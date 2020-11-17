20+ историй о фантастических скупердяях, у которых зимой снега не допросишься
Бережливость и скупердяйство — вещи несовместимые, но отличить одно от другого подчас бывает очень трудно. Многие люди искренне уверены, что они просто рачительные и экономные, а вовсе не жадины. Вот только их родным и близким такая «хозяйственность» часто выходит боком.
Мы в AdMe.ru искренне сочувствуем героям этих 23 историй, которым пришлось столкнуться со случаями вопиющей жадности, перерастающей в скупердяйство. А в бонусе вас ждет настоящее озарение, посетившее одного из пользователей.
- Когда мне было лет 20, дед оставил мне однушку. Я в ней пока не жил, но планы на будущее строил. Как-то на семейном застолье подходит ко мне тетка и начинает втирать, мол, квартирка-то старая — ремонт, проводка, трубы. И потом выдает: «А давай, может, на нас с дядькой ее пока перепишешь? А то чего она стоит пустая, вдруг что? Потом тебе вернем, как попросишь». Я решил, что тетка хлебнула лишнего и несет чушь, и вежливо ее послал. Ан нет, через недельку звонит: «А может, ты нам ее продашь?» Спрашиваю, сколько дадут. Тетка предложила обмен на «Волгу». Попросил эту тему больше не поднимать. © AltEsc / Pikabu
- Свекор и свекровь моей сестры очень часто дарили им с мужем на праздники машину... Одну и ту же машину — серебристую «девятку», на которой их сын и так ездил. В первый раз подарили ее на свадьбу, через пару месяцев забрали подарок за «плохое поведение», поставили машину в гараж, и никто на ней не ездил. После была годовщина свадьбы, день рождения первенца, юбилей... Гости уже даже не смеялись, а сестра потихонечку начала подговаривать мужа продать эту машину.
Свекры не в восторге были, однако согласились оформить на сына доверенность, и машина была продана. Сестра с мужем добавили две трети кредитных денег и купили 6-летнюю иномарку, пригнали ее с другого конца страны. Свекор и свекровь торжественно поздравили молодых и на полном серьезе предложили переписать новую машину на них. Мол, непонятно, что с ней сделаете, а они беречь ее будут, да и честно так будет, ведь машину купили взамен их «девятки». Тут уж сестра не выдержала: «Это чтобы нам до конца жизни никакие подарки не дарить?» Свекры очень обиделись, 2 месяца с детьми не разговаривали. © Buka9 / Pikabu
Пирог с мясом, который я приобрел за 160 рублей. © Yoguurt / Pikabu
- Я работал на богатого человека, которому принадлежало несколько автосалонов. Когда секретарша вносила депозит в банк, он отправлял ее обратно, если она не дожидалась, пока кассир даст ей скрепки для бумаг. © bncosby / Reddit
- Работаю в небольшой компании, офис около 30 человек. Если у кого-то день рождения, то скидываемся, покупаем подарок и накрываем небольшой стол. Но есть один коллега, который никогда не скидывается (все об этом знают), но всегда приходит поесть со словами: «Что у вас тут самое вкусное?» В последнее время у нас появилась традиция со смехом отвечать ему: «То, на что ты скидывался, Сережа». © «Подслушано» / Vk
- Я знаю парня, который крадет с работы однослойную туалетную бумагу. При этом на счете в банке у него 2 млн. © morgazmo99 / Reddit
- Мы были в баре с другом, который известен тем, что никогда не скидывается на бензин и вообще часто «забывает дома кошелек». Мы договорились его проучить. Заказали напитки и заплатили каждый за себя. Бармен выжидающе повернулся к скупому другу, а тот повернулся к нам: «Ах, я забыл деньги, может кто-нибудь заплатить за меня?» Мы все сказали: «Нет, только не снова». Он сказал: «Ну и пошли вы тогда», вынул деньги из кармана и заплатил бармену. О его скупости ходят легенды. © Drakares / Reddit
Работаю в такси. Заказ с вокзала в самый дорогой отель города, стоимость поездки — 69 рублей. Женщина в норковой шубе, 2 чемодана, поставил сам в багажник. Приехали, сдал 30 рублей, вышел открыть багажник. Она показывает мне на мелочь и говорит: «Вы ничего странного не видите?» Я сначала не понял. Оказалось, она еще рубль ждала. За 1,5 года работы такое впервые: рубль, мать его! Я даже значения не придал, учитывая, что помог с багажом, быстро приехал точно к ней и быстро отвез... Еще и единицу поставила. © JackieShep73 / Pikabu
- Тетя долго жила по заграницам, дома у нее все импортное — от мебели до чашек, все привозное из Европы и Америки. Но скупа на подарки. Помню, пришла она на новоселье и подарила маме несколько пустых пластиковых контейнеров с коровой и надписями, сказав, что пригодится в хозяйстве. Нам было в диковинку такое, а потом мы узнали, что это обычная европейская упаковка из-под йогурта и сыра. И надо же, везла все это через страны, берегла, чтобы нам подарить. © «Подслушано» / Vk
- Работал на складе. У коллеги были очень потрепанные рабочие ботинки — подошва буквально отваливалась. Когда мимо проходил менеджер, я указал ему на это. Менеджер достал из кармана брюк пачку банкнот, скрепленную резинкой. Снял резинку и протянул ее парню с разваливающимися ботинками. © Mistercrawlingchaos / Reddit
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На нашем складе есть комната, где работники отдыхают между погрузками. Завскладом привезла туда свой старый телик — заросший пылью, без кабеля питания, пролежавший несколько лет у нее на даче, потому что жалко было выкинуть на помойку. Грузчики отмыли, почистили и восстановили агрегат, скинулись на антенну и цифровую приставку и стали смотреть в свободное время.
Увидев, как замечательно стал выглядеть и показывать телевизор, заведующая предложила ребятам купить его у нее за 1 500 рублей, но была послана. Когда у грузчиков случился аврал, она воспользовалась отсутствием людей в бытовке и перенесла телик вместе с антенной и приставкой к себе в кабинет. Работники, обнаружив пропажу, пошли разбираться, в ответ им было заявлено, что телевизор смотреть на работе запрещено, а деньги за приставку и антенну будут им выплачены в виде премии из фонда материального поощрения. Новый телевизор она им покупать запрещает. © poechali / Pikabu
- Студентка, живу в общаге. Как только к нам переехала новая соседка, у меня начала пропадать косметика и средства по уходу. Девочка из бедной семьи — пусть берет, если денег на свое нет. Тут я решила покрасить волосы в синий. Купила тонер, залила содержимое в тюбик с бальзамом для волос и убежала на маникюр. Прихожу, а моя соседка с голубоватыми волосами собирает вещи. Бросила в лицо заяву на переселение, еще и обозвала. © «Подслушано» / Vk
- У одного из лучших друзей моего ребенка очень богатый отец, который вышел на пенсию до 40 лет. Но мать заставляет этого ребенка мыть и повторно использовать бумажные тарелки, пока те совсем не развалятся. © niva14 / Reddit
- В 90-х папа, будучи коммерсантом, продавал красную рыбу. Привез ее в родное село и оставил там под реализацию своей сестре. Люди должны были из зарплат рассчитаться, а деньги ей потом нужно было переслать моему отцу. Но в итоге она отдала все вырученное младшему брату, и он купил дом без всяких кредитов. А папа еще полгода со своей зарплаты рассчитывался с людьми, у которых он эту рыбу брал. © Lialin / Pikabu
- Встречалась с мультимиллионером, и он всегда забирал с собой закуски из самолета (особенно шоколадные пирожные). Вечно просил меня положить их в сумочку. Он любил есть по ночам, но не хотел тратиться на мини-бар в отеле или обслуживание номеров. И вот около 3 часов ночи он сидит в номере в Вегасе и ест закуски из самолета. Меня это всегда смешило. © unknown author / Reddit
- Раз 5 видел женщину, которая приходила в ресторан и наполняла принесенные с собой банки кетчупом, горчицей и приправами со столов. При этом ничего не заказывала. После этого она звонила водителю и просила забрать ее на роллс-ройсе. © OnlyAskReddit_ / Reddit
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Мой бывший сослуживец — не очень богатый, но хорошо зарабатывающий человек. Пошел как-то с женой в «Макдоналдс». Она хотела чизбургер, но он заставил ее купить гамбургер, потому что у них дома есть сыр, с помощью которого она сможет сделать чизбургер сама. © rak9999 / Reddit
- В колледже я работал в живом театре в Сиэтле. Время от времени к нам приходили генеральные директора и владельцы крупных компаний. Одного из таких парней девушка упрекнула за то, что он не оставил чаевых бармену. На что он ответил: «Я заработал свое, теперь пусть они зарабатывают свое». Никто из нас не ожидал, что он возместит нам $ 30 тыс. за год обучения, но даже разорившиеся пожилые дамы обычно бросали хоть 10 центов в банку. © Auntie_Ahem / Reddit
- Была у меня подружка, которой не везло в любви. Я всегда ее жалела, не понимая, почему у такой замечательной девушки не складываются отношения. Пока не узнала ее лучше: приходя ко мне в гости, она вечно просила ее накормить; ни разу ничего не принесла детям; попросила через месяц вернуть ей 4 рубля, которые я заняла на проезд. А в последний раз напросилась ко мне с ночевкой на выходные, так как ей тоскливо дома, и принесла для себя один йогурт и банан. Зарабатывает она неплохо. © «Подслушано» / Vk
Бонус
С детства родные мне твердили, что надо строить карьеру, чтобы хорошо жить. Выросла. Построила. Теперь ничего, кроме работы, не вижу, хотя зарабатываю более чем достаточно. Зато родные всем обеспечены. Ах вот оно что... © «Подслушано» / Vk
А вам приходилось сталкиваться с патологически жадными людьми? Как вы боролись с их «хозяйственностью»?