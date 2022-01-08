20+ фото, которые лучше тысячи слов описывают, что такое прогресс

Многие вещи в жизни меняются, но зачастую мы этого даже не замечаем. Как бы между делом из крохотных комочков в гигантов вырастают домашние любимцы, тают от занятия спортом лишние килограммы, оттачиваются профессиональные навыки. И только сравнив начало пути с финальными шагами, можно заметить, какого крутого результата удалось достичь.

Мы в AdMe.ru уверены, что прогресс в любом деле достоин внимания, и герои нашей статьи это еще раз подтверждают.

«Между этими фотографиями разница год. Я знаю, что многие люди просто талантливы от природы, но это не я. Пришлось потрудиться, чтобы достигнуть такого прогресса»

«Я взяла и похудела со 139 до 63,5 кг»

Вышивка: как все начиналось и 10 лет спустя

«Год назад я начал заниматься астрофотографией и вот каких успехов достиг!»

От коротких волос к длинным

Вот это грива! Лучшая из всех, что я видел. © NyViktor / Reddit

«Когда-то давно мы с женой принесли домой ма-а-аленький комочек с грустным выражением на морде. Комочек ел 5 раз в день, спал и рос. И наконец вырос»

«Получилось 65 кг неуемной энергии, силы и преданности».

До и после ремонта и покраски судна

Кукла Нахабинской фабрики игрушек до и после реставрации

«У нас было 3,5 часа, 13 пакетов для мусора, 2 пары резиновых перчаток, 4 руки, 4 лапы, 7 полянок и гора мусора. Навели порядок в лесу»

«Изменения в гнезде малиновок на моем крыльце»

«8 лет назад я решил, что сделать „акустику“ своими руками — это отличная идея. И сегодня сравнил свой самый первый проект и последний»

«Купил это растение ровно год назад. Вот как оно выросло (кошка для масштаба)»

«Когда эта крошка улитка появилась у нас, она была настолько маленькая, что первые 2 недели жила в контейнере из-под соевого соуса»

«Мои успехи в сухом валянии котиков»

«Развитие витилиго у моего песеля. Так его окрас изменился всего за полгода, в остальном он полностью здоров»

«Я очень доволен тем, как за год улучшились мои навыки в создании керамических зверей. Обожаю это занятие!»

«Купил этот гардероб на аукционе за $ 10 и обновил. Теперь им будет пользоваться мой 11-летний ребенок»

«Маисовый полоз. Разница между фото — 4 года. Не котейка, но тоже любимый питомец»

«Месяца 3 назад купил саженец за ₽ 50 у пацанов возле магазина. Подарил жене для машины и забыл. Оказывается, это мята. Живой освежитель воздуха»

«Я так горжусь своими успехами в вышивании с 2014 по 2020 год. Здесь нет таланта, только часы практики и тяжелого труда!»

«Кто ж знал, что после рождения 2 детей можно выглядеть круто как никогда?»

«Торт „Кубик Рубика“. Прогресс за 3 года»

Я не вижу прогресса: ни одна из сторон до сих пор не собрана. © 1436jt / Reddit