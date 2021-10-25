20 девушек и парней, для которых очки стали частью образа. А еще — поводом для самоиронии и улыбки

Людей, которые носят очки, связывает больше, чем они думают. Ну серьезно, с этими «велосипедами» на носу постоянно что-то приключается: то дужка отломится, то стекла поцарапаются или запотеют. А еще постоянно приходится переживать, как смотрится на лице новая оправа, и бродить в оптике среди витрин, выбирая подходящий вариант.

Среди сотрудников AdMe.ru тоже есть люди с неважным зрением. И они буквально прониклись заботами и волнениями героев этой статьи.

«Несколько сотен долларов и около 14 часов на 3D-печать. Зато теперь мне больше не нужно класть очки на тумбочку»

«А у меня новая оправа»

Они вам так идут. У меня, кстати, похожие. © glitteryslug / Reddit

«Я протер очки, но на ткань, кажется, попал небольшой камешек»

«Я ношу очки со школьного возраста. Потребовалось 30 лет, чтобы найти оправу, которая мне наконец-то будет по душе»

«Никогда раньше не носил очки. Я в шоке от того, насколько мир стал яснее. Но первое, что я заметил по пути домой, — это грязь и мелкие неровности на дороге»

«Мои новые очки-хамелеоны»

Кое-кто умудряется заменить сломанную дужку на обычную проволоку

«Я никогда раньше не носила очки в круглой оправе. А сейчас буквально вышла из зоны комфорта»

«Я периодически хвастаюсь своей коллекцией. Сейчас она пополнилась 6 парами очков»

«Говорят, что мне лучше без очков. Советуют линзы или лазерную коррекцию»

Плюньте на них. Вы такая милая. © Consistent-Berry1694 / Reddit

«Тут все мои очки — сотни диоптрий, накопленных за годы»

Вот почему нежелательно заказывать очки без оправы, если в рецепте написано «минус 12»

«Я думаю, что нужно позволить своему лицу „дорасти“ до очков. Сначала казалось, что я выгляжу в них слишком сурово. А теперь мне даже нравится этот взгляд»

Вот что могут сделать с очками небольшой ремонт и чистка ультразвуком

«Муж сфотографировал меня сегодня утром, когда я протирала очки»

«Я шла в ванную без очков и сказала чайнику слезть со стола. Перепутала его с кошкой»

«Решила попробовать что-то новое и пока никак не могу выбрать, какая оправа мне идет больше»

«Урок мне на всю жизнь. Всегда снимайте очки, делая рентген»

«Все говорят, что эта цепочка делает меня похожей на старушку. А я думаю, что я классная, молодая, модная „бабуля“ в шикарных очках»

«Показалось, что за мной наблюдают. А потом стало ясно, что это отражение лампы в моих очках»