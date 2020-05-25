20+ крутых родителей, которые готовы достать все звезды с неба для своих и чужих детей
Для дочек они папули и мамочки, для сыновей — бати и мамки. Любимые, внимательные и готовые примчаться помогать по первому зову — наши родители. Когда-то они не спали ночами, переживали, успокаивали, умилялись нашим глупостям и гордились маленькими успехами. Сегодня наша очередь испытывать гордость за них, вспоминая случаи из детства, наблюдая, как они возятся с внуками и лихо осваивают новые технологии.
Мы в AdMe.ru отыскали истории пользователей, которые восхищаются своими родителями. А бонусом авторы поделятся воспоминаниями из детства, которые до сих пор согревают сердце.
-
Сколько себя помню, мама всегда работала в детском доме. В детстве безумно скучала по ней, пока она пропадала сутками на работе с другими детьми, и не понимала, почему они называют ее «мама». Повзрослев и по достоинству оценив мамин труд, однажды услышала в автобусе, как девушка, чуть старше меня, с восхищением рассказывала о воспитателе, который был в ее группе в детском доме, сколько тепла и заботы она им подарила и как она за это ей благодарна. Уточнив у нее пару моментов, благо по стечению обстоятельств ехали мы в одной компании, я окончательно убедилась в том, что речь идет именно о моей маме. Она и сейчас работает там, все так же пропадая сутками. И я безумно горжусь ей и горжусь тем, что я ее дочь! © Подслушано / VK
- Папа собирал вокруг себя весь отряд в пионерском лагере и делал нам игрушки. А потом мы все вместе их испытывали. Как я была горда! А еще он научил меня чертить и рисовать, часами терпеливо делал со мной уроки, заплетал косички, учил кататься на роликах. Когда папа пошел к завучу школы оспаривать мою оценку по математике, я поняла, что у меня есть та самая «широкая спина». Плевать мне было на эту тройку, но папа показал, что мне есть на кого надеяться. Это чувство не покидает меня и по сей день. Я счастливая дочка! © Ирина Дронова / AdMe
«Мой отец считает, что момент, когда мальчик должен отделиться от семьи и стать „отдельным звеном“, наступает именно в 21 год. Недавно мне исполнилось 21. Посмотрите, какой подарок сделал мне мой отец. Я думаю, что это лучший подарок для парня, уходящего в собственное плавание».
-
Когда я поступила в универ, выяснилось, что в группе учатся сплошь и рядом люди из интеллигентнейших семей. Я даже сначала по глупости смутилась, что у меня папа «просто дальнобойщик». Он разбирал машины до последнего винтика и собирал их обратно, объездил всю Европу. Кормил всех вкуснейшим мясом, салатами, домашним сыром и божественным пирогом с черникой. На дачном участке решил построить сарай для инструментов, но так увлекся, что получился полноценный 2-этажный летний домик. Он бесконечно любил животных, притаскивал домой и выхаживал филиненка с перебитым крылом, ежа и галчонка. Всю жизнь называет меня «моя звездочка». А так, да, просто дальнобойщик. А я гордая дочь дальнобойщика. © nfrey / Pikabu
-
Мой отец — обычный работяга без образования, не очень грамотно разговаривает, не любит читать и пишет с ошибками. Однажды зимой он увидел, что с огромной горки падает вниз головой ребенок, и успел его поймать. Он помогает бабулькам из подъезда, чинит бритву соседу-пенсионеру, чистит крыльцо подъезда ото льда, приносит в дом брошенных щенков и всегда готов помочь с внуками. Горжусь им и очень его уважаю. © Подслушано / VK
-
Мы с отцом постоянно куда-то вместе ходили: то просто гулять, то за машиной, то за водой на колонку. Он постоянно придумывал какие-то игры — например сделал из проволоки и столешницы «барабан» с буквами, и мы играли в «Поле чудес». Всегда были на одной волне! И не было дня, по-моему, чтобы мы с ним не ржали до упаду. Никогда не слышала от него бранного слова. Зато до сих пор не встретила никого с такой же богатой эрудицией. Так что, ко всему прочему, мой отец — военный, спортсмен, охотник, автомеханик с золотыми руками — пример того, что можно быть интеллигентнейшим, умнейшим человеком и без университетского образования. © Зорра Бланка / AdMe
-
Недавно пришла к маме в гости и наткнулась на какие-то странные небольшие денежные переводы. Оказалось, мама отправляет немного денег нашим бедным родственникам в деревню. У родственников есть сын-подросток, который очень талантливо рисует. И мама оплачивает ему допзанятия с репетитором, чтобы он развивался и занимался: на это у его семьи просто нет денег. Теперь у него есть возможность ездить в город на занятия с профессиональным художником. Горжусь мамой и мальчиком. © Подслушано / VK
-
Однажды, очень давно, нас кто-то угостил заморскими конфетами Raffaello. Батя попробовал одну конфету, поинтересовался, сколько стоит сие удовольствие, а услышав, молча обалдел. Утром он пошел на рынок и вернулся с огромными пакетами. Несколько килограммов грецких орехов, столько же арахиса, кунжута, патоки и сгущенки.
— Я вам сейчас сделаю «раффаэллу». Натуральную!
Батя засучил рукава и начал чистить, крошить, крутить через мясорубку, мять, катать, сушить. К вечеру папа занес с балкона поднос и торжественно посмотрел на нас. На подносе красовались бугристые комочки. Только недавно я понял, что тогда папа изобрел очень классные энергетические батончики. Брутальное «раффаэлло» для мужиков — «Батя может!». © incheon / Pikabu
-
Мама работала по 12 часов в день, чтобы у нас всегда была еда и мы могли оплачивать счета. Папа тоже учился и работал. Но знаете, что самое удивительное? Мы с сестрой и не подозревали о том, как им приходилось бороться, чтобы у нас было все, что захотим. Мы просто были счастливы. Нас окутали любовью и заботой. Мои родители бросят все за секунду, чтобы помочь мне. Они выслушают, когда нужно выговориться. Я горжусь своими родителями за то, что они пытались дать нам лучшую жизнь, какую только могут. И у них это получилось. © Marina Karki / Quora
-
Папа ходил со мной, грудной, ночи напролет по большому загородному дому, качал, пел песни, давая маме выспаться. Когда мне было 8, смог устроить меня в английскую спецшколу. Привез нам с братом невероятные подарки — настоящие джинсы, 2-кассетный магнитофон, какую-то удивительную косметику. И я пошла учить испанский язык, потому что хотела быть как папа. Когда решила поступать в МГУ, он был единственным, кто не отговаривал меня. Когда на 2-м курсе в первый раз выскочила замуж — не осуждал меня. Когда занялась журналистикой — очень гордился. Папа вырастил моего старшего сына и сейчас помогает мне с младшим. Тому, какой я стала, я во многом обязана ему. © am1975 / Livejournal
-
Мой отец нес меня на руках из больницы после того, как меня выписали. Нес почти 3 километра до дома. Я был вполне уже взрослым пацаном, лет 7, но он так и не спустил меня с рук. Это было 40 лет назад, но я до сих пор помню, как его щетина касалась моей щеки. © Сол Гассэ / AdMe
«Когда мне было 2 года, я дал своему папе эту игрушку, чтобы он взял ее на работу и доставал, если заскучает по мне. 18 лет спустя он сообщил мне, что все еще носит ее в сумке на работу каждый день».
-
Замуж я вышла рано, в 21 год. Разругались мы в очередной раз с мужем в пух и прах, и я выбежала во двор, села на старые качели. А тут отец с работы идет. Спрашивает, что случилось. Слушает да помалкивает. Я выговорилась и тоже замолчала. И тут папа начинает меня раскачивать потихоньку: кач-кач, кач-кач. Все выше и выше. Я уже ногами помогаю, чтобы повыше, побыстрее, кач-кач. Ух, через 5 минут уже высоко, дух захватывает. Какие слезы? Смех истерический! Вот так и качал меня минут 30, дочку свою великовозрастную, кач-кач. Качает молча, покуривает, улыбается, а я хохочу как ребенок, вот такие воспоминания. © StrashnayYa / Pikabu
-
В какой-то момент я сильно захотела машину. Денег немного накопила, но на машину мечты мне не хватало. Приехала домой и рассказала об этом родителям, попросила денег. Они устроили семейный совет, где долго рассказывали о том, что машина — это та еще проблема, постоянная трата времени и денег на ее обслуживание. Да я еще и водить нормально не умею. В общем, не нужна мне машина. Я вроде как все понимала, согласилась с ними, но в глазах слезы стояли. Утром меня разбудил папа, сказал одеваться, мол, поедем, буду учить вождению. А после мама вытащила сверток, да-да, именно сверток, в котором мелкими купюрами собирала деньги на всякий случай. И отдала его мне со словами о том, что мечты должны сбываться.
-
Мой отец — специалист по чрезвычайным ситуациям. Он доктор, работает в отделении неотложной помощи. Все самые кровавые и ужасные травмы, которые вы можете себе представить, — это к нему. Я горжусь им, потому что вижу, что это его призвание: он целиком посвящает себя работе, не думая о деньгах и о бесчисленном количестве жизней, которые спас. Ему удается «оставить» работу на работе: когда он приходит домой, то становится милым и семейным. © Callum Wood / Quora
-
Моей мамуле присвоили звание заслуженного учителя России и даже сказали об этом по телевизору — для нее это вообще «разрыв». Горжусь мамой: она всю свою жизнь всю себя отдает школе и ученикам. © NikolsaNNN / Twitter
-
Год назад мама уволилась с работы, и первое время она просто отдыхала. Через какое-то время захотела заняться маникюром, и так ей это понравилось, что она пошла учиться. Закончила обучение и получила сертификат об окончании. Сейчас занимается маникюром, и у нее отлично получается. Но это еще не все. Она очень любит готовить. Раньше из-за работы у нее просто не было на это сил и времени, а теперь время появилось, и она пошла учиться на повара-кондитера. В планах научиться печь очень вкусные торты и делать их на заказ. Я безумно ею горжусь, правда! Она наконец занимается тем, что ей нравится. Надеюсь, у нее все получится. © lybloomsoul / Twitter
-
Мы с отцом вышли из продуктового магазина, подошли к папиной рабочей машине и поняли, что у семьи, что припаковалась рядом, проблемы с авто. Их машина не заводилась. Там был мужчина, его жена и 4 детей. Они не знали, что делать, и, судя по всему, оказались в бедственном положении. Отец не механик, но ремонтировал авто всегда сам, вот и сейчас у него оказались с собой нужные инструменты. На морозе он начал чинить их машину, и через полчаса ему удалось запустить двигатель. Денег с семьи не взял. Я гордился своим отцом в тот день! © Bethany Christensen / Quora
-
Папа работал на заводе в Нижнем Тагиле главным конструктором по товарам народного потребления. Иногда мне давали санки на испытание — опытный образец. Я собирала компанию друзей, и мы шли на гору кататься. Иногда укатывали санки за один день, приносили их домой плоскими, как лаваш. Папа их вертел и говорил: «Теперь понятно, где усилить конструкцию надо. Спасибо за помощь». Дети сияли от радости, надеясь на скорое следующее испытание, а он хитро улыбался. Однажды мы всем классом не смогли укатать папкины санки. Знали бы вы, как я гордилась: папа — изобретатель, я — испытатель! Заходя в любой дом, я видела товары, выпущенные под его руководством, и сразу об этом заявляла: «Это мой папка производит». Прошло много лет, но до сих пор в домах людей есть его товары. Не зря мы с ним за качество боролись, ведь 30 лет прошло, а вещь служит. © shmealeks / Pikabu
Бонус: авторы AdMe.ru делятся воспоминаниями из детства, которые до сих пор согревают их сердце
-
Мои мама с папой развелись, когда мне было 11, и мы долго еще жили в одной квартире: денег на покупку новой не было, а папа не мог никуда переехать. И мама, не имея ни связей, ни высокооплачиваемой работы, нашла силы и возможность построить нам с ней свое жилье. Да, пришлось влезть в кредит, но оно того стоило. Я, как сейчас, помню, как ее все гнобили, а она не сдалась. А чтобы вывозить меня на отдых, она брала работу на лето в лагере в лесу или на море.
-
Мой папа — инженер, он всегда очень хорошо рисовал. Он все что хочешь мог нарисовать: от гайки до танка, очень круто. Однажды я узнал, что он еще и умеет вырезать из дерева. Как-то раз он пришел из гаража и принес мне деревянный автомат Калашникова! Прямо один в один: с ручкой, прикладом, подствольником, покрыл его лаком. Я прямо обалдел, парни во дворе тоже. В 90-е даже китайцы еще таких игрушек не делали! Гордости за отца не было предела!
-
В 90-е по телевизору крутили рекламу домика для Барби. Мне хотелось такой же, но денег не было, и я не просила. Перед моим днем рождения папа ходил по дому с заговорщицким видом, а ночи просиживал на кухне. И вот утром он преподносит мне домик, не такой, как в рекламе, — даже лучше! Оказывается, он ночами клеил его сам из картонных коробок, раскрашивал. До сих помню то солнечное утро, и он стоит с ним в руках, сонный, счастливый, и улыбается.
-
Однажды мама отправила меня с папой на базар купить теплое пальто. Дала наставления: какое именно пальто надо и у какой продавщицы купить. А пальто нужно было черное, некрасивое, зато, со слов мамы, практичное. Пришли на базар с папой, и тут увидела я красивую зеленую шубку из зайчика. Посмотрела на нее и вздохнула: не для меня такая красота. И вот мерю пальто: лицо кислое, в глазах слезы. И тут папа говорит мне заговорщицким таким тоном: «Смотри, тетенька тоже в шубе из зайца. Давай ее спросим, как она носится, тепло ли ей?» Женщина вопросу удивилась, но подтвердила, что тепло. Тогда папа пошел и купил мне ту самую зеленую шубку-мечту! Дома папа, конечно, получил от мамы нагоняй. 25 лет прошло, а я до сих пор помню то ощущение безграничного счастья от обновки и оттого, что мне уродливое черное пальто носить не придется.
А вы гордитесь своими родителями? Поделитесь с нами своими историями и расскажите почему!