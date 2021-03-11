20+ фото закулисья, которые покажут, что скрывается за шикарными снимками
Ежедневно мы видим сотни идеальных фотографий в Instagram, Facebook, на рекламных плакатах и в видеороликах. Конечно, сейчас каждый понимает, что за красивым снимком могут стоять часы работы над ним и неожиданное место съемок. Но для полноты картины некоторые пользователи сети выкладывают коллажи из серии «Локация vs. Фото», которые нагляднее любых слов показывают, что готовое изображение и закулисье фотосъемок кардинально различаются.
Мы в AdMe.ru даже и не подумали бы, в каких спартанских условиях создаются некоторые снимки. Самые запоминающиеся сравнения предлагаем посмотреть и вам.
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А у вас получаются красивые снимки на телефон? Покажите несколько последних фото!
Фото на превью ViennaDoLL / Twitter, viennadoll_official / Instagram
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