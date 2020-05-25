20+ крутых родителей, которые готовы достать все звезды с неба для своих и чужих детей

Мои мама с папой развелись, когда мне было 11, и мы долго еще жили в одной квартире: денег на покупку новой не было, а папа не мог никуда переехать. И мама, не имея ни связей, ни высокооплачиваемой работы, нашла силы и возможность построить нам с ней свое жилье. Да, пришлось влезть в кредит, но оно того стоило. Я, как сейчас, помню, как ее все гнобили, а она не сдалась. А чтобы вывозить меня на отдых, она брала работу на лето в лагере в лесу или на море.

Мой папа — инженер, он всегда очень хорошо рисовал. Он все что хочешь мог нарисовать: от гайки до танка, очень круто. Однажды я узнал, что он еще и умеет вырезать из дерева. Как-то раз он пришел из гаража и принес мне деревянный автомат Калашникова! Прямо один в один: с ручкой, прикладом, подствольником, покрыл его лаком. Я прямо обалдел, парни во дворе тоже. В 90-е даже китайцы еще таких игрушек не делали! Гордости за отца не было предела!

В 90-е по телевизору крутили рекламу домика для Барби. Мне хотелось такой же, но денег не было, и я не просила. Перед моим днем рождения папа ходил по дому с заговорщицким видом, а ночи просиживал на кухне. И вот утром он преподносит мне домик, не такой, как в рекламе, — даже лучше! Оказывается, он ночами клеил его сам из картонных коробок, раскрашивал. До сих помню то солнечное утро, и он стоит с ним в руках, сонный, счастливый, и улыбается.