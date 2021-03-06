20+ любопытных историй о том, как живется людям с редкими именами

Есть родители, которые не хотят называть свое чадо «как все», ищут-ищут и выбирают необычное имя. А еще сильна традиция называть ребенка в честь дедушки или бабушки, тем более что есть мода на забытые старорусские имена. И вот с такими людьми нередко происходят всякие интересные случаи.

Мы в AdMe.ru прошерстили интернет в поисках таких историй, и теперь нам есть что рассказать. А в конце статьи мы припасли бонус о том, как очень популярное имя вдруг становится нереально редким и «вау, как у принцессы».