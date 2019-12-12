16 фото, на которые смотришь и не веришь, что такое вообще возможно
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Взрослые редко верят в чудеса, но мир еще способен подкинуть нам сюрпризы. Гигантские овощи, скачущие по снегу кенгуру и даже солнечное затмение, наблюдаемое с борта самолета. А в бонусе вас ждет что-то очень крутое и милое, так что досмотрите статью до конца.
Мы в AdMe.ru обожаем находить все, что, казалось бы, не вписывается в рамки реальности, и уверены, что вам будет так же занятно разглядывать эти фото, как нам было их искать.
«Гигантский гриб, который моя сестра нашла в лесу»
Кубическое окно создает иллюзию портала или голограммы
Суровый сибирский ледяной городок
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«Зеленую маску, которой 2 000 лет, нашли у основания пирамиды в Мексике». Ну вы поняли?
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Плющ принял форму дерева
Вот это мастерство!
Так выглядит солнечное затмение на высоте 10 тыс. метров
Бонус: что будет, если пустить кошку на матрас с эффектом памяти
Расскажите, а что смогло вас по-настоящему удивить за последнее время?