20+ детей, которые как ляпнут что-то эдакое, так хоть стой, хоть падай
С того момента, как дети начинают говорить, за ними можно ходить и записывать всевозможные перлы. Нестандартная логика малышей и их прямолинейность периодически вводят взрослых в ступор, но чаще вызывают желание улыбнуться или посмеяться от души.
Мы в AdMe.ru уверены, что нет такого ребенка, который хоть раз в жизни не произносил бы эпичных фраз, ставших семейным анекдотом. Наверняка и вы сами, и ваши дети выдавали что-то подобное.
- Ребенок увидел, как я наношу консилер, и спросил, почему я это делаю. Я сказала: «Это помогает мне выглядеть моложе и более бодрой». А он говорит: «Но внутри ты старая и уставшая?..» © humortranslate / Twitter
- Когда моей младшей дочери было года 4 или 5, пошли они с папой в банк за зарплатой, очередь. Дочь расшумелась, не угомонится, бегает, кричит (она немного избалована была и очень подвижная). Милиционер из очереди пытается на нее подействовать и нарочито строго говорит: «Я милиционер. Если не будешь себя тихо вести, я тебя в милицию заберу». Все ожидали, что девочка испугается, притихнет. А она как выдаст громко и не менее строго на весь банк: «А я военный прокурор!» (Как ее папа). Все в очереди от смеха за животы держались. Сейчас это любимый папин анекдот, а ей 16. © Оля Орлова-Салман / Facebook
- Однажды вечером подходит ко мне сынишка 3,5 лет и говорит: «Ложись, папа, буду тебя лечить». После всех манипуляций над моим телом происходит диалог:
— Все, папа, я тебя вылечил.
— Спасибо, сынок!
Только начинаю вставать, слышу заключение:
— С тебя ₽ 150. © timudji / Pikabu
- Моя племянница — ей тогда было 3 года — поругалась с мамой, упала на снег и плачет. Прохожий подходит и спрашивает: «Девочка, ты почему плачешь?» Она отвечает: «Идите, дяденька, я не для вас тут лежу и плачу!» © Карлыгаш Утегенова / Facebook
- Спросила ребенка в 1-м классе, как он учится.
— Отличник, — ответил он.
— А оценки?
— Ну четверки, пятерки.
— Какой же ты отличник?
— Ну так себе отличник.
Теперь это у нас крылатая фраза. © Buquet / AdMe
- Идем с сыном по улице, он спрашивает:
— Мама, а если подойдет кто-нибудь и скажет: «Отдайте мне вашего сыночка?»
— Я никому тебя не отдам. Ты же мое главное сокровище!
— И за вот тот внедорожник не отдашь?
— И даже за внедорожник. И за все машины и дома, и за самолеты и поезда, и за деньги, игрушки и все остальное я тебя никому не отдам, потому что я тебя люблю больше всех на свете!
Ребенок идет довольный, осмысливает, а потом спрашивает с хитрецой:
— И в садик не отдашь?
- Объявили как-то у нас в саду утренник. Одним из номеров был опрос детей о профессиях родителей. Наступила моя очередь, я вышла, и состоялся у нас чудо-диалог:
— Настенька, а кем у тебя мама работает?
— Бюстгальтером, — блею я.
— А где она работает?
— В бюстгальтерии. © but9vkanekuz9va9 / Pikabu
- На днях сажусь в маршрутку, а там женщина с маленькой дочкой. Та при виде меня:
— Мама, мама, смотри, какая красивая девочка!
Я так засмущалась, но было очень приятно. Еду дальше довольная. А позже девочка выдает:
— Мама, смотри, какая красивая лестница!
— Мама, смотри, какая красивая машина!
Ага, все ясно с тобой: ты ни черта не разбираешься в красоте... © Подслушано / VK
- Я рассказал 6-летнему сыну о том, что купил лотерейный билет, и он спросил: «Если мы выиграем, можно мне взять миллион? Я отдам его нашему директору, чтобы он закрыл школу навсегда!» Злой гений. © OHolyNightowl / Reddit
- У лучшей подруги моей мамы есть сын на 2 года старше меня. Естественно, все детство провели вместе, как брат и сестра. Когда мне было лет 6, моя мама его спросила серьезно: «Ну что, женишься на ней?» После секундного раздумья он четко ответил: «Не-е-е, спасибо, я такую тещу, как вы, не хочу!» Припоминаю маме каждый раз, когда она жаждет познакомиться с кем-либо из моих ухажеров. © Подслушано / VK
- Иду с сыном из детсада, весело болтаем. Он задает разные вопросы, я отвечаю.
— Мам, а мальчики девочек должны защищать, да?
— Да.
— И еще уступать им, да, мам?
— Да.
— А девочки мальчикам что должны?
Я с улыбкой отвечаю: «Говорить им, что они молодцы». Сын с удивлением и разочарованием в голосе: «И все?..» © Подслушано / VK
- В детстве я была диковатой и лишнего внимания к себе не любила. Было мне тогда года 3–4. Пришли мы с дядькой моим к нему на работу. В холле встретилась нам его начальница. Далее между нами состоялся такой «женский» диалог:
— Что это за девочка такая хорошая к нам пришла? Ты кто такая?
— Ты сама-то кто такая?
Вот и поговорили. Ну взрослые посмеялись хоть. © nuka.cola / Pikabu
- Подруге муж подарил на день рождения ослепительной красоты браслет. Вместе с ней смотрим, восторгаемся. Подходит моя дочка, молча осматривает и задает один только вопрос: «Сколько?» Мы возмущены, мол, такая маленькая, а уже такая меркантильная! Ведь важен подарок, внимание и бла-бла-бла. А она хлопает глазами и выдает: «Я имела в виду, сколько лет подруге-то исполнилось?» © Подслушано / VK
- Мой сын был в ванне и спросил, сколько ему лет.
Я: «Мм, примерно 4 года 10 месяцев и 4 дня».
После нескольких минут глубоких размышлений я услышала, как он тихо и благоговейно сказал самому себе: «И меня до сих пор не укусило ни одно дикое животное». © yxe1982 / Reddit
- Мой 5-летний сын помешан на машинах. Живет и дышит автоспортом. Едет он как-то на своем игрушечном авто и соседи кричат: «Вау, малыш, ты потрясающий!» И ребенок отвечает абсолютно серьезно: «Я в курсе. Я вожу машину лучше, чем большинство взрослых, которых я знаю». Честно говоря, он не ошибается. © thisdragonis / Reddit
- Приезжаю с рыбалки. Пока умывался и переодевался, сын (4 года) энергично шуршал в моей сумке. Деланно возмущаюсь: мол, сын, что за дела. Реакции — ноль. Включается бабушка, пальцем грозит: «Нехорошо в чужих вещах рыться!» Сын, без отрыва от дела: «Ну папа же мне не чужой». © Alex Konashevich / Facebook
- Ждала важный звонок, а я когда нервничаю, начинаю убирать. 4-летние близнецы сидят на диване, сторожат телефон, потому что обещано сразу после разговора идти в парк. Раздается звонок — срывают трубку и трагическим шепотом в унисон: «Здрасте, вы — „важный звонок“? Звоните нам быстрее, а то мама нас замоет и заубирает!» © Алена Артемова / Facebook
- Заходим с 5-летним сыном в лифт, следом заскакивает сосед с черным мопсом. Собачка не первой молодости, грузная, вся в складочках, глазки навыкате, сопит, пыхтит, бедолага. Сын, умиленно разглядывающий песика, выдает: «Мам, смотри, какая собачка! Такая стремненькая, да?» Сосед аж воздухом поперхнулся. Я, пытаясь не смеяться, изобразила возмущение, мол, сынок, разве можно. Но тут как раз несчастный мопс вместе с явно недовольным хозяином вышли. Я говорю сыну: «Ты же знаешь, что это невежливо! Дяде было неприятно. Он эту собачку любит, а ты говоришь гадости». А он отвечает: «Я же не хотел никого обидеть. Разве „стремный“ — это не то же самое, что и „миленький“?» Тут вдруг резко шлепает себя ладошкой по лбу: «А, я слово с „симпатичненьким“ перепутал!» © Dorotejka / Pikabu
- У меня есть племянник, который в семье очень известен своим непослушанием. Я впервые встретилась с ним в прошлом году. Ему тогда было 3 года. Разговариваем, он спрашивает:
— Ты в каком классе?
— Я работаю.
— Ты шутишь? Девочки не работают!
— Что же они тогда делают?
Он смотрит на меня так, будто я не понимаю очевидных вещей, и выдает:
— Они делают покупки! © Sakshi Singh / Quora
- Когда мне было 5, я был безумно влюблен в 20-летнюю дочь богатого друга нашей семьи. Я попросил ее руки и сердца, и она охотно согласилась. С ее стороны это, конечно, была игра, но мои намерения были абсолютно серьезными. Тогда мама моей избранницы сказала: «Если ты хочешь жениться на моей дочери, тебе нужны деньги». Я посмотрел ей прямо в глаза и, не теряя ни секунды, полез в свои карманы и швырнул ей пенни. Видеть ее лицо в этот момент было бесценно. © kaz6199 / Reddit
- Свекровь меня недолюбливает, но единственного внука обожает. И все время пытается подчеркнуть, что он ну просто копия папы: и глаза, и улыбка, и характер (а я так, мимо проходила). Сын слушал-слушал в очередной раз эту песню и внезапно выдал: «Да похожи мы, похожи! А знаешь чем? Мы с папой больше всех на свете любим нашу маму, потому что она самая красивая!» Свекровь прямо расстроилась, а я в душе ликовала, что пятилетка нашел, что ответить этой «волшебной» женщине.
А какие детские фразы стали крылатыми в вашей семье?
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