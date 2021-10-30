20+ фотографий, на которых размеры бьют все рекорды
У каждого из нас есть свое представление о том, как должны выглядеть вещи в окружающем мире. И когда мы видим что-то не вписывающееся в наши рамки, сначала отказываемся верить своим глазам. Даже проскальзывает шальная мысль: «Может, фотошоп?»
AdMe.ru уверяет: на фото из нашей подборки нет никакого фотошопа — только предметы и люди, которые имеют гораздо большие размеры, чем обычно.
«Вот так выглядит обувь 52-го размера в сравнении с моим ботинком 40-го размера»
«Увидела на трассе эти огромные тыквы»
Шишка гигантской секвойи
«Другу на обеде попалась вот такая картошка фри»
«Сегодня на пляже мой пес нашел громадную кость»
Сюрприз в коробке с хлопьями
Это какие-то лимоны-качки
«Моя мама с кактусом»
«Гляньте на размер этих бананов. Рука для сравнения»
«У родителей вырос почти 5-килограммовый гриб»
«Женская нога 37-го размера в кроксах 50-го»
Самый большой ластик, что мы видели
Призовая тыква на ярмарке в Норфолке
«Разница между моей рукой и рукой жены»
Только посмотрите на размер этой моркови!
«В выходные съездили к самому высокому дереву в мире»
«У меня во дворе вырос вот такой огромный гриб»
«В Вайоминге снежные заносы. Если что, мой рост 185 см»
«У моего папы огромные руки. Он носит кольцо 22-го размера»
Можете вспомнить случаи, когда вас шокировал размер чего-нибудь?
Фото на превью KanasCurrent / Reddit
Поделиться этой статьёй