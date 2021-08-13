20 крутых родительских лайфхаков, которые не стыдно вместе с квартирой в наследство оставить
Воспитательный процесс — дело непростое и требующее от родителей железных нервов, завидного хладнокровия и недюжинной смекалки. Иногда кажется, что карапузы и подросшие отпрыски специально проверяют мам и пап на прочность, придумывая всевозможные каверзы и шалости. Поэтому у каждого бывалого родителя есть несколько секретных лайфхаков в рукаве.
Мы в AdMe.ru внимательно прошерстили просторы интернета и публикуем самые смекалистые находки пользователей сети, которые можно использовать для укрощения строптивых отпрысков.
- Когда мой младший брат у мамы днем не засыпал, подключалась я. Говорила ему, дескать, побесились, пора спать. Заваливалась на кровать, отворачивалась, якобы сплю. А у самой на полу уже была припасена книжка. Я читаю, брат спит, мама отдыхает — все довольны. Сейчас я бы сама засыпала днем, не прочитав и страницы. © Foxy Rainard / AdMe
- У меня 2-летняя дочка любит драники со сметаной. Сделала ей как-то кабачковые оладьи, она даже пробовать не стала. Тогда я налила сметаны сверху и сказала, что теперь это драники. Ела с радостью и говорила: «Вкусный драник». © Анна / AdMe
- Чтобы прекратить бессмысленную грызню с подростками, я придумала такой трюк. Называется «молчаливые гляделки». Например, приготовила я еду, зову детей. Понятное дело, они в телефонах, «вот сейчас» уже идут, но на деле ничего не происходит. Дальше следуют крики, ругань. В итоге все кое-как за столом собираются, да только обед уже окончательно испорчен. Так что решила пойти другим путем. Зову только раз, а если ничего не происходит, просто заявляюсь к ним и молча стою над душой, не отрывая взгляда. И это работает. © Rekha Subramaniam / Quora
- Младшая не очень любила спать днем. Придумал, что мы будем «мечтать на диване». Мечтала она с охотой. © ɹ0qɐʇnɯ / AdMe
- Я везде таскаю с собой упаковку воздушных шариков. Места в сумке они почти не занимают. И когда много малышей собираются вместе и начинают воевать за игрушки, просто надуваешь кучу шариков. Стихийная вечеринка в действии. © Allaya Cooks-Campbell / Quora
- Моя 8-летняя дочурка никогда не привередничает в еде. Началось это с тех пор, как ей было года 4. Я ел томатный суп, она захотела попробовать ложечку, ну и я давай вредничать. Дескать, еда моя, да и вообще ей точно не понравится. А сам ел и нахваливал. В результате чадо все-таки выклянчило суп. И съела она всю тарелку. Еще пару раз провернул этот трюк, и теперь дочка всегда пробует блюдо, перед тем как вынести вердикт, вкусно или нет. © Rafael Morillo / Quora
- Наш 3-летка терпеть не может чистить зубы. Жена изобрела такую штуку. Я, честно говоря, сначала думал, что идея так себе, но она работает. Ставим таймер на 2 минуты, и ребенок восторженно начищает зубы. Как только срабатывает сигнал, она пищит, что выиграла. © Tarlus / Reddit
- Малыш боится темноты? Есть волшебное средство. Просто наберите в пульверизатор обычную воду и налепите на бутылку бумажку: «Погибель монстров». Потом прыскаете этой жидкостью под кровать, в шкаф и прочие места, где обитают чудовища. Волшебная штука. © Mob_Rules1994 / Reddit
- Если хотите пристрастить ваше чадо к кулинарной науке, просто заведите для него специальную ложку. Но пользоваться этим прибором может только ваш малыш, больше никто. Устройте настоящее шоу вокруг этой ложки. © Eleanor Blatch / Quora
- Когда дети доводят меня до белого каления в машине, мне удается их утихомирить таким способом: обещаю им поставить любую песню на выбор. © OwwMyB*** / Twitter
- Чтобы занять свое чадо, использую обычный мелок. Он может часами разрисовывать весь дом: мебель, стены, пол... Да что угодно. Когда с творчеством покончено, просто прохожусь пылесосом по поверхностям, ну и влажными салфетками убираю остатки. © jrd560 / Reddit
- Моя дочка обожает бутылочки с распылителем. Так что воспользовалась ее любовью, и теперь мы вместе моем пол. © pdxgrassfed / Reddit
- Нашла отличный трюк, который срабатывает с малышами от 1 года до 3 лет. Когда они просят меня о чем-то, притворяюсь, что вручаю им требуемую штуку. Воображение у них будь здоров. Так что невидимый пластырь тоже работает. © CapriciousK / Reddit
- Иногда 2 моих спиногрыза 10 и 12 лет начинают вести себя как маленькие чудовища. Например, в продуктовом магазине. Могут развязать шуточную потасовку, ну или бегают как угорелые. И тогда я открываю рот и разражаюсь песней. Прям громко пою. Какую-нибудь бесячую детскую дребедень. И они знают, что единственный способ заставить меня замолчать, — это прекратить свое безобразное поведение. © Kate Linderman / Quora
- Мама купила внукам игрушечный пылесос. Такая бесполезная штука, которая громко шумит, а толку от нее ноль. Так что я безжалостно его выкинула, а взамен нашла небольшой ручной вариант настоящего, который стоил сущие копейки. Сын теперь пылесосит с утра до вечера. Во-первых, с пола волшебным способом исчезли все крошки. Во-вторых, мы не разрешаем доставать прибор, пока на полу валяются игрушки. И он их сам собирает. © Talia_al_Grrl / Reddit
- Моя 9-летняя дочь порой привередничает и наотрез отказывается от какой-то еды. Тогда я просто нахожу в интернете рецепт и предлагаю ей собственноручно приготовить блюдо. Недавно она невзлюбила баклажаны. Сварганила сама мусаку, а потом гордо хвасталась, какую вкусноту она приготовила. И да, теперь она ест баклажаны. © SCATOL92 / Reddit
- Спросите чадо: «Хочешь помочь мне со стиркой или вздремнешь?» Работает безотказно. © TheSmolFry / Twitter
- Надоело повторять сыновьям перед школой: «Заправьте кровати». Вспомнил, что лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. На кухне всегда стоит включенный ноут. Ну я и поменял фон. Вместо пальм на черном фоне желтыми буквами написал: «Не убрал кровать — день без ПК». Оцениваю утром. У старшего ноль реакции. Невнимательный, наверное. Вторым пошел младший. Слышу хмыканье. Потом вопрос к маме, топанье ног по коридору, заправка кровати. Клюет! Старший, удивившись поведению младшего, возжелал узнать причину и тоже застелил кровать. © webpauk / Pikabu
- У меня дети вечно воевали за все. Кружки, тарелки, одеяло — любая мелочь становилась предметом спора. Тогда я просто заставила их определиться с любимым цветом. А потом купила им все эти вещи такой расцветки. И это сработало. © emerald_soleil / Twitter
- Хотите немного тишины? Просто скажите детишкам, что идете убираться в их комнате и помощь бы вам не помешала. 2 часа блаженного покоя обеспечены. Кстати, с мужем тоже может сработать. © TheGasQueen / Twitter
А каким родительским лайфхаком гордитесь вы?
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