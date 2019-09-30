20+ человек рассказали, какие слова они хотели услышать от родителей, но так их и не дождались

«Мы, взрослые, на самом деле не знаем, что творим. Мы просто пробуем что-то делать до тех пор, пока это не перестает работать, а затем переключаемся на другое. Поэтому не позволяй никому говорить, что ты делаешь что-то неправильно только потому, что это кому-то не удалось в прошлом. Может быть, именно ты будешь тем, у кого все получится». © TXang143