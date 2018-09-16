20 добрых и позитивных людей, которым хочется сказать: «Иди обниму»
Каждый день на улицы выходят тысячи героев. Они не носят масок или плащей и никак не привлекают внимание, зато всегда готовы подать руку помощи или просто поднять настроение.
Мы в AdMe.ru считаем, что доброта — самое драгоценное качество человеческой души, поэтому нашли для вас 20 человек, которые сделали мир чуточку лучше.
Киану Ривз сделал чью-то свадьбу особенной
Мои клиенты узнали, что я люблю уток, и приехали ко мне в офис, чтобы подарить своих
Когда настроение хорошее
Сотрудник полиции возле начальной школы
«Я угостила мойщика окон кофе»
Кто-то сделал водонепроницаемые домики для бездомных кошек
Ветераны пришли и построили дедушке новый пандус к его 98-летию
Пинк остановила концерт, чтобы поддержать грустную 14-летнюю девушку
«Моя мама связала 88 шапочек для недоношенных детей»
«Мой друг, который живет на другом конце Земли, купил для меня еду, чтобы порадовать»
«Я вернул потерянный кошелек хозяину, а спустя несколько недель получил благодарность»
«Моя жена врезалась в машину, водитель которой не только смог ее успокоить, но и сделал это фото, когда я приехал»
В Эдинбурге тайная фея подкладывала своим соседям вкусные кексы
Кто-то разбросал камушки с приятными посланиями
«Ты важен».
«В нашей комнате отдыха на работе есть чашки для сладостей. Я принес M&Ms»
Каждую неделю эта женщина ходит по городу с большим подносом булочек и угощает прохожих
«Моя мама сделала домик для жабы»
«Наш почтальон каждый раз оставляет угощение для моей собаки. Когда она уходила в отпуск, она дала мне целый пакет, чтобы хватило до ее возвращения»
«Возле яблок записка: „Угощайтесь“. На обратном пути ведро было уже полупустым»
И настроение улучшилось
А среди наших читателей есть герои-добромены? Похвалитесь своими поступками в комментариях.
Фото на превью unknown_human / reddit