20 историй, от которых сердце затрепещет от ностальгии по летнему лагерю

Как-то на дискотеке в лагере меня пригласил на танец парень, который мне очень нравился. Я была под большим впечатлением от песни, которую тогда слышала впервые (Queen «Show Must Go On»). Кроме того, меня всю трясло от волнения. Танец казался бесконечным. После дискотеки скакала как лошадь вокруг подруги с воплями: «Я танцевала с ним! С НИМ! Под потрясную песню! Бес-ко-неч-ну-ю!» А подруга сказала, что диджея специально подговорили поставить эту песню 4 раза подряд — для меня и того парня. © Подслушано / Ideer

С девчонкам и одним пацаном вызывали русалку в час ночи в одной из комнат. Вскоре во время призыва у нас начала качаться люстра. Такого громкого визга я никогда не слышала. Громче всех визжал пацан. © SamyraiTolik / Twitter

Есть у меня друг Дима. Он лунатик. Собрались они как-то давно с другом Женей в летний лагерь. Его мама решила предупредить товарища, что если он вдруг ночью увидит, что Дима гуляет по комнате, то лучше аккуратно взять его за руку и сказать: «Димочка, пойдем спать».

Просыпается Женя ночью от скрипа кровати. Смотрит — Дима встает и не спеша идет в сторону двери. Подрывается и, в чем спал, бежит за ним, догоняет, хватает за руку и тихо говорит: «Димочка, Димочка, пойдем спать». На что Дима смотрит на него как на идиота и отвечает: «Отвали, я в туалет хочу!» © Nikos1 / Pikabu

Утренние пробежки 6 км без остановки у нас были обязательной процедурой. Пробежки были через сосновый лес. Извилистые тропинки и финиш вновь в лагере. После того как все «спортсмены» добегали до места сбора, нас выстраивали в шеренгу и... Просили высунуть язык. Тот, у кого был язык синим, бежал дистанцию снова. А все почему? Потому что в лесу было много ягод черники, так что кто отлынивал... Испытывал радости бега больше, чем остальные. © mrJock / Pikabu