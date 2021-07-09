20 историй и тайн дорогущих отелей, о которых сотрудники рассказали как на духу

Когда мы останавливаемся отдыхать в отелях, мы чаще всего не задумываемся, что же там творится за закрытыми дверями гостиничных кухонь, подсобных помещений и разных номеров. Мы лишь хотим получить хороший сервис. Особенно если речь идет о 5-звездочной гостинице. Но, оказывается, и у отелей есть свои секреты, от которых вполне могут зашевелиться волосы на голове.