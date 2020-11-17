20+ историй о фантастических скупердяях, у которых зимой снега не допросишься

На нашем складе есть комната, где работники отдыхают между погрузками. Завскладом привезла туда свой старый телик — заросший пылью, без кабеля питания, пролежавший несколько лет у нее на даче, потому что жалко было выкинуть на помойку. Грузчики отмыли, почистили и восстановили агрегат, скинулись на антенну и цифровую приставку и стали смотреть в свободное время.

Увидев, как замечательно стал выглядеть и показывать телевизор, заведующая предложила ребятам купить его у нее за 1 500 рублей, но была послана. Когда у грузчиков случился аврал, она воспользовалась отсутствием людей в бытовке и перенесла телик вместе с антенной и приставкой к себе в кабинет. Работники, обнаружив пропажу, пошли разбираться, в ответ им было заявлено, что телевизор смотреть на работе запрещено, а деньги за приставку и антенну будут им выплачены в виде премии из фонда материального поощрения. Новый телевизор она им покупать запрещает. © poechali / Pikabu