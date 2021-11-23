20 фотографий, на которых запечатлен прогресс в чистом виде

Если хочется добиться крутого результата в каком-то деле, нужно проявить усердие и терпение. Но порой изменения не так заметны, как хотелось бы. В таком случае помогает сравнение «до» и «после», чтобы осознать, какой путь уже пройден.

Нам в AdMe.ru очень понравилось рассматривать фотографии, на которых запечатлен сам прогресс.

«Я начал снимать Сатурн 2 года назад, и так выглядит мой прогресс»

После 2 месяцев лечения



«До и после потери 20 кг веса. Трудно описать, насколько лучше я себя чувствую»

«Я не замечала изменений в зеркале, пока не сравнила эти 2 фотографии».

Он прекрасен и до, и после, но грумер действительно круто поработал

Трудно представить себе более разительный контраст

Теперь это задний двор, на котором хочется проводить время

Как быстро растут чужие коты

«Обновленный комод. Требует чуть больше патины, но я доволен»

Макияж в 15 лет и в 22 года



Какой аппетитный результат

«Этот очень удобный диван подарили мне после пожара. Но он не подходил к моей комнате»

«Мой прогресс в приготовлении тортов за год»



«Я купила это растение, чтобы расти и меняться вместе с ним. Когда я расстраиваюсь и думаю, что стою на месте, смотрю на него и понимаю, как далеко мы зашли»

«Год практики в нанесении макияжа. Мне еще есть над чем работать, но я так довольна»

Расчистили 100-летние ступеньки у дома

Когда рисуешь по 6 часов в день

Слева — январь 2013 года, справа — сентябрь 2014-го.

«Я сделала такую же лягушку, чтобы увидеть свой прогресс»

«Год назад, полгода назад, сегодня».

«Если я смогла, то любой сможет!»

«Мой прогресс в вырезании ложек. Слева — первая моя ложка, справа — последняя»

«Похудела на 25 килограмм. Я сошла с ума или мой нос тоже похудел?»