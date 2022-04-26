20+ коллекционеров, которые оставили марки и фантики в прошлом и пустились во все тяжкие

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Бывает, что в жизни человека возникает непреодолимое желание начать что-нибудь коллекционировать. Однако некоторым людям стало скучно собирать марки и фантики, поэтому они дали волю безграничной фантазии. Кто-то собирает разноцветные пластыри, кто-то скупает плюшевых альпак, а кому-то по душе заставлять все свободные полки в доме банками из-под газировки.

Мы же в AdMe.ru коллекционируем коллекционеров — особенно тех, кто выбрал в качестве заветного предмета что-то экстраординарное.

«Мои старинные точилки для карандашей»

«Моя коллекция элементов периодической таблицы»

Экстраординарные вилки и ложки

«У моей бабушки 544 различных формочки для печенья»

Полторы тысячи чашечек для яиц

«Эта коллекция пополнялась 40 лет. Чтобы упаковать ее для транспортировки, у 3 человек ушло 5 часов».

«Я собираю яйца разных птиц»

Так выглядит сокровищница поклонника The Beatles

«Моя бабушка покинула наш мир, но оставила мне свою коллекцию клоунов»

«Последние 10 лет я собирала винтажную посуду»

Необычные пластыри на любой вкус и цвет — в аптеке такие не купишь!

«5 лет назад я подумал, что было бы неплохо начать собирать фигурки Бэтмена»

Начал покупать ремешки для часов под одежду и не смог остановиться

«Наследство от моей недавно ушедшей бабушки»

«Когда мне было 10 лет, я влюбилась в эту коллекцию, и бабушка пообещала, что она достанется мне».

Мечта мальчишек разных лет выглядит так

Ничего необычного, просто коллекция старых сливных механизмов для туалета

«Я заказывал рисунки розовых носорогов на день рождения жены»

«Щелкунчики украшают мой дом круглый год»

Собрал целый отряд ручек-птиц

«Странная рождественская традиция: родители каждый год покупают мне эти ручки. И вот моя коллекция, собранная примерно за 10 лет».

«Вот все мои 94 брелка для ключей»

Огромная коллекция банок с газировкой

«Я просто обожаю альпак»

Когда было жалко выкидывать огрызок карандаша — а вдруг пригодится!