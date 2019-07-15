20+ доказательств того, что у любви нет срока годности

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По последним данным, в России распадается более 50 % браков. Такая статистика удручает, но мы уверены, что настоящей любви под силу преодолеть все преграды и длиться десятки лет. В качестве доказательства мы сделали эту подборку пользовательских фото. Люди на них отпраздновали полвека, 60 и даже 70 лет совместной жизни.

AdMe.ru категорически против утверждения, что любовь живет всего три года. Мы хотим перетянуть на свою сторону и вас.

1. 60 лет вместе

2. Они поженились в 1946 году

3. 1967-й и 2019-й. Даже мопед тот же

4. «Бабуля с дедулей сегодня отмечают 70-ю годовщину свадьбы!»

5. Юность в душе

6. «Вчера мои бабушка и дедушка праздновали 60 лет совместной жизни. А такими они были в 1958 или 1959 году»

7. 64 года между снимками

8. «Каждый день на протяжении 18 лет мои родители садятся играть в Mario Kart 64, чтобы в честном бою выяснить, кто будет заваривать чай»

9. «Мои прапрадедушка и прапрабабушка в день их свадьбы в 1867 году и 50 лет спустя»

10. 79 лет брака. Ему уже 99 лет, а ей — 97

11. Идут по жизни за руку

12. «Это последнее фото моих бабушки и дедушки. Бабуля умерла 2 недели спустя. Дедушка вскоре последовал за ней, прямо перед их годовщиной свадьбы. Потому что они никогда не отмечали ее порознь»

13. Забота

14. «Мои родители и их первый дом в 1963 году и сейчас»

15. 77-я годовщина свадьбы. Им по 99 лет

16. «Дедушка нежно зовет бабушку „змеей“, потому что она родилась в год этого животного. Так вот он вырезал ей трость»

17. «Дедушке — 90 лет, а бабушке — 88. Сегодня они празднуют 70 лет со дня своей свадьбы»

18. «Мама и ее парень 30 лет назад после выпускного поехали в путешествие. А потом потеряли друг друга из-за большого расстояния и отсутствия интернета. 2 года назад он нашел ее в сети. После бесчисленных видеозвонков и полетов друг к другу они наконец поженились»

19. Это определенно любовь

20. «Я встретил эту пару во Вьетнаме. Они женаты уже более 70 лет. Пожилые люди показали нам свой сад, а потом напоили чаем. И не было ни минуты, чтобы они не улыбались рядом друг с другом»

21. Им по 80 лет, но они все так же держатся за руки на прогулках

А вы верите в вечную любовь?