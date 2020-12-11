20+ фотографий, которые без лишних слов и церемоний покажут, что находится внутри окружающих нас вещей
Любопытство настолько неотъемлемая часть нас самих, что мы и не замечаем его проявления. А ведь на совершение многих наших поступков нас толкает именно стремление узнать что-то новое. Вот, например, что находится внутри привычных нам вещей? Как выглядит метеорит или подсолнух в разрезе?
Нас в AdMe.ru окончательно одолело любопытство, и мы решили заглянуть внутрь привычных и не очень предметов.
Метеорит в разрезе
Вот что находится внутри бесконтактной дебетовой карты
Если посмотреть на жемчуг в разрезе, можно увидеть, как он постепенно становился больше
«Нет, вы только гляньте: вот что оказалось в игрушечном утконосе моей собаки»
«Утка», «Бобер».
Внутри воздушного шара
Сосновая шишка
Если вдруг кому интересно, то вот что находится в недрах USB-розетки
«Разобрал один из своих фотоаппаратов»
Внутренняя часть акустической гитары. Было бы здорово здесь жить
Если вы когда-нибудь хотели узнать, как бетономешалка выглядит изнутри, то вот
«Я помощник учителя биологии. Чтобы показать школьникам строение представителей семейства сложноцветных, пришлось разрезать подсолнух»
«Изнанка» тюбика зубной пасты
Кость динозавра в разрезе
Глаз урагана «Катрина»
Внутри пожарной сигнализации находится всего лишь простой выключатель
Кристаллизовавшийся аммонит
Пизанская башня совершенно пуста
- Внутри падающей башни сплошной обман. © Hoewailen / Imgur
Бутон пиона
Мускатный орех
Вот что находится внутри кубика Рубика
Так выглядит пищевод кожистой морской черепахи
Надувной матрас
Раковина морской улитки
Гигантская жеода, разрезанная пополам
А на что еще вы посмотрели бы изнутри? Скажите нам, и мы постараемся включить это в следующую подборку.
Фото на превью dapeetree / Reddit, Фактория / YouTube