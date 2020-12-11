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20+ фотографий, которые без лишних слов и церемоний покажут, что находится внутри окружающих нас вещей

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Любопытство настолько неотъемлемая часть нас самих, что мы и не замечаем его проявления. А ведь на совершение многих наших поступков нас толкает именно стремление узнать что-то новое. Вот, например, что находится внутри привычных нам вещей? Как выглядит метеорит или подсолнух в разрезе?

Нас в AdMe.ru окончательно одолело любопытство, и мы решили заглянуть внутрь привычных и не очень предметов.

Метеорит в разрезе

Вот что находится внутри бесконтактной дебетовой карты

Если посмотреть на жемчуг в разрезе, можно увидеть, как он постепенно становился больше

«Нет, вы только гляньте: вот что оказалось в игрушечном утконосе моей собаки»

«Утка», «Бобер».

Внутри воздушного шара

Сосновая шишка

Если вдруг кому интересно, то вот что находится в недрах USB-розетки

«Разобрал один из своих фотоаппаратов»

Внутренняя часть акустической гитары. Было бы здорово здесь жить

Если вы когда-нибудь хотели узнать, как бетономешалка выглядит изнутри, то вот

«Я помощник учителя биологии. Чтобы показать школьникам строение представителей семейства сложноцветных, пришлось разрезать подсолнух»

«Изнанка» тюбика зубной пасты

Кость динозавра в разрезе

Глаз урагана «Катрина»

Внутри пожарной сигнализации находится всего лишь простой выключатель

Кристаллизовавшийся аммонит

Пизанская башня совершенно пуста

Бутон пиона

Мускатный орех

Вот что находится внутри кубика Рубика

Так выглядит пищевод кожистой морской черепахи

Надувной матрас

Раковина морской улитки

Гигантская жеода, разрезанная пополам

А на что еще вы посмотрели бы изнутри? Скажите нам, и мы постараемся включить это в следующую подборку.

Фото на превью dapeetree / Reddit, Фактория / YouTube
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