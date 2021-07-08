20+ историй о людях, которые готовы на все что угодно, лишь бы выглядеть круче

В стремлении быть крутым нет ничего зазорного. Но бывают случаи, когда люди так усердствуют, пытаясь произвести на всех впечатление, что напрочь забывают о вежливости, порядочности и собственном достоинстве. Нередко такое поведение раздражает и даже обижает окружающих. И это совсем не круто.

Интернет-пользователи рассказали, какие поступки окружающих «ради крутости» особенно вызывают у них негодование. А мы в AdMe.ru в качестве бонуса подготовили для вас истории про любителей пускать пыль в глаза, которых все-таки вывели на чистую воду.

Раздражает, когда люди выкладывают видео типа «Смотри, этот человек/животное в опасности, я собираюсь его спасти, поехали!» Чувак, если это срочно, прекрати медлить! У тебя нет времени, чтобы доставать камеру и комментировать. Каждая секунда на счету! Просто заткнись и делай свое дело! © Iowa_and_Friends / Reddit

Когда судят другого человека по его интересам, даже если они никого не касаются и не причиняют вреда. На днях знакомый назвал моего друга, у которого есть жена и вот-вот появится ребенок, девственником. И это только потому, что тот коллекционирует игрушки Funko Pops. © Flat_Weird_5398 / Reddit

Я когда-то знал парня, который думал, что он крутой, потому что не любит «Игру престолов». Однажды он опубликовал спойлеры в социальных сетях вроде «Я не смотрю „Игру престолов“, мне все равно, но такой-то герой умер в последнем эпизоде. Вам не повезло, если вы это прочли». Я попался в эту ловушку, и мне буквально казалось, что у меня кипит кровь. Я был так зол! К черту этого парня! © Prior_Prism / Reddit

Когда те, кто не знает, как привлечь к себе внимание, начинают сплетничать обо всех. Чувак, я знаю, что твоя жизнь неинтересна, но, пожалуйста, прояви уважение к другим и к себе. © yourdaisy2 / Reddit

Когда люди объявляют себя «альфа-самцом», «дорогой женщиной» или чем-то в этом роде. В действительности это говорит о незрелости и отсутствии самосознания. © AtomicMonkeyTheFirst / Reddit

Когда люди говорят: «Я никогда в жизни не читал книги» и гордятся этим. © ActualMis / Reddit

Когда устанавливают безумно громкий выхлоп на отстойную машину, а затем разгоняются до максимальных оборотов на 200-метровом участке дороги, пока не придется тормозить, чтобы не врезаться в машину впереди. Слушают при этом какую-то отстойную хардкорную музыку на громкости, которая подходит только для фестивалей. © Jeancopain / Reddit

Когда грубо ведут себя с обслуживающим персоналом. Однажды приятель моего отца на глазах у официантки разорвал 50-долларовую купюру пополам и сказал, что она получит вторую половину, если обслуживание будет хорошим. © neocuchulainn / Reddit

Когда ведут себя по отношению к другим людям как уроды, лишь бы потешить собственное эго. © serenityx77 / Reddit

Когда люди делают вид, что знают что-то... Или притворяются кем-то, хотя понятия не имеют, о чем идет речь. © living_7hing / Reddit

Когда люди выбирают кого-то одного в коллективе и пытаются за его счет рассмешить всех остальных. И не в том смысле, что «эй, все вокруг просто шутят», а таким образом, что это ужасно смущает человека. Такие люди — отстой. © OnemoreSavBlanc / Reddit

Когда люди портят камни, деревья и прочее в парках и заповедниках, считая это крутым. Из-за этого невозможно насладиться великолепным пейзажем, потому что каждый раз натыкаешься на надписи, оставленные парочками. © Clevercapybara / Reddit

Когда мужчины рассказывают всем о женщинах, с которыми у них был роман или другие близкие отношения. Я был знаком с одним таким типом в колледже, и он был одним из самых отвратительных парней, которых я знал. © Obamas_Tie / Reddit

Когда люди, прикрываясь предельной честностью, постоянно обесценивают других. Это не круто и говорит о вашей неспособности чувствовать себя признанным среди людей. © MajorShowdown / Reddit

У меня есть коллега, который обладает «даром» болтливости и считает это крутым. Он способен заморочить кого угодно своими ложными и расплывчатыми обещаниями. Иногда это полезное умение, но когда я такое слышу, понимаю, что он всего лишь хороший лжец, и только. © Primo_DeVito / Reddit

Когда люди насмехаются над парнями за то, что те пьют «девчачьи» напитки. Если парень хочет выпить клубничный коктейль, дайте ему спокойно это сделать. Вы знаете, что такое мужественность? Пить что хочешь. И плевать на то, что думают другие. © garry4321 / Reddit

Когда в общественном транспорте демонстрируют на всю громкость свой дрянной музыкальный вкус. © LightningEdge756 / Reddit

А еще, когда судят людей за их музыкальный выбор. Например, когда кто-то видит ваш плейлист и говорит: «Фу, ты слушаешь это?» А после рассказывает вам о «суперкрутой» музыке, которую слушает сам и которую «пока еще никто не знает». © LuckyBall3788 / Reddit

Когда разговаривают по громкой связи в общественных местах. Купите гарнитуру! Я считаю, что это так же неприемлемо, как и пускать газы в переполненном лифте. © cryptoengineer / Reddit

Бонус

Относительно недавно гордиться айфоном и прочими «яблочными» гаджетами было еще круто и не так попсово. Примерно в то же время, когда у нас в городе открылся первый Starbucks. Я работаю в отеле. Постоянно приходили гости со стаканчиками из Starbucks. Бесило меня это по одной причине: от отеля до кофейни путь неблизкий — зачем ходить с холодным кофе? Ответ я получил, наблюдая за парой девушек за завтраком. Они набрали себе еды и прошли к кофемашине. А затем влили свежий кофе в принесенные стаканы Starbucks (явно приобретенные вчера). На следующее утро ситуация повторилась. © Nightshiftguy / Pikabu

© Nightshiftguy / Pikabu У меня была начальница, которая любила в обед заглядывать в контейнеры работников, выясняя, кто что ест, и комментировать содержимое, дословно: «Ты что, за один обед половину лаваша сожрала?» Она считала себя крутым адептом полезного питания. А потом я застукала ее в подсобке поедающей гигантский кусок «Наполеона» и прокомментировала в ее стиле. Больше она в чужие банки не заглядывала. © Owley / AdMe

Есть у отца дружок. После того как он занял высокую должность, озаботился сменой квартиры, чтобы жить с «людьми своего круга». Новые соседи порадовали: один был совладельцем ночного клуба, второй — топ-менеджером. Идиллия продолжалась где-то год. Потом владелец ночного клуба занял 300 баксов и про долг забыл. Позже он съехал в неизвестном направлении и оказалось, что он у всех соседей занял деньги и всем «забыл» отдать. Квартира же была арендованная, и он остался должен настоящему хозяину за последний месяц.

С топ-менеджером вышло еще веселее. Как-то вечером послышалась ругань в общем коридоре: это пришла делегация из горсвета и ЖЭКа отключать ему свет за почти годовую просрочку оплаты коммуналки. Вот такие вот люди ездят на дорогих машинах, в дорогой одежде, с серьезными понтами и без гроша в кармане. © Andruss / Pikabu