20 фото, которые показывают, как даже самый унылый и старый балкон превратить в уютное гнездышко

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Одни хранят на балконе ненужные вещи, пока другие стараются максимально использовать каждый его сантиметр: устанавливают откидные столики, располагают бассейны и даже создают живой уголок для любимого четвероногого друга.

AdMe.ru изучает нестандартные и просто симпатичные решения, которые могут трансформировать ваш балкон в место для более комфортного отдыха или работы.

20. Крупный горшок или кашпо для цветка можно превратить в столик

19. Деревянный настил делает пол приятнее на ощупь и теплее, он легко собирается и разбирается. Проемы можно заполнить галькой

«Переделка заняла каких-то 5 часов и обошлась мне в € 163». MaRmARk0

18. Новогодние гирлянды вместо потолочного светильника

17. Подвесной столик, который крепится к ограждению

16. Садовая скамья-ящик с панелью спрячет от соседей и не испортится от солнца и дождя

15. Виниловые коврики крепко держатся на плитке и бетоне, легко моются и делают пол теплее

14. Панели, ящики и держатели, чтобы использовать балкон как мастерскую

13. Пустую белую стену можно использовать как экран для проектора, чтобы по ночам смотреть кино

12. Плетеный забор из бамбука или соломы спрячет от посторонних глаз

11. Шторы из водоотталкивающей ткани, чтобы закрываться от яркого солнца или мелкого дождика

10. Решетка на стене позволяет в свободном порядке прикреплять полочки и корзинки

9. Уютный домик, аксессуары и защитная сетка — и получается уголок для питомца с круглосуточным доступом к свежему воздуху, солнцу и туалету

«Я вырастил крошечный газон из побегов пшеницы на балконе для моих мальчиков». SalivatingTiger

8. Мобильные солнечные панели позволяют заряжать гаджеты, даже если на балконе нет розеток

7. Высокий матрас или целая кровать, чтобы спать на свежем воздухе и любоваться небом

6. Гамак на опоре не создает дополнительную нагрузку на стены и потолок, которая может привести к их разрушению

5. Надувной бассейн, чтобы охлаждаться в жаркие дни

4. Искусственная трава сделает пол чуть теплее и визуально привлекательнее

3. Палатка как способ создать уголок в тени, идеальный для детских игр на свежем воздухе

2. Гирлянда на солнечной батарее: заряжается днем и освещает балкон ночью

1. Барбекю, которое крепится с обратной стороны балкона и не занимает лишнего места