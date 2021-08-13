20 крутых родительских лайфхаков, которые не стыдно вместе с квартирой в наследство оставить

Воспитательный процесс — дело непростое и требующее от родителей железных нервов, завидного хладнокровия и недюжинной смекалки. Иногда кажется, что карапузы и подросшие отпрыски специально проверяют мам и пап на прочность, придумывая всевозможные каверзы и шалости. Поэтому у каждого бывалого родителя есть несколько секретных лайфхаков в рукаве.