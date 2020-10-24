20+ иностранцев рискнули попробовать русскую кухню и в красках рассказали, как это было

Мало кто может остаться равнодушным к русской кухне. Кому-то она кажется чересчур тяжелой, для кого-то — сплошная картошка, а кто-то влюбляется по уши и даже у себя на родине раз в неделю варит борщи и печет кулебяки. Да и у нас самих не всегда однозначное отношение к привычным с детства блюдам.

Мы в AdMe.ru поставили перед собой задачу выяснить, какие из блюд русской кухни занимают особо уютное место в сердце иностранцев, а какие они будут вспоминать, как страшный сон.

«Что это такое? Интересно, можно это добавить в тесто для хлеба?»

Настоятельно рекомендую попробовать коврижку. Это такая разновидность медового пряника. Бывают разные, мне, например, нравится с изюмом. А если вы любите мед, то есть торт под названием «Медовик», который очень вкусный, если верно приготовлен. © yucassava / Reddit

Вышла замуж за француза и удивилась, поняв, что он в полном восторге от русской и украинской кухни: вареники, пирожки, жареная картошка, холодец. Ради интереса поговорила со свекровью, и оказывается, что ее бабушка — русская, жила где-то на Кубани. Ну, теперь все понятно, видимо, любовь к русскому — это в крови, а генетику ничем не перебьешь! © «Палата № 6» / «ВКонтакте»

Я каждую осень делаю огромное количество пельменей со свининой и замораживаю их, чтобы они оставались в доступности всю зиму. Из них легко приготовить ужин, а снежным холодным вечером они прекрасно сочетаются с грибным бульоном! © Jeffery Gainer / Quora

Итак, холодец. Это мясо в желе. Скажу честно: худшее, что я когда-либо ел. Когда я впервые был в России, я съел две чашки холодца, одну за другой. Но только потому, что я слишком вежлив, чтобы отказать той милой пожилой женщине, которая приготовила его специально для меня. © Sean Clitheroe / Quora

«Мой жених учит меня правильно есть борщ»

Моя жена просто обожает оливье. А вот я его не переношу. И дело даже не в майонезе или сметане — это для меня не проблема. Просто оливье — одно из немногих блюд русской кухни, которые я не люблю. © MCbrodie / Reddit

Очень нравится русская жареная картошка. Русские знают, как сделать действительно хорошее блюдо: картошка, посыпанная укропом сверху, со сметаной, чтобы можно было обмакивать. © Ananda Brown / Quora

Уха для меня попадает в категорию «Что это вообще такое?». Где бы я ее ни пробовал, это серый мутный суп с неясным содержимым, а рыбий скелет точь-в-точь такой, какой обычно дают коту в мультфильме. © Sean Clitheroe / Quora

«К нам с сестрой приехали друзья-иностранцы. Мы встретили таким столом. Они в шоке спросили: „Вы каждый день так завтракаете?“»

Очень люблю гречневую кашу. Люблю больше, чем киноа, чем длиннозерный рис или кускус. Единственное, что выигрывает у гречки, — японский рис. В любом случае, когда я бываю в стране, где преобладает русская кухня, моя первая еда — гречка с яйцами. © Laura Hancock / Quora

Скажу пару слов об окрошке. Это суп. Представьте, вы в ресторане и заказали суп. А принесли вам чашку сырых нарубленных овощей, залитых квасом. Мое лицо нужно было видеть, когда я это попробовал... Думал, друзья будут смеяться. Нет, это не мое. © Sean Clitheroe / Quora

Квас — это не блюдо, но он заслуживает отдельного упоминания. Это напиток из перебродившего темного хлеба. На вкус он лучше, чем может показаться, и чудесно освежает. © David Dunsmore / Quora

Хочу отметить такую вещь, как сало. Мой муж ест сырой бекон, потому что, переехав в Америку, не мог найти здесь ничего более похожего на сало. Когда я впервые это увидела, то подумала, что кто-то из нас явно сошел с ума. С тех пор я уже получила представление о том, каково на вкус настоящее русское сало. Заверяю: правильно приготовленное, оно не хуже самых изысканных сыров. © Mel Kartmazov / Quora

«Пирожки по семейному рецепту. С мясом и сыром»

Когда-то в прошлом я очень любила баклажанную икру. Но не ела ее уже несколько лет — не могу найти в продаже. Может, просто ищу не в том месте. То, что продается сейчас, состоит практически из одних баклажанов, а в моей памяти это вкусное блюдо содержит много помидоров и чеснока. © Eòghann Peadarson / Quora

Моя мама недавно приехала в гости, и я приготовила солянку, потому что просто обожаю ее. А вот мой муж считает это блюдо странным. Южноафриканцы ничего не понимают в еде! (Шучу.) © Yooser / Reddit

Самый вкусный суп, который я когда-либо ел, я ел в России. Вообще, пока я был там, я ел суп на обед каждый день. © kebobe / Reddit

«Я итальянец, но сырники — моя любимая русская еда. Вот эти приготовила моя девушка (она из Беларуси)»

Я как-то давно знакомого китайца пытался угостить красной икрой. Он сразу отказался и рассказал, что уже ее пробовал, но неудачно. Сказал, что теперь этот вкус никогда не забудет. Оказывается, в гостях у русских друзей он подумал, что это джем, и добавил пару ложек в чай. © SuzukiKamikaze / Pikabu

Родственники рассказывали, как к ним приехали отдохнуть друзья из не такого дальнего, но все-таки зарубежья. Встречали их, как водится, хлебом-солью, а еще огроменной кастрюлей свеженькой окрошки на квасу: дело было жарким летом, когда черпак холодной окрошки — самое милое дело. В процессе обеда званые гости бледнели, зеленели и покрывались испариной, мученически ковыряли ложками в тарелках, но в результате кто-то из них не выдержал и воскликнул: «Господи, ребята, да это же обычный салат, залитый водой, как можно добровольно это есть?» © jabrofoto / Pikabu

Как еду в Китай, всегда везу с собой чемоданчик еды. Когда распаковывал заботливо завернутую в пергамент вяленую рыбку, глаза братьев-китайцев стали расширяться. Они осторожно сперва поинтересовались: «Это презент нашему песику?» А потом только один товарищ решился попробовать. Другие же заявили: «У нас старую рыбу есть не принято». © AndrewPro / Pikabu

Мой муж, иностранец, русскую кухню не любит. Но как-то раз попросил сделать ему окрошку. Я на радостях нарезала целую кастрюлю. Прихожу домой, а он смотрит голодными глазами, но утверждает, что ел. Открываю холодильник — нетронута. А он объясняет: «Налил в тарелку, ем ложкой и ничего не могу выловить — одна жидкость. Ну, я ем молча, ты же готовила, старалась... Потом ложку бросил, решил, что этот суп можно так пить, из банки». Оказалось, что он квас и кефир выпил, думая, что это и есть окрошка, и с заготовкой их не смешал. © Arowana / Pikabu