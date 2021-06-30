20+ фотографий от пользователей, которые невзначай кое-что открыли

Наверняка вы не знали, что картошка, если про нее надолго забыть, прорастет и превратится в раскидистый куст. Газировка расплещется по всей морозилке, если ее оставить там надолго. А морковь, которую забыли в сушилке для посуды, вообще похожа на какой-то доисторический артефакт. Все это никогда не станешь специально проверять или узнавать, но если представится возможность, то точно не откажешься увидеть своими газами.

Мы в AdMe.ru представляем на ваш суд фотографии от пользователей, которые столкнулись с чем-то необычным или, напротив, открыли для себя привычные вещи с новой стороны в духе «Батюшки, так вот оно как все устроено».

Если опустить руку в ледниковую воду, то вы просто обалдеете, потому что она настолько прозрачная, что ее вообще не видно

«Сорвала манго, и его сок капнул мне на щеку. Оказалось, что он запросто может сжечь кожу»

«Моя бабушка случайно положила одну из своих кожаных перчаток в стиральную машину»

Когда ваш сосед по квартире любит семена чиа и помыл пол, предварительно его не пропылесосив

Вот что будет, если поставить забор слишком близко к дереву

Водитель забыл отключить тормоз и проехал около 16 км, не понимая, что шина горит, а диск разрушается

Вот что будет, если наехать на банку кошачьего корма

Если оставить банку газировки в морозилке до утра, произойдет это

«Забыл в машине бананы»

«Сын заснул, сидя в шезлонге»

Вот что случится с коробкой пиццы, если на нее сядет ваш 2-летний малыш

«Мой кот и его брат лежат на этом стуле каждый день»

Когда до автомобиля добралась плесень

«У моего друга морковь застряла в сушилке для посуды»

«Вот так выглядит кофе, который я забыл выпить, отправляясь в отпуск на неделю»

«Эта тыква со мной с прошлогоднего Хеллоуина»

«Уехал на неделю и забыл захватить с собой хлеб»

Вот что будет, если приблизить руку к дверному глазку в солнечную погоду

Если надолго забыть про картошку, она сама про себя напомнит

Если бросить машину на Гаваях, остров быстро приберет ее к рукам

«Вот что получилось, когда я попытался поймать кактус, который опрокинула кошка»

Если в тесто не добавить дрожжи, то, когда вы разрежете хлеб, вы просто обалдеете, потому что внутри он получится без пузырьков, да и по объему будет в 2,5 раза меньше обычного