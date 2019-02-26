20 эмоциональных фото, которыми можно разгонять тучи над головой
Никто не будет спорить с тем фактом, что приятные эмоции положительно влияют на нас и нашу жизнь. И необязательно искать их за тридевять земель, ведь они могут быть вызваны приятным сюрпризом в виде сбывшейся мечты, долгожданной встречей с лучшим другом или же оказаться бонусом к победе над самими собой.
AdMe.ru проникся искренними эмоциями героев этой подборки и хочет подтолкнуть вас вспомнить ваши собственные яркие моменты.
«Мой мальчик и его лучший друг»
Пожалуй, это самый горячий поцелуй на камеру
«Поехали с другом в Диснейленд и делали забавные фотографии во время каждой поездки на горках. Это моя любимая»
«От статуса почти бездомных и банкротства до покупки нашего первого дома»
Встреча лучших друзей после долгой разлуки
«Моя бабушка победила рак молочной железы и с тех пор дает жару на марафонах»
Один из самых трогательных моментов в жизни этой пары
«Я люблю креативить, так что с радостью представляю вам свое недавнее творение»
«У меня хроническая тревожность и депрессия, но на одно мгновение эти парни заставили меня забыть о моих бедах»
«Моей малышке вчера исполнился год. Думаю, ей понравился торт»
«Мой дядя притворился случайным автостопщиком, чтобы удивить свою маму в ее день рождения (она думала, что он в другом штате). Это момент, когда он раскрылся»
«Сегодня я стал отцом, и я не могу представить себя счастливее»
Сын в слезах упал на колени, после того как мама, которую он не видел более 10 лет, сделала ему сюрприз
«Пробежала свою первую дистанцию в 6,5 км за 44:27! Я никогда раньше не бегала, тренировалась 2 месяца и „потеряла“ почти 3 размера одежды. Я так горжусь собой!»
Когда белый медведь хочет зайти в твой подъезд и тебя переполняет эйфория вперемешку с адреналином
С таким ярым болельщиком команда обязана победить
Это лучшая презентация блюда
«Бездомный музыкант одалживал чужие гитары, чтобы заработать на улице. Я отдал ему свою. Теперь он очень счастлив, что может играть, когда захочет»
Хоккейный игрок подарил девочке шайбу и предложил сделать совместное фото
Теперь вы знаете, как выглядит исполненная детская мечта
А какой момент в вашей жизни вызвал у вас такие же яркие эмоции, как у героев нашей подборки?
Фото на превью bbbbizza / Reddit