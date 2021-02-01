20+ историй от читателей AdMe.ru, которые просто опешили от наглости окружающих
У некоторых людей наглость и бестактность являются чертами характера. То есть они без малейшего зазрения совести спокойно могут проходить без очереди, требовать помощи у незнакомых людей, садиться на шею близким и считать все эти поступки совершенно нормальными. Однако в обществе такое поведение вызывает лишь недоумение и осуждение.
Мы в AdMe.ru уже несколько раз публиковали истории наших читателей, которые столкнулись с вопиющей беспардонностью. И тот факт, что наши подписчики и дальше продолжают рассказывать подобные истории, доказывает, что у наглости нет предела.
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Имел неосторожность взять на работу родственницу. Через некоторое время изменили в компании схему начислений, после чего ее зарплата выросла на 40 %. Спустя 2 месяца она ультимативно потребовала поднимать зарплату каждый месяц, мотивируя тем, что тратит больше, чем зарабатывает. © Николай Кузнецов / Facebook
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Пригласила как-то подруга встречать Новый год. Ну, думаю, возьму конфеты, фрукты, шампанское, что-то испеку и озвучиваю ей это. На следующий день она мне диктует список, что надо купить к столу с моей стороны, помимо того что я решила принести. Прослушав список, я ей прямо сказала, что таких продуктов мне хватит на 2 недели и, наверное, я к ней не приду.
Кстати, как выяснилось впоследствии, другой подруге она надиктовала еще больше и половина из принесенных той продуктов просто не выставила на стол. © Марина Романова / Facebook
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Сосед сверху (кстати, бывший сослуживец) попросил у нас кухонный стол. Не спрашивая зачем, мы дали. Может, гостей ждал. Потом вернул, а стол — в остатках извести. На недоуменный взгляд отвечает: «Да мы потолок красили, надо было на что-то встать, а то наш стол новый, а ваш старый». Комментарии как-то иссякли. © Геннадий Рукша / Facebook
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В неурожайный год, когда было полно места в морозильной камере, разрешила подруге принести на хранение свои ягоды. На следующий год заявляется она с пакетами ягод на заморозку. На мой ответ, что свободного места нет, очень удивилась: «Что значит ты свое сложила? А я где буду хранить?!» © Марина Макеева / Facebook
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Позвали нас как-то знакомые за город Новый год встречать. Спрашиваю: «Что привезти?» Они мне: «Гуся!» Ладно. Пеку эклеры, беру французское шампанское и жарю здоровенного гуся. Весь день провозилась. Приезжаем. Смотрим, а на столе ма-а-аленькая тарелочка с оливье и несколько кусочков нарезанной копченой колбасы. © Lyubov Zeveleva / Facebook
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Отдыхала в Лоо (Краснодарский край, Россия). У соседского ребенка ночью поднялась высокая температура. Я предложила помощь: я врач, хоть и молодой. Я заботилась об их ребенке, а они спали. Через неделю я сломала палец на ноге. Попросила тех соседей отвезти меня к врачу на машине в другой поселок. «Здесь ездят маршрутки, — ответили они мне. — Мы отдыхать приехали, а не возить соседей на своей машине». © Юлия Устимова / Facebook
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В начале карантина пишет мне старая знакомая, которая несколько лет назад убирала у меня. Говорит, денег нет, детей кормить нечем, помогите. Я попросила ее набросать список необходимых продуктов, чтобы не купить ненужное. Купила все по списку и даже больше, вызвала курьера. Пробежалась по списку: масло сливочное забыла купить. Достала то, что было в холодильнике, положила, отправила.
Ни звонка, ни СМС — ничего я от нее не получила. Думаю, может, курьер не довез. Написала ей сама. А она мне говорит: «Могли бы и не выкладывать объедки из своих запасов! За людей нас не держите!» © Вероника Уомбуелл / Facebook
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Соседка как-то пригласила меня и моего ребенка на пельмени. Мы пришли, а оказалось, нужно было «помочь» налепить их. Мало того, надо было замесить тесто и фарш накрутить. В итоге я сама все приготовила и мы поужинали. А у соседки, к слову, 5 детей и 3 взрослых. Потом она приглашала «на чебуреки». Я вежливо отказалась, а она мне: «Ленивая ты какая!» © Татьяна Ким / Facebook
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В Питере шла из зоопарка. Было жарко, я купила мороженое. Стоило оно 100 руб. (это важно). На мосту мне навстречу шла парочка с ребенком в коляске, обоим около 30 лет. Остановились передо мной и с ясными улыбками спрашивают: «Извините, вы не могли бы дать ребенку 300 рублей на мороженое?» Честно, я подавилась от такой невозмутимости. © Jelena / AdMe
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Есть у меня подруга. Звонит она как-то и приглашает отпраздновать Новый год вместе с ее друзьями. Сказала, что еще две пары будут. Я с ними не была знакома. Добавила, что только собраться негде, и попросила отпраздновать на даче моих родителей. Я сказала, что надо познакомиться для начала с ребятами.
В день Х прихожу в кафе знакомиться, а там 30 незнакомых человек, и она такая всем уже говорит: «Ух, как мы хорошо Новый год отметим!» Со мной даже никого толком не познакомила. Все сидят, треплятся, а я сбоку сижу...
А оказалось, что она без моего ведома на страничке в VK объявила на весь свет среди своих, что приглашает (!) отметить праздник в загородном домике. А про то, чей это домик, ни слова. Я, как узнала об этом, сказала ей: «Сама эту кашу заварила — сама и расхлебывай, но эту толпу я не зову». Обиделась. © Екатерина / AdMe
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Мы получили квартиру на 2-м этаже, сделали хороший ремонт и живем себе. Спустя некоторое время приходит к нам женщина, живущая на 5-м этаже, и почти требует сделать обмен квартирами, мол, у нее пожилой отец и ему трудно ходить по лестнице. А в доме работает лифт. Мы чуть не обалдели от такого «предложения». © Людмила Шиленко / Facebook
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А мои соседи считают, что я должна мыть наш тамбур потому, что у меня трешка, а у них однушка. © Larisa Bashkina / Facebook
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А моя соседка считает, что я должна мыть весь этаж потому, что у меня 2 собаки и они ходят грязными лапами по общему коридору. Я сказала, что буду это делать только в том случае, если все остальные соседи будут разуваться в лифте и не будут ходить по нашему общему коридору в грязной обуви. © Елена Гюрза / Facebook
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В 90-е купили с бывшим мужем квартиру. Нам по 20 лет было, занимались рекламным бизнесом, хорошо зарабатывали. Сделали ремонт в квартире. Да вот сантехники нерадивые оказались — плохо батареи установили. Когда осенью тепло дали, батареи прорвало и соседей снизу слегка залило. Мы, конечно, вошли в их положение и дали $ 600 на покраску потолка — огромные деньги по тем временам. Остальное тогда в их квартире не пострадало.
Но каково было мое удивление, когда через пару недель соседка снизу меня позвала к себе в квартиру, показала свой обшарпанный санузел и сказала: «Видишь, как мы живем? А у вас в квартире красиво! Дай денег на ремонт! У вас денег куры не клюют». Ну, я, естественно, разозлилась, все ей объяснила на повышенных тонах. С тех пор соседи нас ненавидят. © Жанна Лисовская / Facebook
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Было время, когда я начала увлекаться фотографией. Выучилась на курсах, купила зеркалку. Подруга пригласила на свадьбу. Там был фотограф, но я тоже взяла камеру и просто снимала все подряд. Получилось в итоге хорошо.
Через полгода наша общая приятельница пригласила меня на свою свадьбу. Между делом поинтересовалась, возьму ли я фотоаппарат. Я тогда реально всегда с собой брала камеру, поэтому сказала, что возьму.
Дело ближе к свадьбе. У меня наметилась командировка в другой город как раз в день свадьбы. Но все это произошло спонтанно, поэтому я написала той приятельнице накануне, мол, извини, присутствовать на вашем торжестве не смогу, но от души поздравляю.
Она мне перезвонила и как давай на меня орать, что я, бессовестная, ее подвожу и вообще ей не подруга, что она позвала меня только ради фотоаппарата, что теперь уже не найдет никого и я оставила ее без свадебных фотографий. Вот так-то. © Виктория Седакова / AdMe
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Лет 10 назад брат с женой позвал меня к себе на месяцок, зная, что у меня начинается отпуск. Жили они за 300 км от моего дома. Позвали для того, чтобы я посидел с их ребенком, пока они работают. Очень просили, и я согласился, не пожалел даже свой отпуск, родня все же.
Месяц сидел с ребенком, готовил ужин на всю семью, убирал в квартире, за продуктами бегал и даже посуду мыл (потому что жена брата просто перестала ее мыть, когда увидела, что я помыл один раз). Короче, как слуга какой-то.
А когда я уезжал, она подошла ко мне с листком, на котором было расписано, сколько и за что я должен. Там было и за питание, и за коммуналку. Всего 8 тыс. рублей наел и нажил у них за месяц. И это притом что у меня были свои деньги, которые я так же тратил на них. Да еще с собой привез баул с домашними яйцами, 5 домашних кур, 2 утки, а сколько домашних заготовок — вообще не счесть.
И это еще они мне обещали какие-то деньги на карманные расходы ежедневно, которых я так и не увидел, естественно. Вообще она насчитала 12 тыс., но 4 тыс. «простила» за то, что я по хозяйству все делал. Я думаю, не стоит говорить о том, с каким тяжелым сердцем я оттуда уезжал.
Но самое интересное, что через год они снова меня позвали. Конечно же, я отказал. Потом выяснилось, что мой брат не знал об этой истории. А когда я об этом ему рассказал, он был в таком ступоре, что даже не поверил мне.
И после всего этого жена брата мне позвонила и говорит: «Ты же знаешь, у Насти день рождения через месяц, мы хотим, чтобы ты щенка ей подарил». Настя — это ее старшая дочка от первого брака, которая ко мне относилась как к абсолютно чужому человеку. А щенка она хотела за 15 тыс. рублей. У меня зарплата тогда была 16 тыс. © Макс Асмолов / Facebook