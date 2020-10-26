20+ доказательств того, что перестать скупать вещи на барахолках так же сложно, как вылезать из-под одеяла утром

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Тренд на осознанное потребление подстегивает интерес мыслящих экологично людей к секонд-хендам и блошиным рынкам. Ведь такие места, ко всему прочему, являются источником винтажных вещей, которые могут стать изюминкой вашего гардероба или интерьера. И все это по ценам, которые не нанесут удар по вашему семейному бюджету.

Мы в AdMe.ru любим барахолки, а еще больше любим смотреть, какие сокровища некоторым везунчикам удалось там обнаружить.

«Я так долго искала бархатное платье и наконец нашла в секонд-хенде!»

«Студенческая квартира друга. Каждый предмет мебели стоил меньше € 20»

«Набор из 3 нежно-голубых чемоданчиков 1950-х годов всего за $ 8. Одна из моих любимых находок»

«Костюм от Calvin Klein и туфли от John Varvatos за $ 16!»

«Моя любимая находка к Хеллоуину: плед и 2 подушки. И мой кот для масштаба»

«Я влюбилась в это бирюзовое платье 1980-х годов всего за $ 1!»

«Подставка для растений, стул и подушки с барахолки отлично вписываются в мой временный офис»

«Весь образ за $ 18»

«Нашла это кольцо на блошином рынке за $ 1. Золото и аквамарин, 1857 год. Удивительно, что на внутренней стороне выгравированы мои инициалы. Камень разбит, но кольцо однозначно стоило того, чтобы его приобрести»

«Этот стул — моя самая любимая находка на сегодняшний день. Он потрясающий и такой удобный!»

«Помогите мне! Не могу перестать покупать винтажные блузки с пуговицами на спине. За эти 2 отдала всего $ 6»

«Красивая кружка всего за $ 0,5»

«Только что нашел этого красавца за $ 20»

Я заплатил за такой же $ 220 в прошлом году. © PaellaTonight / Reddit

«Наконец-то нашла этажерку»

«Приобрели вот такой диван-облако. Он уютный, как гигантский свитер»

«Только что забрал этот хрустальный шар бесплатно на раздаче у соседа»

«Я не могла пройти мимо этого покрывала. Сколько времени ушло на его изготовление! Это невероятно»

«Нашла на барахолке это винтажное платье и чемоданчики»

Выглядишь очень женственно, словно кинозвезда, которая приехала в город, чтобы приступить к очередным съемкам. © TallmanMike / Reddit

«Эти миниатюрные очки, которые я нашел на прошлой неделе, превратили моего кота в настоящего франта»

«В восторге от этой находки!»

«Часы из 1960-х, но работают прекрасно»

«Нашел этот большой винтажный графин в минувшие выходные за $ 5,99»

«Одна из моих лучших находок — журнальный столик 1960-х годов за $ 40»