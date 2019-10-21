20+ людей, которые развелись в течение года после свадьбы — и у них были на то причины

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В развитых странах распадается более половины браков — статистика, к сожалению, неутешительная. Чаще всего люди разводятся через 8 лет брака, но бывают случаи, когда молодые живут вместе всего пару недель.

Нам в AdMe.ru стало интересно, что же может привести к разрыву в первый год совместной жизни, самый романтический и страстный период брака, когда молодожены еще не успели погрязнуть в быту, нажить долги и накопить обиды друг на друга. Мы прочитали истории, расказанные бывшими супругами, их близкими и адвокатами по разводам. Порой причины развода крайне экстравагантны.

Ко мне пришли две семейные пары, которые дружили между собой 15 лет. Муж А решил, что ему больше нравится жена Б. Жена А решила, что ей больше нравится муж Б. И обратное было верно: муж Б предпочитал жену А, жена Б предпочитала мужа А. Финансовые активы обеих пар были примерно одинаковые. Они пришли ко мне все вместе, и я сделал черновые версии необходимых документов. Оба слушания в суде были назначены на один день. Судья подписал все бумаги. Через неделю после этого они пришли к мировому судье и заново переженились со своими старыми партнерами. Мужья вернулись в свои дома, и все они зажили по-прежнему, разве что стали чуточку счастливее. © atonyatlaw / Reddit

Мужья вернулись в свои дома, и все они зажили по-прежнему, разве что стали чуточку счастливее. © atonyatlaw / Reddit Жених прямо во время свадьбы поругался с родителями невесты и ушел от нее в 5 утра — в их первую брачную ночь. © apolloxe / Reddit

Знал семейную пару, которые пробыли женатыми всего несколько часов. Родственники невесты проявили неуважение к родственникам жениха во время банкета. Жених заговорил об этом по дороге в отель после свадьбы, что вызвало горячий спор. Невеста вызвала свою родню, которая приехала в отель и устроила стычку с женихом прямо в лобби. Жених пригласил своих родственников. Лобби отеля превратилось в поле брани. Они расстались навсегда. © Wogachin / Reddit

Они расстались навсегда. © Wogachin / Reddit Я не адвокат по разводам — специализируюсь на уголовных делах. У меня однажды была клиентка — беременная на последних сроках. Она напала на своего мужа, с которым они поженились меньше года назад, с утюгом. Она сидела в камере, причитая, что ее муж сам это заслужил и что она хочет развода. Я спросил, что же он сделал, думая про себя, что наверняка попался на измене или что-то типа того. Оказалось, что она проверяла его телефон и нашла один-единственный визит на порносайт в истории браузера — за два года. © brevity_is_hard / Reddit

Я адвокат по разводам. Один клиент подал на развод, потому что задолжал $ 70 000 своему букмекеру. Он не хотел уходить от жены, но прикинул, что после развода он получит половину дома, которая стоит $ 700 000, и это как раз покроет его долги. © RavenHairBeauty / Reddit

которая стоит $ 700 000, и это как раз покроет его долги. © RavenHairBeauty / Reddit Одна женщина хотела аннулировать свой брак, потому что ее супруг настаивал на том, чтобы его мама провела с ними медовый месяц. © OMGisCarolein / Reddit

Я адвокат по разводам. У меня как-то были клиенты, муж и жена, которые оба играли в ролевые онлайн-игры. Что-то типа The Sims, но только для взрослых. Жена крепко подсела на игру и посвящала ей по 10 часов в день, отказываясь сокращать время игры, несмотря на его просьбы. Тогда муж создал фейковый профиль, зашел в игру и стал следить за женой , и однажды он поймал ее на виртуальной измене с каким-то случайным парнем. Ничего подобного не происходило в реальной жизни, но мужу хватило этого, чтобы подать на развод. © thefilthytwo / Reddit

, и однажды он поймал ее на виртуальной измене с каким-то случайным парнем. Ничего подобного не происходило в реальной жизни, но мужу хватило этого, чтобы подать на развод. © thefilthytwo / Reddit Мой босс только что развелся. Его жена рассказывала людям, что причина развода — это то количество туалетной бумаги, которое он использует. Она была очень бережливая, все время вырезала купоны, и каждый раз, когда он шел в туалет, она прислушивалась, не слишком ли много туалетной бумаги он расходует. © dizzylyingdown / Reddit

Муж научил попугая ругательствам в адрес жены. Попугай после развода живет с ним. © brandonrandom9 / Reddit

Мой отец был адвокатом по разводам. У него была клиентка, которая хотела развестись с мужем по двум причинам: у него было мало волос на груди и он недостаточно быстро водил машину. © Bodhi_ZA / Reddit

© Bodhi_ZA / Reddit Много лет назад девушка моего дяди устроила для него свадьбу-сюрприз. Она пригласила гостей, а ему сказала всего за неделю. Не знаю всех подробностей истории и зачем она это сделала. Но дядя прошел через это, а потом по-тихому аннулировал брак и расстался с ней. © littlesmama12 / Reddit

Она пригласила гостей, а ему сказала всего за неделю. Не знаю всех подробностей истории и зачем она это сделала. Но дядя прошел через это, а потом по-тихому аннулировал брак и расстался с ней. © littlesmama12 / Reddit Моя соседка подала на развод, потому что ее муж чавкал во время еды и громко хлебал свой кофе или суп. Она подумала, что угодит в тюрьму за рукоприкладство, если не разведется. © mollymuppet78 / Reddit

и громко хлебал свой кофе или суп. Она подумала, что угодит в тюрьму за рукоприкладство, если не разведется. © mollymuppet78 / Reddit Женщина хотела развода, потому что ее муж гулял с собаками, пока та была на работе (он делал это без какого-либо умысла). Так что собаки больше ласкались к нему, чем к ней, после того как она приходила с работы. © [deleted] / Reddit

Я был помощником адвоката, когда столкнулся с этим случаем. Женщина развелась с мужем через два месяца после свадьбы, потому что на день рождения он подарил ей чехол для айпада вместо дорогих украшений, которые она хотела. © salamanderlemons / Reddit

которые она хотела. © salamanderlemons / Reddit Мой брат вырос на ранчо. А его девушка была городская, но уверяла, что обожает приезжать в гости к нашим родителям. Для брата это было очень важно. Они встречались полтора года. Его девушка настояла, чтобы и свадьбу устроили на ранчо. Все прошло отлично, и на следующее утро они уехали в аэропорт, чтобы отправиться в свой медовый месяц. Тем временем мама невесты упомянула при всех, что свадьба на ранчо — это подарок от ее дочери родителям жениха: она хотела, чтобы он в последний раз увидел всю свою семью в сборе, так как после свадьбы муж должен полностью «перейти» в семью жены, проводить все каникулы в их доме, а со своими родственниками отношения прекратить. Предполагалось, что их дети тоже не должны общаться с нашими родителями. Стоит ли говорить, что никакого медового месяца не было? Процесс развода занял месяц, начиная со дня свадьбы. © JTbutnotthatJT / Reddit

проводить все каникулы в их доме, а со своими родственниками отношения прекратить. Предполагалось, что их дети тоже не должны общаться с нашими родителями. Стоит ли говорить, что никакого медового месяца не было? Процесс развода занял месяц, начиная со дня свадьбы. © JTbutnotthatJT / Reddit На следующее утро после свадьбы я проснулся с мыслью: «Когда будет социально приемлемо развестись?» Оглядываясь назад, могу сказать, что женился я по той же причине. © marguerite_lavache / Reddit

Оглядываясь назад, могу сказать, что женился я по той же причине. © marguerite_lavache / Reddit У моего друга и его невесты ничего не было до свадьбы, так как они очень религиозны. За две недели до их первой годовщины выяснилось, что ей нравятся женщины. © iamthebubblemaster / Reddit

Я знал парня, который развелся с женой через два месяца, потому что она спала с включенным ночником, а он мог уснуть только в полной темноте. Раньше они никогда не жили вместе. Он до такой степени возненавидел ее ночник, что предпочитал спать на диване, но иногда он забирал спальню себе — просто закрывался в ней на ночь. © yeerk_slayer / Reddit

а он мог уснуть только в полной темноте. Раньше они никогда не жили вместе. Он до такой степени возненавидел ее ночник, что предпочитал спать на диване, но иногда он забирал спальню себе — просто закрывался в ней на ночь. © yeerk_slayer / Reddit Я знал, что это ошибка, через два месяца после помолвки. Я даже расставался с ней на неделю, но никому об этом не говорил, только своим родителям. Мне было просто не по себе. Но она умоляла меня каждый день, и я вернулся. Мы притворились, как будто ничего не было. Поженились спустя 9 месяцев. И она мне изменила примерно через год после свадьбы. До сих пор не могу понять ее логики. © FreeFile / Reddit

До сих пор не могу понять ее логики. © FreeFile / Reddit Я учился в школе с девушкой, которая вышла замуж в июле 2016 года, через три месяца после того, как начала встречаться с этим парнем. Они развелись в ноябре того же года, после президентских выборов. Оказалось, что он придерживается ультраконсервативных взглядов, а она, наоборот, ультралиберальных. До выборов они об этом не знали. © bhsgrad2015 / Reddit

До выборов они об этом не знали. © bhsgrad2015 / Reddit Жених пригласил на свадьбу свою подругу. Она была беременна — на ранних сроках. Ближе к концу вечера невеста спросила ее, кто отец ребенка. Девушка с радостью назвала имя жениха. © casualsun / Reddit

Бонус

У меня был клиент, который подал на развод, потому что каждое утро жена его спрашивала, какой кофе он будет. В течение 7 лет... © BlankSmitty / Reddit