20 доказательств того, что ракурс решает все
Нетривиальный ракурс съемки может преобразить любой снимок. Даже самые обычные предметы вдруг превращаются в нечто интересное в объективе внимательного фотографа. Умение поймать момент и заставить зрителя видеть то, чего на самом деле нет, — бесценно.
AdMe.ru отыскал фотографии от людей, которые умеют взглянуть на привычные вещи под необычным углом.
1. Всевидящее око фараона
2. Спонсоры фото — отменная реакция фотографа и отличный зум
3. Цветочек
4. «Пингвины такие милые», — говорили они
5. Опасное немецкое метро
6. Мегакусь
7. Драматичный момент
8. Иди домой, человек, ты пьян
9. Птица на реактивной тяге
10. Улыбка попугая-убийцы
11. Солнечная пряжа
12. «Кажется, он пытается меня съесть»
13. Бесконечная радиовышка
14. Гигантский монстр или просто нежданный гость в кукольном домике?
15. Стеклянный стол — это всегда хороший выбор для хозяев котика
16. Морковные штаны
17. Фотобомба в исполнении цветка
18. Петух с головой человека
19. 2D-здание
20. Когда гладишь чужого котика, а своему говоришь, что гладишь только его
Бонус: когда умеешь рисовать лошадь только в профиль
Фото на превью Yanbekov / pikabu