20 историй и тайн дорогущих отелей, о которых сотрудники рассказали как на духу
Когда мы останавливаемся отдыхать в отелях, мы чаще всего не задумываемся, что же там творится за закрытыми дверями гостиничных кухонь, подсобных помещений и разных номеров. Мы лишь хотим получить хороший сервис. Особенно если речь идет о 5-звездочной гостинице. Но, оказывается, и у отелей есть свои секреты, от которых вполне могут зашевелиться волосы на голове.
Пользователи Reddit поделились своим опытом работы в роскошных гостиницах и рассказали курьезные истории и секреты отелей. После некоторых откровений мы в AdMe.ru решили, что теперь будем путешествовать только со своей посудой. И больше никаких шоколадных фонтанов.
- Лучшим, что я видел за время работы в дорогом отеле, была сбежавшая из своего вольера гостиничная собака. Она влетела прямиком в элитный ресторан и просто обезумела. Начала прыгать по столам и поедать стейки стоимостью $ 100 каждый, да так быстро, будто это были всего лишь M&M’s. Я и мой коллега знали, что пес собирается сбежать, но не стали его останавливать: мы просто хотели посмотреть, какой переполох начнется. Это был мой самый забавный рабочий день. © pdx4nhl / Reddit
- В 5-звездочных отелях, в которых я работала, часто проводили закрытые мероприятия. В таких случаях подписывался контракт о минимальной сумме, которую заказчику нужно обязательно потратить за этот вечер. Целью работников отеля было увеличить эту сумму и сделать больше выручки так, чтобы посетители об этом не узнали. В разгар вечера официанты начинали разливать в бокалы самые дорогие напитки. И главное, что при этом гости продолжали платить официантам чаевые. Можно было за ночь заработать до $ 500! Это были самые легкие деньги в моей жизни. © MsFrenchieFry / Reddit
- Никогда не доверяйте чистым стаканам в номере. Скорее всего, их протерли той же тряпкой, которой протерли раковину и туалет. Часто это приходится делать из-за того, что в отеле не работают посудомоечные машины. © WitcherOfWallStreet / Reddit
- А еще во многих отелях уборщики используют тряпки разного цвета, чтобы не перепутать: красные — для туалета и ванной, зеленые — для посуды, желтые — для всего остального. © Expo737 / Reddit
- Я работала в двух 5-звездочных отелях, которые были включены в рейтинги Forbes. Периодически их анонимно проверяли инспекторы, и нам всегда нужно было быть настороже. Мы постоянно следили за людьми, которые обедали в одиночестве: вероятнее всего, такой посетитель мог оказаться проверяющим. Однажды менеджер отеля подтвердил, что одна постоялица является инспектором, и нам распечатали ее фото с камер, чтобы мы всегда узнавали ее. Так что, если вы вдруг решите пообедать в дорогом ресторане и при этом будете в одиночестве, скорее всего, вас обслужат по наивысшему разряду. © MsFrenchieFry / Reddit
- Я только начала работать администратором, и от постояльца поступила жалоба о том, что микроволновка в номере не работает. Проблема в том, что в наших номерах вообще нет микроволновок. Оказалось, гость перепутал сейф с микроволновой печью и пытался разогреть в нем сырые продукты. © krantsilla / Reddit
- В 5-звездочных отелях, если вы ВИП-персона, мы обычно рассылаем ваше фото всем сотрудникам, чтобы они могли узнать вас и поприветствовать. Нам важно, чтобы вы почувствовали себя особенным. © NaniBakaNani / Reddit
- Вы никогда не узнаете, что происходит в соседнем номере. На прошлой неделе мы выставили паре постояльцев счет в $ 15 тыс. за то, что они разгромили номер. Но все это было сделано очень тихо и поздно ночью, так что в соседних комнатах ничего не было слышно. © counterslave / Reddit
- Постельные клопы. В каждом отеле, будь то суперзвездная гостиница или придорожный мотель, — везде придется иметь дело с клопами. © Soullikeether / Reddit
- Никогда не макайте фрукты в шоколадный фонтан в банкетном зале отеля! Шоколад в нем не меняется, потому что это очень дорого. Его только пропускают через фильтр и добавляют немного нового шоколада. Люди роняют в него еду, кто-то чихает, в результате шоколад густеет. Чтобы вернуть ему былую консистенцию, в шоколад просто добавляют немного масла. © Unusual_Form3267 / Reddit
- Работникам отеля абсолютно все равно, кто вы и зачем пришли. Просто будьте вежливы. Мы хотим, чтобы вы хорошо провели время, а не рассказывали нам все тайны своей семейной жизни. © RedWingWay / Reddit
- Я работала в 5-звездочном отеле, консьерж которого состоял в Международной ассоциации консьержей — это очень престижно. Он встречал гостей домашними напитками, лимонами и мятой из своего сада. Они с удовольствием это ели и пили. Но все было наглой ложью, потому что все эти лимоны и мяту он закупал в ближайшем продуктовом магазине, а напитки были самым дешевым пойлом. © Duwinayo / Reddit
- Если вас не устраивает сервис или вы приходите с жалобами на стойку регистрации, помните, что самое большое возмещение получит тот гость, который будет наиболее вежлив. Вы даже не представляете, какое количество людей грубит администраторам. Будьте, пожалуйста, вежливы с персоналом! © Mrkse7en / Reddit
- Я работаю в прачечном комплексе, который обслуживает гостиницы. Вместе с грязным бельем к нам поступает множество ценных вещей постояльцев: телефоны, драгоценности, зарядки для мобильных и одежда. Я знаю, что клиенты отелей часто обвиняют в краже горничных, но это ошибочно. Просто люди невнимательные, бросают свои вещи на кровати и забывают, а персонал отправляет это барахло на стирку вместе с бельем. Поэтому нашему комплексу нередко приходится разыскивать хозяев потерянных вещей. © NerdyGuyRanting / Reddit
- В нашем отеле есть правило: если в номер заказывают бутилированный напиток и не открывают его, то его относят обратно на кухню, чтобы перепродать. Так вот, одну бутылку мы перепродавали целых 7 раз! © Rhinowalrus / Reddit
- Регистрация поздней ночью дает возможность получить номер более высокого класса или даже заселиться в люкс. Если ночью остаются свободные люксы, их могут продать с 80-процентной скидкой. Все дело в том, что мы не хотим оставлять пустые номера. © Mrkse7en / Reddit
- Если вы бронируете отель не через сторонние приложения, а непосредственно через официальный сайт или по телефону, то менеджер, скорее всего, удовлетворит все ваши желания по поводу номера и во многих случаях пойдет навстречу. Если же вы воспользовались услугами какого-либо другого сайта, вы получите номер согласно брони, не более. © RedWingWay / Reddit
- Есть одна вещь, которую фешенебельные гостиницы не афишируют: вся их еда поставляется тем же грузовиком, что привозит продукты в забегаловку напротив. © MeEvilBob / Reddit
- Когда я работал барменом в отеле, менеджер частенько добавлял в счета постояльцев лишние напитки. Частой практикой было выставить на свадебные столы только 30 бутылок вместо заказанных 50. Когда эти бутылки заканчивались, заказчику приходилось брать еще 20 бутылок за дополнительные деньги. © datguywilld / Reddit
- Однажды нам попался клиент, который снял президентский люкс на 3 недели. Он заказывал омаров, а всем сотрудникам раздавал на чай по $ 1 тыс. Он захотел заменить в номере стереосистему, поэтому попросил сотрудницу отеля купить 2 новых, дав ей при этом $ 10 тыс. Одну новую стереосистему установили в его люксе, а вторую он подарил той самой сотруднице, которая ходила в магазин. Он нравился всем, от уборщиков до руководства отеля. А потом с ним начали происходить странности. Он ходил по отелю без одежды и выгуливал лобстеров. Это стало последней каплей, и его выселили. © Pravda770 / Reddit
Какие факты или истории впечатлили вас больше всего? А может, вы знаете и другие секреты дорогих отелей?
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