20+ человек рассказали, какие слова они хотели услышать от родителей, но так их и не дождались
Чтобы поддержать детей, не нужно придумывать изощренные способы. Порой достаточно простой фразы, в которую будет вложена все тепло и забота, так необходимые подрастающему поколению. Пользователи сети вспомнили о том, каких слов им когда-то не хватало услышать от их мам и пап.
AdMe.ru надеется, что в нужный момент каждому ребенку родители смогут сказать желанные для него слова.
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«Мы, взрослые, на самом деле не знаем, что творим. Мы просто пробуем что-то делать до тех пор, пока это не перестает работать, а затем переключаемся на другое. Поэтому не позволяй никому говорить, что ты делаешь что-то неправильно только потому, что это кому-то не удалось в прошлом. Может быть, именно ты будешь тем, у кого все получится». © TXang143
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«Я была неправа, мне очень жаль». © unknown
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«Честно говоря, то, что ты сделал, намного лучше того, что у меня получилось в твоем возрасте». © Sammieonesock
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«Я больше не буду пить». © froggreg
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«Ты хорошо постаралась. Я горжусь тем, что ты делаешь. Продолжай заниматься тем, что любишь» вместо: «Да брось ты уже свою греблю, итак спина широкая стала! Все равно ничего не можешь». © Boboleh_twt
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«Возьми паузу, время терпит». © JJxBiggy
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«Мы никогда в тебе не разочаруемся и не отвернемся от тебя». © XueYangBlyatb
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«Подойди, мы просто посидим, и ты сможешь мне рассказать все, что тебя терзает. Я выслушаю. Можешь плакать хоть весь вечер, я понимаю». © KMirrou
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От папы: «Даже если я ухожу, ты все равно лучшая принцесса на свете».
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«Ты красивая. Неважно, что говорят другие. Ты еще встретишь нужных людей». © estern_shooter
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«Я не буду тебя контролировать, но, если ты попросишь у меня совета, я не буду смеяться над твоей неопытностью. Я помогу тебе». © Fuck93212534
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«Мы будем учитывать твое мнение, а не решать все за тебя». © ttaeva_twt
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«На протяжении всей жизни ты будешь сталкиваться с людьми, которые будут хотеть причинить тебе боль по разным причинам. Не позволяй им взять над собой контроль. Не показывай обидчикам, что они могут вытирать о тебя ноги. Ты сильный и храбрый. Не давай возможности этим негативным людям превратить тебя из того, кем ты заслуживаешь быть, в того, кем они хотят тебя видеть». © Horror_Enthusiast_
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«Прости, что поднимала на тебя руку. Мне очень жаль». © froggreg
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«Будь собой, я не буду сравнивать тебя с другими». © xiavens
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«Ты не обязана быть лучшей, это не влияет на нашу любовь к тебе». © vechnostcult
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«Не жди ничего — и все будет подарком». © GameHackBot
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«Помнишь, мы говорили: „Ты поймешь, когда станешь старше“? Ты был прав с самого начала». © Karl-The-Karma-Llama
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«Ты можешь выглядеть так, как считаешь нужным. Я в любом случае тебя люблю».
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«Будь счастлива. Ты не обязана выходить замуж и рожать». © Nearubabykimchi
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«Мне жаль, что я переношу на тебя свой стресс». © Ginnylala
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«Прости, мне следовало защитить тебя». © brtzlsnake
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«Если ты забеременеешь вне брака, мы не выгоним тебя из дома».
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«У каждого бывают взлеты и падения, это нормально. Заботься о своем психическом здоровье, это самое главное». © heytoriiiii
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«Я хочу воспитать тебя и помочь тебе стать потрясающим человеком. Я знаю, что ты будешь именно таким». © Ginnylala
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«Мы дома». © Mr_Drewski
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«Я люблю тебя и горжусь тобой».
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