20 фото, доказывающих, что у каждого хорошего мальчика есть темная сторона

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Каждый пес по определению хороший мальчик, но иногда наши питомцы выходят из ангельского образа — и наружу вырывается настоящее исчадие ада. Порча вещей, сварливое настроение и похищение еды, иногда прямо из духовки, — лишь верхушка айсберга. Но, несмотря на все проделки, четвероногие часто выходят сухими из воды благодаря своим несчастным мордашкам и невинным взглядам, полным раскаяния.

AdMe.ru все еще уверен, что собаки — ангелы во плоти, несмотря на то что некоторые хорошие мальчики иногда прикладывают максимум усилий, чтобы сломать этот стереотип.

Совершено хищение ветчины из духовки группой очень милых мордашек по предварительному сговору

«Я негодяй. Я открыл духовку и съел почти 2 кг ветчины, которую мама приготовила для работы». «Я ему помогал».

Мы верим, что им действительно стыдно. А вы?

Кажется, этот щенок даже и не планирует вырасти хорошим мальчиком

Куча денег в лапах превратила милого маленького песика в свирепого ротвейлера

Какие журналы и обувь? Не понимаю, о чем вы

Этот бунтарь решил сломать стереотип, что золотистые ретриверы — по умолчанию хорошие мальчики

Он упорно делает вид, что не ел школьный обед своей маленькой хозяйки. Снова

Когда кто-то без конца вторгается в твое личное пространство, терпение заканчивается

«Мой метис хаски и немецкой овчарки решил, что обед в День благодарения — прекрасная возможность стать плохим мальчиком»

А вот и первый подарок под елочку

«Каким-то образом он ночью закрылся в душе. Я проснулся от жуткого воя»

Запомни, человек, теперь это не твоя мойка для посуды, а моя личная ванна

Это идеальное преступление

Судя по всему, решение завести вторую собаку не сулит хозяину ничего хорошего

«Я пытался сфотографировать своих собак на фоне удивительного заката, но этот парень хотел играть и очень громко говорил об этом»

«Наше белое Рождество наступило раньше»

«Вернулась домой из кино и обнаружила это. Аполлону очень хотелось съесть чизкейк»

«Это была первая ночь Поло в мамином доме. Возможно, он что-то перепутал, но кого это может раздражать?»

Когда ваша собака шумная, но вежливая

«Извините за лай».

Заведи собаку, говорили они. Счастливого Рождества!

А в вашем доме живет четвероногий ангел, который время от времени превращается в хоть и милое, но все же исчадие ада?