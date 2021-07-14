20+ фотографий, взглянув на которые хочется немедленно перестать хмуриться

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Если присмотреться, наша жизнь соткана из повседневных маленьких событий, которые, может быть, и не тянут на открытия вселенского масштаба, зато вполне могут осчастливить хотя бы одного человека. Например, подаренная мамой коробка любимых пончиков, полученный по почте долгожданный диплом об окончании аспирантуры, даже яйцо на сковородке, разбившееся в форме сердца.

Мы в AdMe.ru точно знаем, что нужно уметь радоваться мелочам и ценить каждый прожитый день, и тогда ваша жизнь будет насыщена положительными эмоциями и хорошими воспоминаниями.

«Моя собака вдруг решила сделать со мной селфи»

«Моя мама разрезала арбуз и удивилась»

«Взял перерыв, чтобы сходить в ванную после 5 часов сборки этой головоломки. Вернулся и увидел это»

Природные «лежачие полицейские»

«До». «После».

«Моя собака решила понюхать мои простыни и оставила на них след»

«Эти анютины глазки растут между плитками моего патио»

«Кто-то в моем городе вяжет крючком шляпки для почтовых ящиков»

«Листочки виноградной лозы, которые закрутились вокруг проволоки на моем заднем дворе, выросли в форме сердечек»

«Это малиновка, которая влетела в гостиную моих родителей и приземлилась на туфлю моего отца»

«Дверь на работе по утрам отбрасывает радугу»

«Вот твой вонючий носок»

Яичный желток превратился в сердечко

Он услышал, как открылась сумка с угощениями

«Сегодня мама принесла коробку моих любимых пончиков. Иногда именно простые вещи заставляют нас улыбаться даже в пасмурный день»

Вот так заканчивается радуга

Интересно, что на другом ее конце? © Traditional_Spare644 / Reddit

«Мама приготовила мне это в честь выпускного»

«Увидел сегодня парня на Mario Kart, он путешествовал под музыку Super Mario»

«Впервые повстречал богомола»

«Мы с моими двоюродными братьями купались в озере. Один из них заметил в воде металлическую крышку, нырнул и достал со дна бутылку. Это оказалась кока-кола 40-летней давности. Дата на бутылке — 1981 год»

«Как ребенок нарисовал меня и мою жену»

Я тоже женился на женщине намного привлекательнее меня. © ogier_79 / Reddit