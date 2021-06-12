20+ детей, которые как ляпнут что-то эдакое, так хоть стой, хоть падай

С того момента, как дети начинают говорить, за ними можно ходить и записывать всевозможные перлы. Нестандартная логика малышей и их прямолинейность периодически вводят взрослых в ступор, но чаще вызывают желание улыбнуться или посмеяться от души.

Мы в AdMe.ru уверены, что нет такого ребенка, который хоть раз в жизни не произносил бы эпичных фраз, ставших семейным анекдотом. Наверняка и вы сами, и ваши дети выдавали что-то подобное.