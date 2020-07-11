20+ историй о коллегах, которые бесят похлеще бумаги, вечно заедающей в принтере

В наш офис пришел милый молодой студент по имени Пол и влюбил в себя всех без исключения. А как иначе, ведь ему так не повезло в жизни: его родители погибли в автомобильной аварии, оставив его заботиться о сестре. Мы, женщины, инстинктивно начали ухаживать за ним, он просто купался во внимании. Одна женщина даже назвала в честь него своего новорожденного мальчика. Однажды Пол сказал, что родители незадолго до аварии взяли квартиру на лыжном курорте, и позвал нас всех туда на рождественские каникулы. Но за несколько дней до поездки он пришел на костылях и сказал, что сломал ногу, так что поездка отменяется. А потом он не принес справку от врача, оказалось, перелома не было. Более того, он врал вообще обо всем. Его родители были живы — и да, у него даже не было сестры. © LakeBum777 / Reddit