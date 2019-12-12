16 фото, на которые смотришь и не веришь, что такое вообще возможно

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Взрослые редко верят в чудеса, но мир еще способен подкинуть нам сюрпризы. Гигантские овощи, скачущие по снегу кенгуру и даже солнечное затмение, наблюдаемое с борта самолета. А в бонусе вас ждет что-то очень крутое и милое, так что досмотрите статью до конца.

Мы в AdMe.ru обожаем находить все, что, казалось бы, не вписывается в рамки реальности, и уверены, что вам будет так же занятно разглядывать эти фото, как нам было их искать.

«Гигантский гриб, который моя сестра нашла в лесу»

Кубическое окно создает иллюзию портала или голограммы

Суровый сибирский ледяной городок

На территории частного дома в Великобритании образовался провал грунта глубиной 90 метров

Когда смерч захотел поиграть с ребятами

Наконец-то победа! 625 бомб

Обломок кварца, найденный в Арканзасе, стоимостью $ 4 млн

Ветер дул с такой силой, что сосульки деформировались

«Всегда думал, что этот забор зеленый»

Когда в Австралии выпал снег, можно было наблюдать кенгуру, прыгающих по нему

«Меня попросили поделиться с вами фотографией моей капусты весом 30 кг»

«Зеленую маску, которой 2 000 лет, нашли у основания пирамиды в Мексике». Ну вы поняли?

Тренировка из будущего

Плющ принял форму дерева

Вот это мастерство!

Так выглядит солнечное затмение на высоте 10 тыс. метров

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