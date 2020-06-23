20 интернет-отзывов людей, у которых иронии и сарказма хватит на себя и на того парня

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Пожалуй, сегодня интернет можно считать лучшим местом для творчества и самовыражения. Миллионы людей ежедневно выкладывают в сеть свежие фото и видео, публикуют советы и строчат колкие комментарии. А некоторые пользователи регулярно практикуются в написании отзывов. И иногда постят такое, что хоть стой, хоть падай.