20 снимков, от взгляда на которые может резко подскочить настроение и забарахлить мимиметр

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Попадаются такие снимки, на которые взглянешь — и сердце тут же тает, а все проблемы в офисе и недопонимания с коллегами уже не кажутся неразрешимыми. Наша подборка целиком и полностью состоит из таких фото. Правда, мы обязаны предупредить: слишком сентиментальным людям лучше воздержаться от просмотра, а то ведь потом можно и в трудовое русло не вернуться.

AdMe.ru нашел фотографии, просмотрев которые вы захотите неспешно гулять по парку с улыбкой на лице и ощущением тихого счастья в сердце.

1. «Я школьный фотограф. Сегодня делала снимки для школьного альбома. Служебного песика тоже сфотографировала»

2. Кто тут за сплав на байдарках? Поднимите лапки!

3. Реакция дедушки на встречу с внучкой

4. «Месяц назад мы спасли этого паренька. Улыбка говорит сама за себя»

5. «Мои жена и сын в образе Мулан и дракончика Мушу»

6. Каким шампунем пользуется этот малыш?

7. Громадный хищник отдыхает

8. «У моей дочери невероятные волосы. Обожаю, когда она разрешает мне их расчесать. Это один из лучших моментов отцовства»

9. Когда ждешь хозяина с вкусняшками

10. «В детстве я мечтал, что буду брутальным рэпером. Но все меняется в жизни»

11. Вы только взгляните на летающего зубренка! Вот так нужно дарить мягкие игрушки

12. Дай мне руку

13. Хороший мальчик и его люди

14. Новая система оплаты

15. «Моя дочь рассказывает шутки, которые кажутся моему сыну неловкими»

16. Страсть к музыке может проснуться внезапно

17. «Приближается ураган, так что сегодня мы будем обедать все вместе в доме»

18. Плюсы профессии ветеринара

19. Дружелюбный малыш

20. Самое милое привидение на свете