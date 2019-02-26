20 эмоциональных фото, которыми можно разгонять тучи над головой

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Никто не будет спорить с тем фактом, что приятные эмоции положительно влияют на нас и нашу жизнь. И необязательно искать их за тридевять земель, ведь они могут быть вызваны приятным сюрпризом в виде сбывшейся мечты, долгожданной встречей с лучшим другом или же оказаться бонусом к победе над самими собой.

AdMe.ru проникся искренними эмоциями героев этой подборки и хочет подтолкнуть вас вспомнить ваши собственные яркие моменты.

«Мой мальчик и его лучший друг»

Пожалуй, это самый горячий поцелуй на камеру

«Поехали с другом в Диснейленд и делали забавные фотографии во время каждой поездки на горках. Это моя любимая»

«От статуса почти бездомных и банкротства до покупки нашего первого дома»

Встреча лучших друзей после долгой разлуки

«Моя бабушка победила рак молочной железы и с тех пор дает жару на марафонах»

Один из самых трогательных моментов в жизни этой пары

«Я люблю креативить, так что с радостью представляю вам свое недавнее творение»

«У меня хроническая тревожность и депрессия, но на одно мгновение эти парни заставили меня забыть о моих бедах»

«Моей малышке вчера исполнился год. Думаю, ей понравился торт»

«Мой дядя притворился случайным автостопщиком, чтобы удивить свою маму в ее день рождения (она думала, что он в другом штате). Это момент, когда он раскрылся»

«Сегодня я стал отцом, и я не могу представить себя счастливее»

Сын в слезах упал на колени, после того как мама, которую он не видел более 10 лет, сделала ему сюрприз

«Пробежала свою первую дистанцию в 6,5 км за 44:27! Я никогда раньше не бегала, тренировалась 2 месяца и „потеряла“ почти 3 размера одежды. Я так горжусь собой!»

Когда белый медведь хочет зайти в твой подъезд и тебя переполняет эйфория вперемешку с адреналином

С таким ярым болельщиком команда обязана победить

Это лучшая презентация блюда

«Бездомный музыкант одалживал чужие гитары, чтобы заработать на улице. Я отдал ему свою. Теперь он очень счастлив, что может играть, когда захочет»

Хоккейный игрок подарил девочке шайбу и предложил сделать совместное фото

Теперь вы знаете, как выглядит исполненная детская мечта

А какой момент в вашей жизни вызвал у вас такие же яркие эмоции, как у героев нашей подборки?