20+ фотографий, на которых размеры бьют все рекорды

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У каждого из нас есть свое представление о том, как должны выглядеть вещи в окружающем мире. И когда мы видим что-то не вписывающееся в наши рамки, сначала отказываемся верить своим глазам. Даже проскальзывает шальная мысль: «Может, фотошоп?»

AdMe.ru уверяет: на фото из нашей подборки нет никакого фотошопа — только предметы и люди, которые имеют гораздо большие размеры, чем обычно.

«Вот так выглядит обувь 52-го размера в сравнении с моим ботинком 40-го размера»

«Разница между моей рукой и рукой моей подруги. Хотя мой рост всего 175 см, а ее — около 157 см»

«Увидела на трассе эти огромные тыквы»

Дуэйн Джонсон ростом 189 см и баскетболист Сунь Минмин ростом 236 см

Шишка гигантской секвойи

«Другу на обеде попалась вот такая картошка фри»

«Сегодня на пляже мой пес нашел громадную кость»

Сюрприз в коробке с хлопьями

Это какие-то лимоны-качки

«Моя мама с кактусом»

«Гляньте на размер этих бананов. Рука для сравнения»

«У родителей вырос почти 5-килограммовый гриб»

«Женская нога 37-го размера в кроксах 50-го»

Самый большой ластик, что мы видели

Призовая тыква на ярмарке в Норфолке

«Разница между моей рукой и рукой жены»

Только посмотрите на размер этой моркови!

«В выходные съездили к самому высокому дереву в мире»

«У меня во дворе вырос вот такой огромный гриб»

«В Вайоминге снежные заносы. Если что, мой рост 185 см»

«У моего папы огромные руки. Он носит кольцо 22-го размера»