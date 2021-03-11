20+ фото закулисья, которые покажут, что скрывается за шикарными снимками

Ежедневно мы видим сотни идеальных фотографий в Instagram, Facebook, на рекламных плакатах и в видеороликах. Конечно, сейчас каждый понимает, что за красивым снимком могут стоять часы работы над ним и неожиданное место съемок. Но для полноты картины некоторые пользователи сети выкладывают коллажи из серии «Локация vs. Фото», которые нагляднее любых слов показывают, что готовое изображение и закулисье фотосъемок кардинально различаются.