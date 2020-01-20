20+ доказательств того, что в любой работе есть место капельке абсурда
Неловкие ситуации на работе — распространенное явление. Каждый хоть раз спорил с коллегой, краснел или робел перед начальником. Любопытные истории могут рассказать обе стороны: и представители компании, и ее клиенты. Порой люди просто ведут себя непредсказуемо или неадекватно. Истории пользователей соцсетей доказывают, что в абсолютно любой работе есть свои странности.
AdMe.ru уверен, что ситуации, описанные героями нашей подборки, вполне могли бы стать анекдотами.
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Сегодня утром написала мне девушка. У нее сезонный бизнес, нужно было обновить дизайн ее сайта. Обговорили главные моменты. Кратко суть разговора:
Я: «Передам всю работу нашему дизайнеру, сумма за работу — столько-то тысяч рублей.
Если готовы, можем начать сотрудничество».
Заказчик: «На самом деле цена меня не устраивает, мне предлагали дешевле».
Я: «Понял вас. Тогда можете найти исполнителей подешевле».
Прошло 6 часов.
Заказчик: «Ну что, вы уже начали работу? Техническое задание я же кинула вам».
© Dovee / pikabu
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Работала бухгалтером, зарплату начисляла. Приходит водитель директора:
— У меня с карточки пропали деньги. Это ты их куда-то дела!
Рассказываю, что могу только перечислить зарплату на карту. Снять с нее не могу.
— Нет, это ты куда-то дела мои деньги!
Ушел. Вернулся с распечаткой. По зачислениям все сходится. Показываю на последнюю операцию, когда деньги с карты были сняты, — дата, время и место указаны.
— Я не снимал. Это ты сняла.
Понимаю, что полный маразм. Говорю, что мог снять только тот, у кого были карта и ПИН-код. Отвечает:
— Карту я жене отдал, но она снять не могла! Она мне так и сказала. Это ты мои деньги сняла! © Наталья Наталья / facebook
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Мне тут заказчик пытается доказать, что ему в торговом здании не нужны туалеты. У нас, говорит, в соседнем здании есть. Представляете, с кем приходится работать? © anindividuum / twitter
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Сегодня в магазине мужик на кассе самообслуживания тупил минут 5, матерился, бил по весам, в итоге начал орать и пожаловался менеджеру, что товара нет в списке. Оказалось, он просто набрал «картошка» вместо «картофель» © just_like_danny / twitter
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О преподавателе, с которым везде здороваются. Летом отключили горячую воду. Моя соседка, учительница начальных классов, решила пойти в баню. Намылила голову...
Вдруг чувствует, кто-то хлопает ее по руке и кричит: «Екатерина Ивановна! Екатерина Ивановна!» Промывает глаза. Рядом стоит ее ученик, первоклассник: «Екатерина Ивановна, здрасьте! А у вас тоже отключили горячую воду? И у нас! А вон моя мама!»
© Елена Акодус / facebook
- Я работаю менеджером. Рабочий день подходил к концу, до завершения оставался примерно час. Заходит мужик лет 40, на голову выше меня и подвыпивший. Мы встречаемся глазами. Он подходит ко мне вплотную и говорит:
— Пойдем выйдем?
Снимаю бейдж, говорю ребятам, что скоро буду. Меня провожают вопросительными взглядами. Мы выходим на улицу, и я думаю: дам ему сказать и заеду в бороду. Он подходит вплотную, наклоняется и шепотом, как будто у нас есть общий вопрос, говорит:
— Мне триммер нужен. Какой посоветуешь?
— Давайте пройдем в зал, я покажу вам, — ответил я в недоумении.
Заходим в зал, и у ребят такой же вопросительный взгляд.
Я киваю, мол, потом объясню, и мы подходим к триммерам. В итоге он покупает триммер за ₽ 14 000 и, пожав мне руку, довольный уходит. © HomeForKolibri / pikabu
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У меня есть знакомая художница, которая иллюстрирует детские книги. Для одной из них она нарисовала принцесс. Издатель сказал, что рисунки хорошие, только принцессам надо убрать уши, поскольку уши могут быть только у мальчиков. © AlexandrFokin / twitter
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У меня есть один заказчик. Наполовину он заказчик, а наполовину — учитель дзен. Не раз он освобождал мой ум, разрушая оковы формальной логики:
— Вы получили файл?
— Нет.
— Тогда я сейчас его вышлю. © guldan_orc / twitter
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Работаю консультантом и коллекционирую новые названия цветов от посетителей:
— Голубой, как хвост русалки.
— Цвет спелого огурца.
— До черта желтый.
— Ярко-темный цвет.
— Королевский розовой.
— Цвет, напоминающий мужу про измену.
— Чистый белый, но на вид такой, как грязный белый. © Wizard_Severus / twitter
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Жена брата работает официанткой. Недавно к ним пришли гости, один из них решил заказать «Длинную Исландию», но его никто не понял. Тогда он ткнул в меню на «Лонг Айленд» (англ. Long Island) и сказал: «Ну вот, „Длинная Исландия“, вы что, английский не знаете?» © hovrashe / twitter
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И подарил он ей фитнес-браслет, и ходила она в нем утро, и ходила она в нем день, а вечером легла она на диванчик, положила мокрое полотенце на лоб, вызвала скорую и молвила: «Пульс у меня то 120, то 130, что посоветуете?» И записала скорая ЭКГ, и посоветовала выкинуть фитнес-браслет. © Feldsher669 / twitter
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Работаю в сфере туризма. Клиент отменил поездку. Звоню, чтобы узнать, что произошло. В ответ услышал: «Простите, мы протрезвели!» © Podslyshano / twitter
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10 минут пациентка упорно рассказывала мне про свой «склероз позвоночника».
— Может, все-таки сколиоз? — предложила ей вариант я.
— Да вы что, за дуру меня тут держите?! 10 лет от этого склероза спина болит, думаете, я не знаю, как он называется?!
Ладно, так и запишем. © brocc_olli / twitter
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Работаю фотографом. «Любимые» фразы моих клиентов:
— У нас iPhone лучше, чем ваш фотоаппарат, в камере больше мегапикселей! Скоро надобности в фотографах вообще не будет.
— Ну у вас, конечно, и цены, нам Петька / Федька на мыльницу почти такие же фотки сделает!
— Да у нас целая куча фотографий на телефоне, зачем нам напечатанные? Вы, конечно, красиво снимаете, но в XXI веке печать бессмысленна. © aarbyzikk / twitter
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Работаю в магазине, и постоянно возникает ситуация, когда:
— А золотой — это же женский цвет, да?
— Это же мужские часы?
— Дайте нам белый планшет для девочки.
И объясняешь, объясняешь, объясняешь по кругу, что техника не имеет половой принадлежности. Получается плохо. © thamitten_ / twitter
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Пациент садится, вздыхает:
— Похолодание обещают...
— ?
— На Крещение же всегда были морозы...
— Что случилось у вас?
— А теперь дожди только... Зима ведь какая, да? Давно такой не припомню. Раньше вообще иначе все было. И спина не болела. Не то что сейчас.
Так, одно мы выяснили. © brocc_olli / twitter
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Пациент — пуделек — бегает по кабинету. Подзываю к себе: «Иди ко мне, сладкий, почешу-поглажу!» Пес стесняется, не подходит, и хозяин такой: «Барри, иди давай к Анастасии Вадимовне скорее, а то я тебя опережу, меня гладить будет. Мне это нужнее, чем тебе». © veterinastya / twitter
Какой историей о своей работе вы могли бы дополнить нашу подборку?