20 доказательств того, что модницы прошлого легко утерли бы нос современным дизайнерам

Любоваться дамами на старинных фотографиях можно бесконечно. Не только их праздничные платья, но и повседневная одежда сшита так, чтобы подчеркивать утонченность и индивидуальность своих хозяек. Наряды наших мам и бабушек настолько изящны, что легко дадут фору дорогостоящим новинкам современных дизайнеров.

Мы в AdMe.ru с интересом рассмотрели ретроснимки пользователей сети и в очередной раз убедились в том, что мода прошлого обладала особенным очарованием.

«Свадебное фото моей прабабушки, примерно 1940 год»

«Это моя бабушка и ее сестры демонстрируют свои крутые наряды»

«Моя бабушка в Майами, 1962 год. Мне так и не удалось с ней познакомиться, но я надеюсь, что буду такой же крутой, как и она. Тем более что мы с ней тезки»

«Париж. Слева — моя бабушка в 1947 году, справа — я в 2014-м»

Раньше в людях было больше шика. © Airforceallday / Imgur



«Моя прапрабабушка примерно в 1915 году»

«Мои дедушка и бабушка нарядились для вечеринки в честь Хеллоуина предположительно в 1948 году. Кстати, платье сшила вручную моя прабабушка»

Они похожи на кинозвезд. © groovyinutah / Reddit

«Просматривая старые фотографии, я обнаружила, что моя бабушка была настоящим хипстером»

«Я знала бабушку уже в те времена, когда она была старой. Глядя на фото, я поняла, что у нее была целая жизнь до того, как я вообще появилась на свет».

«Моя бабушка, 1949 год. Соседка сшила ей свадебное платье всего за ​​$ 40. А моя мама снова надела этот наряд на свою свадьбу в 1983 году!»

«Моя бабушка в начале XX века»

«Моя бабушка была чирлидером в старшей школе. Она третья слева»

«Моя прапрабабушка, примерно 1899 год»

«Моя швейцарская бабушка в 1940-х годах»

«Мама, я и бабушка нарядились к Пасхе. 1960-е годы»

«Это моя 17-летняя мама в 1962 году. 5 лет спустя она станет хиппи»

«Моя бабушка была подростком в 1920-е, она жила в Нью-Йорке»

«Для бабушки нет преград! Вот она на завершающей стадии выздоровления от туберкулеза в 1918 году. После этого бабушка прожила еще 63 года»

«Моя бабушка в день свадьбы. 1950-е годы»

«Моя бабушка в 28 лет»

«Моя бабушка во время медового месяца. 1899 год»

«Моя мама (справа) и тетя в своих пасхальных платьях. 1965 год»