20+ доказательств того, что у любви нет срока годности
По последним данным, в России распадается более 50 % браков. Такая статистика удручает, но мы уверены, что настоящей любви под силу преодолеть все преграды и длиться десятки лет. В качестве доказательства мы сделали эту подборку пользовательских фото. Люди на них отпраздновали полвека, 60 и даже 70 лет совместной жизни.
AdMe.ru категорически против утверждения, что любовь живет всего три года. Мы хотим перетянуть на свою сторону и вас.
1. 60 лет вместе
2. Они поженились в 1946 году
3. 1967-й и 2019-й. Даже мопед тот же
4. «Бабуля с дедулей сегодня отмечают 70-ю годовщину свадьбы!»
5. Юность в душе
6. «Вчера мои бабушка и дедушка праздновали 60 лет совместной жизни. А такими они были в 1958 или 1959 году»
7. 64 года между снимками
8. «Каждый день на протяжении 18 лет мои родители садятся играть в Mario Kart 64, чтобы в честном бою выяснить, кто будет заваривать чай»
9. «Мои прапрадедушка и прапрабабушка в день их свадьбы в 1867 году и 50 лет спустя»
10. 79 лет брака. Ему уже 99 лет, а ей — 97
11. Идут по жизни за руку
12. «Это последнее фото моих бабушки и дедушки. Бабуля умерла 2 недели спустя. Дедушка вскоре последовал за ней, прямо перед их годовщиной свадьбы. Потому что они никогда не отмечали ее порознь»
13. Забота
14. «Мои родители и их первый дом в 1963 году и сейчас»
15. 77-я годовщина свадьбы. Им по 99 лет
16. «Дедушка нежно зовет бабушку „змеей“, потому что она родилась в год этого животного. Так вот он вырезал ей трость»
17. «Дедушке — 90 лет, а бабушке — 88. Сегодня они празднуют 70 лет со дня своей свадьбы»
18. «Мама и ее парень 30 лет назад после выпускного поехали в путешествие. А потом потеряли друг друга из-за большого расстояния и отсутствия интернета. 2 года назад он нашел ее в сети. После бесчисленных видеозвонков и полетов друг к другу они наконец поженились»
19. Это определенно любовь
20. «Я встретил эту пару во Вьетнаме. Они женаты уже более 70 лет. Пожилые люди показали нам свой сад, а потом напоили чаем. И не было ни минуты, чтобы они не улыбались рядом друг с другом»
21. Им по 80 лет, но они все так же держатся за руки на прогулках
А вы верите в вечную любовь?
Фото на превью SuperChubbyKitty / reddit