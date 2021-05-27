20+ хитростей, которые значительно облегчат жизнь, а некоторые еще и настроение поднимут

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Смекалка, хитрости, лайфхаки — называйте это как хотите, но главное, что все эти вещи существенно облегчают жизнь. Например, крючки для ванной вместо скотча, чтобы повесить гирлянду, или держатель для смартфона в машину, который прекрасно справляется со своими функциями как в ванной, так и на кухне. Ну разве это не чудо?

Мы в AdMe.ru за проявление любой креативности. А в бонусе припасен реальный проект, который однозначно поднимет вам настроение.

Случайно оторвали край пакета с чипсами? Используйте дырокол, чтобы он не разошелся дальше

Держите $ 20 в чехле для телефона на случай непредвиденных ситуаций

Мужчина прикрутил барбекюшницу к старой газонокосилке

Разбирать хлам, оставшийся от ремонта, так скучно! Но если это задание доверить ребенку, то час тишины обеспечен

«Мой отец берет свой пульт в местное кафе, чтобы переключить канал, когда ему не нравится то, что идет по их телевизору»

Самый простой способ полить сад

Перевозите ножи при помощи втулки от бумажных полотенец и резинки

Владельцам кошек: используйте триммер для волос, чтобы сбрить все затяжки от кошачьих когтей

После того как кофе остынет, вылейте остатки в лотки для льда и заморозьте. Используйте замороженные кубики для приготовления холодного кофе, не разбавляя напиток

Крючки для душевой занавески подходят и для подвешивания гирлянды на карниз

«Я не Макгайвер, но делаю то, что нужно делать»

Отличный вариант, чтобы ножки стола или стула не царапали пол

Нужны новые стельки? Есть ненужный ковер? Вуаля!

Вы можете использовать автомобильный держатель для телефона, чтобы смотреть видео, принимая душ или выполняя другие задачи, такие как мытье посуды

«Переехал на новое место, пришлось импровизировать»

«Храню свои наушники в футляре для конфет»

«Мои дети всегда жаловались на то, что я кладу им в бутерброд последний кусочек батона, поэтому я начала переворачивать его, чтобы они не увидели»

Хотите положить кусок торта в контейнер, но не хотите его повредить? Сделайте так: переверните посуду и используйте крышку как дно

«Я свистнула эту идею у мамы»

Кто бы это ни сделал, он гений!

Безотказный способ сберечь нервы

«На прошлой неделе я склеила 2 коврика вместе, потому что у меня нет $ 500 на дополнительный розовый ковер с таким принтом»

Как надеть браслет, когда рядом никого нет

Бонус: отличная идея, жаль, не мы придумали