20 доказательств того, что ракурс решает все

28 0

23

9.9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Нетривиальный ракурс съемки может преобразить любой снимок. Даже самые обычные предметы вдруг превращаются в нечто интересное в объективе внимательного фотографа. Умение поймать момент и заставить зрителя видеть то, чего на самом деле нет, — бесценно.

AdMe.ru отыскал фотографии от людей, которые умеют взглянуть на привычные вещи под необычным углом.

1. Всевидящее око фараона

2. Спонсоры фото — отменная реакция фотографа и отличный зум

3. Цветочек

4. «Пингвины такие милые», — говорили они

5. Опасное немецкое метро

6. Мегакусь

7. Драматичный момент

8. Иди домой, человек, ты пьян

9. Птица на реактивной тяге

10. Улыбка попугая-убийцы

11. Солнечная пряжа

12. «Кажется, он пытается меня съесть»

13. Бесконечная радиовышка

14. Гигантский монстр или просто нежданный гость в кукольном домике?

15. Стеклянный стол — это всегда хороший выбор для хозяев котика

16. Морковные штаны

17. Фотобомба в исполнении цветка

18. Петух с головой человека

19. 2D-здание

20. Когда гладишь чужого котика, а своему говоришь, что гладишь только его

Бонус: когда умеешь рисовать лошадь только в профиль