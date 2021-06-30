20+ фотографий от пользователей, которые невзначай кое-что открыли
Наверняка вы не знали, что картошка, если про нее надолго забыть, прорастет и превратится в раскидистый куст. Газировка расплещется по всей морозилке, если ее оставить там надолго. А морковь, которую забыли в сушилке для посуды, вообще похожа на какой-то доисторический артефакт. Все это никогда не станешь специально проверять или узнавать, но если представится возможность, то точно не откажешься увидеть своими газами.
Мы в AdMe.ru представляем на ваш суд фотографии от пользователей, которые столкнулись с чем-то необычным или, напротив, открыли для себя привычные вещи с новой стороны в духе «Батюшки, так вот оно как все устроено».
Если опустить руку в ледниковую воду, то вы просто обалдеете, потому что она настолько прозрачная, что ее вообще не видно
«Сорвала манго, и его сок капнул мне на щеку. Оказалось, что он запросто может сжечь кожу»
«Моя бабушка случайно положила одну из своих кожаных перчаток в стиральную машину»
Когда ваш сосед по квартире любит семена чиа и помыл пол, предварительно его не пропылесосив
Вот что будет, если поставить забор слишком близко к дереву
Водитель забыл отключить тормоз и проехал около 16 км, не понимая, что шина горит, а диск разрушается
Вот что будет, если наехать на банку кошачьего корма
Если оставить банку газировки в морозилке до утра, произойдет это
«Забыл в машине бананы»
«Сын заснул, сидя в шезлонге»
Вот что случится с коробкой пиццы, если на нее сядет ваш 2-летний малыш
«Мой кот и его брат лежат на этом стуле каждый день»
Когда до автомобиля добралась плесень
«У моего друга морковь застряла в сушилке для посуды»
«Вот так выглядит кофе, который я забыл выпить, отправляясь в отпуск на неделю»
«Эта тыква со мной с прошлогоднего Хеллоуина»
«Уехал на неделю и забыл захватить с собой хлеб»
Вот что будет, если приблизить руку к дверному глазку в солнечную погоду
Если надолго забыть про картошку, она сама про себя напомнит
Если бросить машину на Гаваях, остров быстро приберет ее к рукам
«Вот что получилось, когда я попытался поймать кактус, который опрокинула кошка»
Если в тесто не добавить дрожжи, то, когда вы разрежете хлеб, вы просто обалдеете, потому что внутри он получится без пузырьков, да и по объему будет в 2,5 раза меньше обычного
А как вы считаете, подобные «открытия» — это глупость, которая даже не стоит обсуждения? Или вопрос «Что будет, если?..» вам тоже кажется интересным?