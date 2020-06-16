20+ фото от людей, для которых ремонт своими руками не трагедия, а повод для гордости

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Известное правило гласит: если хочется перемен, то начать нужно с перестановки в доме. Но существуют люди, которым только передвинуть мебель мало, поэтому они идут дальше и сносят стены, делая свои гнездышки лишь краше. А у некоторых, помимо домов, есть сады, требующие к себе не меньшего внимания. Кажется, эти ребята не слышали слово «лень».

Мы в AdMe.ru восторгаемся людьми, у которых хватает сил довести начатое до конца, чтобы после наслаждаться полученным результатом.

«У меня никогда в жизни не было сада. Потребовалось 3 месяца, чтобы сделать это чудо. Наконец-то у меня есть собственный балкон-оазис»

«Чем я только не занимался в свободное время»

«Я месяцами торчу в своей квартире, пялюсь на одну и ту же уродливую спальню и наконец решил изменить ее»

«Купили новый дом с запущенным садом. Над его преображением мы тяжело трудились целых 3 месяца»

«Я так горжусь собой! Все это я сделал своими руками»

«Привел в порядок свой дом и прилегающую территорию»

«Мы с отцом построили внутренний дворик у моего дома»

Девушка переделала свой крошечный дворик в настоящий рай

Тонны свободного времени творят такие чудеса

После переделки сад стал действительно похож на сад

«Я всегда мечтал о гардеробной комнате, поэтому решил отремонтировать заплесневелую неиспользуемую комнату в верхней части нашего дома»

«В январе переехал в новую квартиру, кухня была уже не в лучшем виде. В мае решился привести ее в божеский вид»

«6 месяцев спустя реконструкция наконец-то закончена»

«Жена захотела — жена получила»

Теперь он стал похож на уютный домик из сказки

«Мы купили квартиру, в которой перед заселением был сделан ремонт. Однако сил и средств на ремонт лоджии не хватило»

«Поэтому было решено перенести это мероприятие на потом. И вот спустя полгода я решился заняться этим лично».

Крошечная кухня до и после ремонта

«2 долгих года... 90 % работ выполнены мной лично в свободное время, и мой идеальный дом готов»

«Переделали захламленный и неопрятный двор в уютный и ухоженный»

«Сами с мужем сделали ремонт на кухне. Мы новички и гордимся полученным результатом»

«Мы переехали в дом 1927 года постройки и полностью его переделали, не затронув исторически важные детали»

А доводилось ли вам делать ремонт, после которого вы расплывались в улыбке, подобно Чеширскому Коту?