20+ доказательств того, что перестать скупать вещи на барахолках так же сложно, как вылезать из-под одеяла утром
Тренд на осознанное потребление подстегивает интерес мыслящих экологично людей к секонд-хендам и блошиным рынкам. Ведь такие места, ко всему прочему, являются источником винтажных вещей, которые могут стать изюминкой вашего гардероба или интерьера. И все это по ценам, которые не нанесут удар по вашему семейному бюджету.
Мы в AdMe.ru любим барахолки, а еще больше любим смотреть, какие сокровища некоторым везунчикам удалось там обнаружить.
«Я так долго искала бархатное платье и наконец нашла в секонд-хенде!»
«Студенческая квартира друга. Каждый предмет мебели стоил меньше € 20»
«Набор из 3 нежно-голубых чемоданчиков 1950-х годов всего за $ 8. Одна из моих любимых находок»
«Костюм от Calvin Klein и туфли от John Varvatos за $ 16!»
«Моя любимая находка к Хеллоуину: плед и 2 подушки. И мой кот для масштаба»
«Я влюбилась в это бирюзовое платье 1980-х годов всего за $ 1!»
«Подставка для растений, стул и подушки с барахолки отлично вписываются в мой временный офис»
«Весь образ за $ 18»
«Нашла это кольцо на блошином рынке за $ 1. Золото и аквамарин, 1857 год. Удивительно, что на внутренней стороне выгравированы мои инициалы. Камень разбит, но кольцо однозначно стоило того, чтобы его приобрести»
«Этот стул — моя самая любимая находка на сегодняшний день. Он потрясающий и такой удобный!»
«Помогите мне! Не могу перестать покупать винтажные блузки с пуговицами на спине. За эти 2 отдала всего $ 6»
«Красивая кружка всего за $ 0,5»
«Только что нашел этого красавца за $ 20»
- Я заплатил за такой же $ 220 в прошлом году. © PaellaTonight / Reddit
«Наконец-то нашла этажерку»
«Приобрели вот такой диван-облако. Он уютный, как гигантский свитер»
«Только что забрал этот хрустальный шар бесплатно на раздаче у соседа»
«Я не могла пройти мимо этого покрывала. Сколько времени ушло на его изготовление! Это невероятно»
«Нашла на барахолке это винтажное платье и чемоданчики»
- Выглядишь очень женственно, словно кинозвезда, которая приехала в город, чтобы приступить к очередным съемкам. © TallmanMike / Reddit
«Эти миниатюрные очки, которые я нашел на прошлой неделе, превратили моего кота в настоящего франта»
«В восторге от этой находки!»
«Часы из 1960-х, но работают прекрасно»
«Нашел этот большой винтажный графин в минувшие выходные за $ 5,99»
«Одна из моих лучших находок — журнальный столик 1960-х годов за $ 40»
А что классного вы покупали в секонд-хендах?
Фото на превью marissp / Reddit