20 человек, от которых ждали нормальной работы, а не этого всего

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Все мы не без греха, и наши косяки наверняка становятся предметом пересудов для окружающих. Но сегодняшняя подборка о тех особенных людях, которые работают в режиме «спустя рукава».

Автор AdMe.ru после каждой фотографии гладил котейку, чтобы успокоиться, а теперь бросает вызов и вашему терпению.

«Уверен, что это должно быть на этикетке, а не на самом десерте»

«Я строитель, а не лесоруб»

Оригинальное дизайнерское решение

«Я решил, что будет быстрее нарисовать QR-коды, шеф»

Песочница с небольшим подвохом

Рабочий просто взял и сделал отверстия в двери, чтобы она не билась о счетчики

«Вот как магазин отправил мне мой смычок. Они сломали его пополам, чтобы запихнуть в свой крошечный фирменный пакетик»

«Коллега заказал несколько мисок по интернету, и одна пришла вот в таком виде. Внутри не было отколотых частей, а значит, она разбилась еще до того, как ее отправили»

Там написано: «Телефон для экстренных вызовов»

«Ручка на моей сковороде прорезинена почти целиком. Кроме того самого места, где оказываются пальцы, когда ты хочешь взяться за нее»

«Купил в „Макдоналдсе“ наггетсы, а получил коробку с солеными огурцами»

Да, весы же именно так и работают

Когда закончилась желтая краска, а работу выполнять надо

«Стойте за желтой линией».

«Заказал в интернете 27 книг одним заказом. Получил 27 коробок, и в каждой по одной книге»

«Папе от сына», «С таким невероятным отцом, как ты, рядом», «С Днем отца, папа». Создатели открыток вообще читали истории этих персонажей?

«Я вынужден смотреть на это каждый раз, когда просыпаюсь»

По их мнению, это значит «разрезанный пополам»

«Поставили кондиционер. Электрики сказали, что подключат сами. Спустя год случайно попал в этот кабинет»

«Вот такую поддельную купюру сегодня принял мой сотрудник»

«Вчера вешал карниз над входной дверью. Долго не доходило, что я натворил, пока не отошел на пару шагов»

А какие примеры безалаберной работы попадались вам на глаза?