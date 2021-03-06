20+ любопытных историй о том, как живется людям с редкими именами
Есть родители, которые не хотят называть свое чадо «как все», ищут-ищут и выбирают необычное имя. А еще сильна традиция называть ребенка в честь дедушки или бабушки, тем более что есть мода на забытые старорусские имена. И вот с такими людьми нередко происходят всякие интересные случаи.
Мы в AdMe.ru прошерстили интернет в поисках таких историй, и теперь нам есть что рассказать. А в конце статьи мы припасли бонус о том, как очень популярное имя вдруг становится нереально редким и «вау, как у принцессы».
- Знакомые друзей ну очень уж увлекались скандинавским эпосом и назвали сына Зигфридом. Парень подрос и стал ходить к анимешникам, а там почти все пользуются никами. И вот моя подруга рассказывает про новенького, который представился как Константин, а ник у него какой-то странный, не из аниме — Зиг. Я таки догадываюсь, какое имя возьмет Зигфрид при смене паспорта.
- Однажды собрались поиграть в «Крокодила», компания разношерстная, нас знакомят с парнем по имени Ислам. Ну его тут же спрашивают, почему родители его так назвали. Оказалось, у отца этого парня был в армии сослуживец Ислам, который спас ему жизнь. Так вот, люди подходили с опозданием, и только при мне Ислама раза 3 спросили, почему его так зовут. Парень грустно и заученно повторял один и тот же текст. А так ведь каждый раз при новом знакомстве!
- Ребенок принес с улицы котенка — рыжего, аж красного. А у меня аллергия жуткая на шерсть, но уже ведь не выбросишь обратно, он же живой и светится, как солнышко. Решили отвезти бабушке — у нее частный дом, коты, собачки. В общем, бабушка насчет +1 не против, едем. Напилась антигистаминных, завернула котенка в полотенце, еду в маршрутке. Подходит девочка лет 6–7, спрашивает, как зовут котенка. Отвечаю: «Мандаринчик». Она мне: «Такое редкое имя, никогда не слышала». И тут ее мама кричит на всю маршрутку: «Артемидия, не приставай к людям, сядь на свое место!» © Irolidushka / Пикабу
- Анита — простое имя, часто встречающееся в Прибалтике, Польше, Германии и почему-то в Индии. Копаясь в истории его происхождения, я и сама не поняла, было ли оно когда-то родственно Анне или нет. Тяжело было в школе: Аня, Арина, Алина — как только не называли и одноклассники, и учителя. Недавно в консерватории столкнулась с тем, что в журнал по физкультуре меня записали как Анна, а на потоке есть еще одна Анна Федорова, фамилия-то не редкая. Возникла путаница при получении зачета — мне сказали, что такого имени не существует. Так что живется, в общем-то, неплохо. © Анита Федорова / Яндекс.Кью
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В 2010 году поступил в универ. Собственно, заселившись в общагу, пошел знакомиться с ребятами. Захожу в комнату: «Всем привет, я Стас. С кафедры компьютерной инженерии». Подходит ко мне парень, жмет руку и на полном серьезе говорит: «Ого! Редкое у тебя имя! Завидую. Меня зовут Евлампий, очень приятно». Первая мысль была, что прикалывается, но, как оказалось, его на самом деле так зовут. И вот с тех пор я больше никогда не встречал никого по имени Евлампий, а вот Стасов только в моей группе было 2 помимо меня. © dockk / Пикабу
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Одну знакомую мама назвала Ада. Подруги говорили, что это красиво, но ее саму это имя с детства выбешивало, и быть «адской девочкой» она не хотела. В итоге с 18 лет она носит еще более редкое и странное имя из фэнтези-романа о магах. Я думаю, она в мире такая одна по паспорту, поэтому, извините, раскрывать ее личность не буду.
- Отец оформлял выезд группы советских геологов. Смотрит, а в паспорте его знакомого Толи в графе «имя» записано что-то странное. Папа аж глаза протер, думал, ему померещилось. Сразу набрал его: «Толик, у тебя вместо имени „Трактор“ написано». Тот замешкался, а потом говорит: «Саш, это не ошибка, зовут меня так. Трактор Михайлович я...» И после паузы добавляет: «Только ты не говори никому!» Отец его просьбу выполнил, хранил секрет друга, нам и то рассказал только после его смерти. © [deleted] / Пикабу
- Моя подруга назвала сына Дамир. Она историк, увлекалась индоиранской культурой. Дамир переводится как «железный человек». Хорошее, сильное имя для мальчика. Ему сейчас 14, а тогда это было странно и дико. Бабушки со слезами отговаривали: «Его ж, бедненького, будут дразнить в школе!» Так вот, переехала подруга из Петербурга в Саратов. Приходит в детский сад, а там в группе 5 Дамиров! Будут дразнить, ну да, ну да.
- Моя мама работает в ФМС. Пришла женщина для установления гражданства ребенка. Когда мама взяла свидетельство о рождении, она еле собрала всю волю в кулак, чтобы проявить невозмутимость, потому что ребенка звали Космос Хрящиков. И это еще не конец истории, так как женщина потом приходила несколько раз менять ребенку фамилию. Так что живется ему, видимо, не очень. © Anka Solyanka / Яндекс.Кью
- Меня назвали в честь города, в котором проходила Олимпиада, — Атланта. Родители подписывали бумажку, что в полном здравии называют так ребенка. Потом мама решила поменять имя по совету каких-то неадекватных теток, мол, счастливее буду. Теперь меня зовут все еще Атлантой, но сначала меня год звали Кристиной, потом немного Яной, потом Аллой (тогда мне было 7, 8 и 9 лет соответственно). Но родители все равно вернулись к Атланте. Я выросла, мне мое имя нравится, и менять я его не собираюсь. © Atlanta Korovyakovskaya / Яндекс.Кью
- Мое полное имя — Геллада. Представляюсь обычно как Гелла или Лада, чтобы избежать частых расспросов: «Как-как?» Нередко при регистрации всяких временных документов бываю то Нелла, то Делла. С новыми правилами транслитерации имен в загранпаспорте я Нellada, тут тебе вообще и hell, и ад. Периодически пишет единственная известная мне тезка родом из Карелии (нашла по интернету — видимо, гуглила имя), подробно выспрашивает, настоящее ли у меня имя, затем по своей личной системе аргументов приходит к выводу, что настоящая Геллада — именно она, а у меня всего лишь псевдоним. Все вышеперечисленное нисколько не мешает жить, а только забавляет. Из бонусов: с необычным именем намного легче запомниться, что в некоторых профессиях просто необходимо. © Гелла Самойленко / Яндекс.Кью
- У коллеги детей зовут Сева и Поля. Я подумала, что это Всеволод и Полина, а мать — молодец, не стала портить детям жизнь странными именами. Каково же было мое удивление, когда я поняла, что Сева — это девочка, а Поля — мальчик. Северина и Аполлон. Есть у меня подозрение, что к появлению Северины причастен Северус Снейп, так как коллега — поклонница Гарри Поттера.
- Мне было неполных 8 лет, и мозг взрывался от непонимания, почему Лизу Лыскову теперь нужно называть Софией. Даже не Софьей, а Со-фи-ей! Короче, моей однокласснице сменили имя, потому что где-то в Германии ее богатая бабка оставила завещание, что только внучка Со-фи-я получит наследство, а пока она Лиза, шиш ей. © Дарья / Яндекс.Кью
- Есть у меня знакомая Люба, фамилия Гнилоедерево. Сколько помню, мы ржали над ее фамилией. В 30 лет она решила поменять Ф. И. О. на более счастливые по совету нумеролога. При встрече с Любой мне было очень тяжело не смеяться, потому что теперь ее зовут Андреа, а фамилия та же — Гнилоедерово.
- Моя семья. Элвис — дедушка, Присцилла — бабушка, Лиза Мария — мама, Майкл — папа. Меня назвали в честь деда. © AliceJakkey / Twitter
Бонус: оказывается, и популярное имя может вызвать бурю восторга
Обожаю общаться с иностранцами, потому что большинство при знакомстве такие, типа: «Вааааааау, у тебя такое классное редкое имя, как красиво звучит, oh my god, как у принцессы, я никогда раньше не встречал человека с таким именем». А я как бы Настя. © mamapomogiplz / Twitter
А у вас есть истории про людей с редкими именами?