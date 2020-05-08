20+ качественных вещей, срок службы которых перешел все мыслимые границы

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Согласно многочисленным опросам, проведенным в 2018 году, с любой современной бытовой техникой в первые 5 лет возникает множество проблем. А вот некоторые приборы из прошлого века отлично служат своим владельцам и по сей день. Герои нашей статьи в числе этих счастливчиков. Им повезло получить вещи, которые радуют их своим качеством вот уже несколько десятков лет.

Пользователи интернета решили похвастаться своими вещами, которые прошли огонь и воду, но ими еще можно пользоваться. Ну а редакция AdMe.ru уверена, что они перейдут по наследству и следующему поколению.

«Микроволновке моих родителей 34 года. Она пережила 3 холодильника, плиту, посудомоечную машину, около десятка тостеров и до сих пор хорошо работает»

«Эту кожаную куртку мой отец купил 40 лет назад. Я только немного отполировал кожу и смазал молнию. Теперь она как новая»

«Этому миксеру больше 40 лет, раньше он принадлежал моей маме. Муж сказал, что не купит новый, пока этот не сломается. Кажется, этот зверь достанется еще и моим внукам»

«Этот дуршлаг у меня уже 26 лет — больше половины моей жизни»

«Родители купили этого кролика, когда я только родился. Я спал с ним каждую ночь до подросткового возраста. Сейчас мне 25»

«Эти ботинки Red Wing мой дед купил еще в 1975 году. Я только заменил подошвы и немного почистил»

Этой швейной машинке почти 100 лет, и она все еще работает

«Моя мама урвала эту куртку в 80-х. Теперь вещь моя. Еще у мамы есть похожая, но с вельветовым воротником. Надеюсь, в один прекрасный день мама отдаст мне и ее»

«В 1995 году я потратил кучу денег, чтобы собрать полный комплект кружек Batman Forever из McDonald’s. До сих пор ими пользуюсь»

«Я делал сок для родителей с помощью этой соковыжималки, еще когда был ребенком. Ей уже 51 год, и она все еще отлично работает»

«Это кресло моя бабушка купила в антикварном магазине, еще когда мой папа был ребенком. В нем все, кроме обивки, оригинальное, даже наполнение из конского волоса»

«Только что купила костюм, который пошили в 1940-х годах. Я его обожаю: ткань такая приятная, и он идеально мне подошел»

«Этому камину больше 130 лет, такие уже не выпускают. Он обошелся нам в $ 1 800, примерно столько же сейчас стоят современные»

Холодильник Westinghouse 1930-х годов, до сих пор работает

«Я поражена, что моя тетя, а потом и ее сестры смогли сохранить это платье-рубашку в идеальном состоянии. Ему уже больше 50 лет, а оно все как новое»

«Я очень много готовлю, и это моя любимая коллекция сковородок. Досталась мне от бабушки. Самой старой из них 40 лет»

«Часы моего прадедушки времен Второй мировой войны все еще тикают»

«Я просто в восторге от этого стеганого халата. Ему около 70 лет, но я чувствую себя в нем очень гламурной»

«Этой бритве Gillette Slim 56 лет, и она все еще отлично бреет. Купил ее за $ 15 на eBay»

«Этот пиджак достался мне от мамы. Мне 27, и он старше меня»

«Привела в порядок эту сумку 1960-х годов. Я уверена, что винтажные вещи намного качественнее современных»

«117-летняя кофемолка Peugeot. Мои родители размалывают в ней перец»

«В день свадьбы я поняла, что ненавижу свое платье. Тогда я пошла в комиссионный магазин и нашла себе идеальное кружевное платье, которому было больше 70 лет. Оно подошло мне как перчатка»

«Этим мискам Pyrex уже 50 лет, но это единственное, что моя жена хотела получить в подарок от родителей. Мы пользуемся ими ежедневно»

«Купил этот бушлат в секонд-хенде за $ 19, ему около 17 лет. Он весит тонну, по ощущениям — пуленепробиваемый. Вот это настоящее качество»

Мы уверены, что у наших читателей тоже найдутся вещи, которые верой и правдой служат уже много лет. Расскажите нам о них, а лучше покажите.