20 историй, от которых сердце затрепещет от ностальгии по летнему лагерю
Говорят, лето — это маленькая жизнь. То же можно сказать и о времени, проведенном в детском лагере. Зачастую оно дарит самые яркие воспоминания и впечатления о годах юности и взросления. Это не только отдых на свежем воздухе, но и конкурсы, командная работа, развитие самостоятельности и полезных навыков, которые пригодятся в будущем. А уж сколько в этих местах происходит курьезов, не каждый анекдот с ними сравнится.
Мы в AdMe.ru предались ностальгии и собрали с просторов соцсетей фееричные истории, которые напомнят вам о том, что в летних лагерях всегда царила особая атмосфера.
-
Был я в детстве в лагере. Смена уже подходила к концу, последний день. Прибегают ребята с другого отряда и рассказывают, что по соседству с лагерем живет мужик, который делает временные татуировки. Ну, мы, конечно, все побежали, круто же, тем более временные — скоро сотрется. Вот у меня точка на колене и линия на руке... Уже 16 лет. Но ладно я — там были мальчишки лет 7 с инь-янем на лбу. В общем, тренировался мужик. © katenabelka / Pikabu
-
Когда мне было 6 лет, в лагере я была назначена капитаном команды отряда. Будучи харизматичным лидером, убедила свою команду взять название «Смерч». И что же? Шесть этаких амбициозных коротышек в день соревнований встретились с диким ржачем со стороны судьи и были переименованы в «Солнышко». © Подслушано / Ideer
-
Жена в свое время училась в пединституте и летом на практику ездила работать вожатой в один из лагерей на Черноморском побережье. В свою самую первую смену ей досталась группа детей из северных регионов. У детей, многие из которых на море были впервые, была жуткая акклиматизация: зеленые сопли до колен, конъюнктивит со слезами и опухшими глазами и т. д. У жены, естественно, шок. На вопрос «что с детьми?» более опытный товарищ ответил: «Не переживай, размораживаются». © Ziczag4 / Pikabu
-
В детском лагере дети (12–14 лет) в первый день знакомятся друг с другом. Вожатые придумали занимательнейшую игру: каждый ребенок должен назвать какое-либо свое качество на первую букву своего имени. Начали играть: «Я Виталик, я внимательный»; «Я Оля, я ответственная». И тут одно из чад выдает: «Я Настя, я умная». Таки умная. © 1m92cm / Pikabu
-
Как-то на дискотеке в лагере меня пригласил на танец парень, который мне очень нравился. Я была под большим впечатлением от песни, которую тогда слышала впервые (Queen «Show Must Go On»). Кроме того, меня всю трясло от волнения. Танец казался бесконечным. После дискотеки скакала как лошадь вокруг подруги с воплями: «Я танцевала с ним! С НИМ! Под потрясную песню! Бес-ко-неч-ну-ю!» А подруга сказала, что диджея специально подговорили поставить эту песню 4 раза подряд — для меня и того парня. © Подслушано / Ideer
-
С девчонкам и одним пацаном вызывали русалку в час ночи в одной из комнат. Вскоре во время призыва у нас начала качаться люстра. Такого громкого визга я никогда не слышала. Громче всех визжал пацан. © SamyraiTolik / Twitter
-
Есть у меня друг Дима. Он лунатик. Собрались они как-то давно с другом Женей в летний лагерь. Его мама решила предупредить товарища, что если он вдруг ночью увидит, что Дима гуляет по комнате, то лучше аккуратно взять его за руку и сказать: «Димочка, пойдем спать».
Просыпается Женя ночью от скрипа кровати. Смотрит — Дима встает и не спеша идет в сторону двери. Подрывается и, в чем спал, бежит за ним, догоняет, хватает за руку и тихо говорит: «Димочка, Димочка, пойдем спать». На что Дима смотрит на него как на идиота и отвечает: «Отвали, я в туалет хочу!» © Nikos1 / Pikabu
-
Утренние пробежки 6 км без остановки у нас были обязательной процедурой. Пробежки были через сосновый лес. Извилистые тропинки и финиш вновь в лагере. После того как все «спортсмены» добегали до места сбора, нас выстраивали в шеренгу и... Просили высунуть язык. Тот, у кого был язык синим, бежал дистанцию снова. А все почему? Потому что в лесу было много ягод черники, так что кто отлынивал... Испытывал радости бега больше, чем остальные. © mrJock / Pikabu
-
Когда мне было около 9 лет, в летнем лагере у нас была вожатая, которая рассказывала нам удивительные, необычные истории перед сном — с эльфами, драконами, волшебниками и всякое такое. Только спустя лет 5 мы поняли, что она просто по памяти пересказывала нам «Властелина колец». © MareLiberum / Pikabu
-
Мы отправились на берег песчаной реки. В обед нам приготовили походный рис с тушенкой. Всем раздали по тарелкам, воспитатели сели кушать отдельно. Сидим с пацанами, едим. Тут один из них, негласный лидер, берет щепотку песка, сыпет в рис и начинает есть. Ребята в недоумении: «Что ты делаешь?» Отвечает: «А вы не знали? Рис растет в песке, и если песка добавить, то вкуснее будет, меня в прошлом году старшие ребята научили». К слову, нам было по 8–10 лет. Тут песок добавил второй, поев пару ложек, вынес свой вердикт: «Так гораздо вкуснее!» Все ребята начали сыпать песок, кто щепотку, а кто и в пропорции один к одному. Я стоял в одиночестве и ел рис как обычно, без «приправы». В итоге меня обозвали дурачком и не разбирающимся в высокой кухне. © Gofessor / Pikabu
-
Как-то раз работал я вожатым в детском лагере. Середина лета, на улице жара около 30 градусов. Я, как обычно, возился на улице с детьми и вдруг захотел водички попить. Подхожу я к кулеру и вижу, что пластиковые стаканчики закончились, а подниматься на второй этаж в вожатскую за кружкой было лень. Ну, я и решил воспользоваться кулером без стакана — рукой нажал на синий рычажок с холодной водой и начал пить, приставив голову к кулеру. Пока пил, нечаянно нажал лбом на красный рычажок, и по нему потек кипяток. Я сразу же отпрянул, но было уже поздно. Прихожу в медпункт, чтоб мне лоб намазали чем-нибудь от ожогов. Медсестра со вздохом говорит: «Еще один», — и указывает на кушетку. А там сидят двое пионеров лет 12–13 с такими же красными лбами, как и у меня. Было неловко, мне было 20 лет. © paradisemyhome / Pikabu
-
Однажды в лагере вожатые сказали нам построиться в линию от самого красивого человека к самому страшному, и мы, не сговариваясь, встали в круг. В итоге нам сказали, что мы первый отряд, который выполнил этот тренинг правильно. © zabuivchivaya / Twitter
-
После отбоя дети залипают в телефоны. Кто-то слушает музыку, кто-то строчит СМС. Заходит вожатый и кричит: «Все сдали мне телефоны!» И собирает их в пакет. Утром слышим крик вожатого. Оказалось, перед тем как сдать телефон, каждый завел на нем будильник: на 2 часа ночи, 3, 4 — и так до самого утра. © alex1977 / Pikabu
-
Работаю вожатой в летнем детском лагере. Однажды на общелагерном мероприятии для участия в конкурсе выбрала девочку, которая заикается. Ну, и что бы вы думали? Конкурс оказался такой: кто быстрее скажет скороговорку. Было ужасно неловко перед ребенком. © Подслушано / Ideer
-
В лагере играли в игру, где надо слова, написанные на бумажках, так объяснить и показать своей команде, чтобы она угадала. И вот выходит мальчик лет 13 из нашей команды. Вытаскивает бумажку, читает имя и уверенно говорит: «Это футболист такой». Предлагаем самые разные варианты, долго не можем угадать. Время почти на исходе. Вдруг подает голос парень из команды соперников: «Вы меня, конечно, извините, но я подглядел, и там написано „Леонардо да Винчи“». © LynxieRn / Pikabu
-
Мы спрятали жареную курицу под кровать (ибо не хотели делиться). Потом мы про нее забыли, она начала пахнуть, но (так как мы забыли) не могли найти источник запаха. Вожатая нашла курицу с опарышами под кроватью подруги. © daughterofjotun / Twitter
-
Младшая сестра сейчас в детском лагере, каждый день звонит маме и отчитывается о ситуации. В один из дней состоялся такой разговор:
— Мам, ты сейчас, пожалуйста, только не смейся, ладно?
— Ну, ладно...
— Вы когда в следующий раз приезжать будете, привезите шаурмы.
— Что?
— Это не мне, это нашему инструктору. Он всех родителей просит об этом, но все смеются, никто не привозит. А он очень хочет шаурмы. Он уже 3 смены из лагеря не выходит.
Я не сильна в видах и оттенках вкусов блюд местных ресторанов, подающих это блюдо, от слова «совсем», но если ты, инструктор, сейчас вдруг видишь эти строки, то знай: завтра я тебе ее привезу. Обещаю. © Yossemite / Pikabu
А вы хоть раз были в летнем лагере? Может, у вас тоже найдется парочка занимательных историй?
Фото на превью Gofessor / Pikabu