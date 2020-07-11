20+ историй о коллегах, которые бесят похлеще бумаги, вечно заедающей в принтере
Слово «коллега» имеет латинское происхождение и означает «совместно избранный». Но иногда встречаются такие кадры, что никак не можешь взять в толк, как их выбирали, почему они собеседование прошли. С другой стороны, без них работа не была бы такой интересной, а в сети не было бы классных историй про сослуживцев.
Мы в AdMe.ru своих коллег обожаем, черпаем от них вдохновение и заряжаемся креативом, но не всем так повезло. Вот мы и решили узнать истории тех людей, для которых работа с коллегами — это ежедневное испытание на прочность.
-
Обеденный перерыв. Сидим бригадой, играем в домино. Заходит дама из отдела сбыта. Мне, говорит, нужна палка потолще и подлиннее — метра полтора длиной и толщиной с руку.
— А зачем же вам, милая дама, такой дрын?
— А чтобы вас, дураков, бить. Вы когда нам унитаз почините? Сколько можно нам всем отделом в ведерко ходить?
Пошли починили.
Сразу же видно, что надо. А со своими «пожалуйста» да «спасибо» так бы и ходили в свое ведро. © urusoff / Pikabu
-
На работе есть чат в WhatsApp человек на 100. Минимум раз в неделю там поздравляли с днем рождения очередного ноунейма. Некоторых это бесило, поэтому коллега как-то прикололся и написал: «Тимур, с днем рождения!» Все дружно начали поздравлять Тимура. Конечно же, никакого Тимура не было. © PavelVeret / Twitter
«Компьютер коллеги».
-
Сидит со мной коллега в кабинете, вот хлебом его не корми, только дай поканючить о чем-либо. Причем повод абсолютно неважен! К примеру, на днях он сидел и горевал, что сегодня только среда, а до выходных еще пахать и пахать. Решил его обрадовать, сказал, что среда вчера была, а тут уже четверг в разгаре. Думаете, обрадовался? Как бы не так! Он расстроился еще больше оттого, что сейчас только четверг, а не пятница. © Buhalsbomjami / Pikabu
-
Начальник:
— Данил, где письма?
Коллега:
— Да щас, щас будут! Мужик сказал — мужик сделал!
Второй коллега:
— Ну да, а если мужик не сделал — мужик сказал повторно. © Luftwaffle_1893 / Twitter
-
Я работал с парнем, который влезал в любой разговор, причем сразу в роли эксперта. У него было мнение обо всем на свете, даже о том, о чем он никогда в жизни не слышал. Он всех раздражал, но мы были слишком воспитанны, чтобы сказать ему прямо, а потому просто старались держаться от него подальше. Потом я уволился, но мне приснился кошмар, что он пришел на мою свадьбу. © Lufernaal / Reddit
- Как-то на работе мне подарили букет на день рождения. Вечером я зашла в инстаграм и в трех аккаунтах коллег нашла их фото с моим букетом: а-ля парень подарил, люблю, целую. Мне даже не дали шанса похвастаться. © «Подслушано» / VK
-
Работал на благоустройстве склада, и там у меня был коллега, который обычно прятался в сараях вместо того, чтобы выполнять работу, за которую платили. Время от времени клиенты открывали сарай, в котором он прятался, тогда он просто переходил в новый. © yellowzealot / Reddit
- У меня была такая коллега, что ее изображение надо поместить в словаре рядом с термином «пассивно-агрессивный». Она знала, как оставаться в любимчиках у босса, а к остальным коллегам относилась очень плохо. Если у тебя есть важный рабочий вопрос, она специально будет игнорировать. Могла сказать что-нибудь обидное. А всякий раз, когда ей указывали на ошибку, устраивала истерику, как ребенок. Мы не работаем вместе уже несколько лет, и я искренне надеюсь, что когда-нибудь забуду, как она выглядит. © DeathSpiral321 / Reddit
«Стол моего коллеги. Мне стало интересно, как выглядит его дом».
-
В наш офис пришел милый молодой студент по имени Пол и влюбил в себя всех без исключения. А как иначе, ведь ему так не повезло в жизни: его родители погибли в автомобильной аварии, оставив его заботиться о сестре. Мы, женщины, инстинктивно начали ухаживать за ним, он просто купался во внимании. Одна женщина даже назвала в честь него своего новорожденного мальчика. Однажды Пол сказал, что родители незадолго до аварии взяли квартиру на лыжном курорте, и позвал нас всех туда на рождественские каникулы. Но за несколько дней до поездки он пришел на костылях и сказал, что сломал ногу, так что поездка отменяется. А потом он не принес справку от врача, оказалось, перелома не было. Более того, он врал вообще обо всем. Его родители были живы — и да, у него даже не было сестры. © LakeBum777 / Reddit
-
Я работал с адвокатом, женщиной, которая постоянно забывала, как разблокировать компьютер. Она вводила неправильный пароль раз за разом, раз за разом. Паролем было ее имя. © shit_m_lady / Reddit
-
Работал старшим продавцом. Помимо инвентаризаций и приемок, одной из основных моих бед стал новенький Миша — старше меня лет на 6, бритоголовый и коренастый. Он очень любил отлынивать от работы. Однажды пришла пора разобраться на складе. Я послал Мишу. Через час он вернулся со словами:
— Чаю хочу попить.
— Давай быстро на склад, какой тебе на фиг чай, достал уже.
— Ты чего такой дерзкий? Не боишься последствий?
— Каких еще последствий?
Миша (грустно): — Я могу замкнуться...
Через 3 месяца его все же уволили. © Splatter / Pikabu
- Один коллега оставил свое нижнее белье на полу в уборной, съел корицу и острый соус, затем его тошнило, а еще он упал с лестницы в офисе и разбил поднос с 20 кружками. Под финал он уволился, сообщив, что найдет новую работу. Но не нашел. И тогда наш начальник снова его нанял. © jess-zebra-dazzle / Reddit
- В нашей адвокатской конторе была женщина-секретарь, которая отказывалась что-либо делать, потому что «она не знала как». Серьезно: она не могла создавать документы в Word, печатать, сканировать, выставлять счета. При этом она была нанята на полный рабочий день. © jess-zebra-dazzle / Reddit
- Я иногда удивляюсь, какие невероятные связи в голове могут выстраивать некоторые люди. Я всего лишь с наслаждением гладила листочки очень приятного на ощупь цветка, а коллега сказала, что это потому что мне рожать детей пора, ведь это материнский инстинкт требует детей гладить. © ol_fa_sol / Twitter
-
В наш кол-центр пришел новый коллега, только что окончивший стажировку. Утром явился наставник, чтобы поздравить новичков, и во время его речи наш новенький объявил всем собравшимся, включая босса, что еще не обедал, а затем с невозмутимым видом вытащил гамбургер и начал жевать. В средине дня он просто встал и ушел, потому что ему «срочно надо в банк». В конце испытательного срока его попросили, тогда он упал на колени перед HR и попросил дать ему еще один шанс. Она растерялась и разрешила. На следующий день он наорал на клиента, и охранникам пришлось утащить его из-за рабочего стола, потому что добровольно покидать офис он категорически отказывался. © I_throw_socks_at_cat / Reddit
-
У нас на работе коллега готовит себе адскую смесь из сыра, горошка, капусты и чего-то еще, добротно приправленного чесноком. Все бы ничего, если бы не одно но: все это он доводит до кипения в микроволновке, и после этого запах стоит на весь офис. Открытые окна не помогают. Разговаривать бесполезно: он совершено не видит в этом проблемы. Помощь пришла откуда не ждали: однажды ему скинули видео про вред микроволновки, и он перестал ее использовать. Мы были благодарны всем богам, что на кухне нет электрической или газовой плиты. © 999.st / Pikabu
-
В офисе запретили пользоваться парфюмом. Из вредности кто-то начал пшикать ранним утром духами в кабинетах. Так продолжалось пару месяцев, мы с коллегами даже прозвище придумали: Бандит Шанель. Но однажды коллега ушла в отпуск, и запах исчез. Мы начали кое-что подозревать и установили камеры. Коллега вернулась, и, конечно же, Бандитом Шанель оказалась она. Выяснилось, что она так возмутилась решением начальства, что решила пойти ва-банк и из вредности разбрызгать всю свою коллекцию духов. © stoic_minotaur / Reddit
-
Есть у нас на работе девочка Юля. Мое знакомство с ней прошло весьма странно. Она подошла ко мне и спросила: «Есть че пожрать? Ну, у меня ипотека и два кредита, я обед не беру, экономлю. Дашь обед твой?» После смены выяснилось, что мы живем в одном районе. И началось... Звонки в 3 часа ночи, сообщения в «ВК» и WhatsApp. Спустя еще пару дней Юле назначили тест на повышение категории со стажера до специалиста. И конечно же, эта чудо-девочка выбрала своим наставником меня. Наставником я была пару часов:
— Юля, давай расскажешь мне про переадресацию.
— А на обучении такого не было. Ой, знаешь, неохота что-то...
Ну а мне тем более. По итогу тестирование Юля не прошла. © sardelina / Pikabu
-
В апреле пришла логистом женщина лет 35. Говорит, вдова, тяну ипотеку, нужны деньги, готова выполнять любую работу. Взяли. За месяц мадам, кроме соцсетей, ничего не открывала и работать не пыталась. Вызвали ее на ковер. Так и сяк. Надо работать, если ты тут остаться хочешь. А через неделю она приносит справку: «Я беременна, работать за компом не могу». Далее мадам демонстративно сидела за компом, не делая ничего. Ведет себя вызывающе, на приказы не реагирует. Вчера ее попросили написать объяснительную, но она сказала, что у нее давление, и пошла домой. © ksenobianinSanta / Pikabu
-
Забавно, но я не могу назвать конкретного человека, когда думаю о плохих коллегах, зато есть плохой архетип. Это женщина средних лет, которая жалуется буквально на все. Болит голова, живот — что угодно. Каждый ее день — это титаническая борьба. Она делится неуместно подробной информацией о своей личной жизни, жалуется на мужа и детей. Чаще всего она старожил на работе. После колледжа я работал во многих местах в самых разных областях. В каждом офисе, на каждом складе, в каждой кофейне и кол-центре есть этот человек. Без исключений. © hufflepufftato / Reddit
А у вас есть коллеги, о которых слагают офисные легенды?