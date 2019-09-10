20 фото о родительстве, которые стоит посмотреть, прежде чем заводить ребенка (Предупрежден — значит вооружен)

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Дети — цветы жизни. Но порой создается ощущение, что это всадники апокалипсиса, которые были посланы нам за какие-то серьезные грехи прошлого. А как еще объяснить их мастерское умение добавлять родителям седых волос, заставляя испытывать широчайший спектр эмоций? Но все же приятных и курьезных моментов, связанных с детьми, гораздо больше. По крайней мере мы искренне на это надеемся.

Мы в AdMe.ru очень любим детей и уверены, что эти 18 фото вызовут целую волну ассоциаций и воспоминаний у каждого родителя.

«Мое начало учебного года. Родительский чат»

«Подруга хотела сделать трогательное фото, где я впервые держу своего новорожденного сына. Но засняла момент, когда он раскатисто пукнул прямо у меня на коленях»

Мамы такие мамы

«Не качайся на стуле», — говорила мама

Когда сын помог папе собраться в командировку

«Кажется, это не моя мама...»

Р — расчетливость

Когда твой ребенок нагулялся

«Мой 11-летний сын построил стену из игрушек, чтобы кот не разбудил его. Не думаю, что это сработает»

«Моя дочь думает, что она принцесса, поэтому, когда она провинится, я ругаю ее соответствующе»

Кошмарный сон папы сбылся

«Мой ребенок ест картофель фри вместе с упаковкой»

«Моя племянница так хорошо прячется, что с гордостью заявляет: „Меня никто не найдет“»

«Моя дочь спросила, можно ли ей порисовать, пока я готовлю ужин. Я разрешила, конечно. Она определенно не Пикассо»

«Нашел две емкости с камнями в мамином холодильнике. Когда я спросил об этом моего 4-летнего племянника, он сказал, что им нужно затвердеть»

«Как отец я всегда получаю бесплатный педикюр от своих девочек»

«Мой 3-летний сын постоянно таскает с кухни вкусняшки. Я повесила на шкаф замок-блокиратор, спустилась вниз загрузить белье, а когда вернулась, обнаружила вот это»

Пойман с поличным, улики налицо

То чувство, когда у ваших детей наконец-то начался учебный год

Пошла вторая школьная неделя

А какой случай, связанный с вашим ребенком, вспомнился вам в процессе просмотра этой подборки?