20+ доказательств того, что в любой работе есть место капельке абсурда

Сегодня утром написала мне девушка. У нее сезонный бизнес, нужно было обновить дизайн ее сайта. Обговорили главные моменты. Кратко суть разговора: Я: «Передам всю работу нашему дизайнеру, сумма за работу — столько-то тысяч рублей. Если готовы, можем начать сотрудничество». Заказчик: «На самом деле цена меня не устраивает, мне предлагали дешевле». Я: «Понял вас. Тогда можете найти исполнителей подешевле». Прошло 6 часов. Заказчик: «Ну что, вы уже начали работу? Техническое задание я же кинула вам». © Dovee / pikabu

Работала бухгалтером, зарплату начисляла. Приходит водитель директора:

— У меня с карточки пропали деньги. Это ты их куда-то дела!

Рассказываю, что могу только перечислить зарплату на карту. Снять с нее не могу.

— Нет, это ты куда-то дела мои деньги!

Ушел. Вернулся с распечаткой. По зачислениям все сходится. Показываю на последнюю операцию, когда деньги с карты были сняты, — дата, время и место указаны.

— Я не снимал. Это ты сняла.

Понимаю, что полный маразм. Говорю, что мог снять только тот, у кого были карта и ПИН-код. Отвечает:

— Карту я жене отдал, но она снять не могла! Она мне так и сказала. Это ты мои деньги сняла! © Наталья Наталья / facebook