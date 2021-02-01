20+ историй от читателей AdMe.ru, которые просто опешили от наглости окружающих

Было время, когда я начала увлекаться фотографией. Выучилась на курсах, купила зеркалку. Подруга пригласила на свадьбу. Там был фотограф, но я тоже взяла камеру и просто снимала все подряд. Получилось в итоге хорошо. Через полгода наша общая приятельница пригласила меня на свою свадьбу. Между делом поинтересовалась, возьму ли я фотоаппарат. Я тогда реально всегда с собой брала камеру, поэтому сказала, что возьму. Дело ближе к свадьбе. У меня наметилась командировка в другой город как раз в день свадьбы. Но все это произошло спонтанно, поэтому я написала той приятельнице накануне, мол, извини, присутствовать на вашем торжестве не смогу, но от души поздравляю. Она мне перезвонила и как давай на меня орать, что я, бессовестная, ее подвожу и вообще ей не подруга, что она позвала меня только ради фотоаппарата, что теперь уже не найдет никого и я оставила ее без свадебных фотографий. Вот так-то. © Виктория Седакова / AdMe

Лет 10 назад брат с женой позвал меня к себе на месяцок, зная, что у меня начинается отпуск. Жили они за 300 км от моего дома. Позвали для того, чтобы я посидел с их ребенком, пока они работают. Очень просили, и я согласился, не пожалел даже свой отпуск, родня все же.

Месяц сидел с ребенком, готовил ужин на всю семью, убирал в квартире, за продуктами бегал и даже посуду мыл (потому что жена брата просто перестала ее мыть, когда увидела, что я помыл один раз). Короче, как слуга какой-то.

А когда я уезжал, она подошла ко мне с листком, на котором было расписано, сколько и за что я должен. Там было и за питание, и за коммуналку. Всего 8 тыс. рублей наел и нажил у них за месяц. И это притом что у меня были свои деньги, которые я так же тратил на них. Да еще с собой привез баул с домашними яйцами, 5 домашних кур, 2 утки, а сколько домашних заготовок — вообще не счесть.

И это еще они мне обещали какие-то деньги на карманные расходы ежедневно, которых я так и не увидел, естественно. Вообще она насчитала 12 тыс., но 4 тыс. «простила» за то, что я по хозяйству все делал. Я думаю, не стоит говорить о том, с каким тяжелым сердцем я оттуда уезжал.

Но самое интересное, что через год они снова меня позвали. Конечно же, я отказал. Потом выяснилось, что мой брат не знал об этой истории. А когда я об этом ему рассказал, он был в таком ступоре, что даже не поверил мне.

И после всего этого жена брата мне позвонила и говорит: «Ты же знаешь, у Насти день рождения через месяц, мы хотим, чтобы ты щенка ей подарил». Настя — это ее старшая дочка от первого брака, которая ко мне относилась как к абсолютно чужому человеку. А щенка она хотела за 15 тыс. рублей. У меня зарплата тогда была 16 тыс. © Макс Асмолов / Facebook