20+ человек рассказали, какие слова они хотели услышать от родителей, но так их и не дождались

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Чтобы поддержать детей, не нужно придумывать изощренные способы. Порой достаточно простой фразы, в которую будет вложена все тепло и забота, так необходимые подрастающему поколению. Пользователи сети вспомнили о том, каких слов им когда-то не хватало услышать от их мам и пап.

AdMe.ru надеется, что в нужный момент каждому ребенку родители смогут сказать желанные для него слова.

  • «Мы, взрослые, на самом деле не знаем, что творим. Мы просто пробуем что-то делать до тех пор, пока это не перестает работать, а затем переключаемся на другое. Поэтому не позволяй никому говорить, что ты делаешь что-то неправильно только потому, что это кому-то не удалось в прошлом. Может быть, именно ты будешь тем, у кого все получится». © TXang143

  • «Я была неправа, мне очень жаль». © unknown

  • «Честно говоря, то, что ты сделал, намного лучше того, что у меня получилось в твоем возрасте». © Sammieonesock

  • «Я больше не буду пить». © froggreg

  • «Ты хорошо постаралась. Я горжусь тем, что ты делаешь. Продолжай заниматься тем, что любишь» вместо: «Да брось ты уже свою греблю, итак спина широкая стала! Все равно ничего не можешь». © Boboleh_twt

  • «Возьми паузу, время терпит». © JJxBiggy

  • «Мы никогда в тебе не разочаруемся и не отвернемся от тебя». © XueYangBlyatb

  • «Подойди, мы просто посидим, и ты сможешь мне рассказать все, что тебя терзает. Я выслушаю. Можешь плакать хоть весь вечер, я понимаю». © KMirrou

  • От папы: «Даже если я ухожу, ты все равно лучшая принцесса на свете».

  • «Ты красивая. Неважно, что говорят другие. Ты еще встретишь нужных людей». © estern_shooter

  • «Я не буду тебя контролировать, но, если ты попросишь у меня совета, я не буду смеяться над твоей неопытностью. Я помогу тебе». © Fuck93212534

  • «Мы будем учитывать твое мнение, а не решать все за тебя». © ttaeva_twt

  • «На протяжении всей жизни ты будешь сталкиваться с людьми, которые будут хотеть причинить тебе боль по разным причинам. Не позволяй им взять над собой контроль. Не показывай обидчикам, что они могут вытирать о тебя ноги. Ты сильный и храбрый. Не давай возможности этим негативным людям превратить тебя из того, кем ты заслуживаешь быть, в того, кем они хотят тебя видеть». © Horror_Enthusiast_

  • «Прости, что поднимала на тебя руку. Мне очень жаль». © froggreg

  • «Будь собой, я не буду сравнивать тебя с другими». © xiavens

  • «Ты не обязана быть лучшей, это не влияет на нашу любовь к тебе». © vechnostcult

  • «Не жди ничего — и все будет подарком». © GameHackBot

  • «Помнишь, мы говорили: „Ты поймешь, когда станешь старше“? Ты был прав с самого начала». © Karl-The-Karma-Llama

  • «Ты можешь выглядеть так, как считаешь нужным. Я в любом случае тебя люблю».

  • «Будь счастлива. Ты не обязана выходить замуж и рожать». © Nearubabykimchi

  • «Мне жаль, что я переношу на тебя свой стресс». © Ginnylala

  • «Прости, мне следовало защитить тебя». © brtzlsnake

  • «Если ты забеременеешь вне брака, мы не выгоним тебя из дома».

  • «У каждого бывают взлеты и падения, это нормально. Заботься о своем психическом здоровье, это самое главное». © heytoriiiii

  • «Я хочу воспитать тебя и помочь тебе стать потрясающим человеком. Я знаю, что ты будешь именно таким». © Ginnylala

  • «Мы дома». © Mr_Drewski

  • «Я люблю тебя и горжусь тобой».

Чем бы вы дополнили список?

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26
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