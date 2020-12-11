20+ фотографий, которые без лишних слов и церемоний покажут, что находится внутри окружающих нас вещей

Любопытство настолько неотъемлемая часть нас самих, что мы и не замечаем его проявления. А ведь на совершение многих наших поступков нас толкает именно стремление узнать что-то новое. Вот, например, что находится внутри привычных нам вещей? Как выглядит метеорит или подсолнух в разрезе?

Нас в AdMe.ru окончательно одолело любопытство, и мы решили заглянуть внутрь привычных и не очень предметов.

Метеорит в разрезе

Вот что находится внутри бесконтактной дебетовой карты

Если посмотреть на жемчуг в разрезе, можно увидеть, как он постепенно становился больше

«Нет, вы только гляньте: вот что оказалось в игрушечном утконосе моей собаки»

«Утка», «Бобер».

Внутри воздушного шара

Сосновая шишка

Если вдруг кому интересно, то вот что находится в недрах USB-розетки

«Разобрал один из своих фотоаппаратов»

Внутренняя часть акустической гитары. Было бы здорово здесь жить

Если вы когда-нибудь хотели узнать, как бетономешалка выглядит изнутри, то вот

«Я помощник учителя биологии. Чтобы показать школьникам строение представителей семейства сложноцветных, пришлось разрезать подсолнух»

«Изнанка» тюбика зубной пасты

Кость динозавра в разрезе

Глаз урагана «Катрина»

Внутри пожарной сигнализации находится всего лишь простой выключатель

Кристаллизовавшийся аммонит

Пизанская башня совершенно пуста

Внутри падающей башни сплошной обман. © Hoewailen / Imgur

Бутон пиона

Мускатный орех

Вот что находится внутри кубика Рубика

Так выглядит пищевод кожистой морской черепахи

Надувной матрас

Раковина морской улитки

Гигантская жеода, разрезанная пополам