20+ ироничных твитов о 2 поколениях, которые как будто прилетели с разных планет

К бумерам обычно относят людей, родившихся во время демографического скачка второй половины ХХ века. Миллениалы — их дети и внуки, родившиеся в период до миллениума, то есть до смены тысячелетий. Казалось бы, эти поколения разделяет не так уж много времени, поэтому они должны быть во многом схожи. Однако радикальные различия между ними заметны невооруженным глазом.