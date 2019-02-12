20+ читателей AdMe.ru, которые были категорически против домашних животных, а сейчас от них без ума

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Недавно мы опубликовали подборку людей, которые были категорически против всякой живности в их доме. Но стоило им только увидеть или погладить мохнатое чудо, как эти люди мгновенно переходили из категории «никаких животных в квартире» в «жить не могу без своей кошки/собаки». Статья получила большой отклик, читатели делились аналогичными историями и даже выкладывали фото со своими любимыми питомцами. Комментариев оказалось так много, что не собрать на их основе новую статью было бы жестоким преступлением.

Итак, AdMe.ru публикует истории наших читателей, которые даже и думать не хотели о том, чтобы завести кошку или собаку, а теперь любят их до беспамятства и спят с ними в одной постели.

«„Никаких кошачьих“, — говорила мама, а теперь рассказывает, что он ел и как они провели день»

«„Эта собака никогда не будет спать с нами в кровати“, — говорил он и сам приучил ее в ней спать»

«Я всегда говорила, что в моем доме кота не будет!»

«„Собака должна жить на улице в будке“, — говорил он...»

«Говорил: „Никаких животных!“»

«Муж был категорически против собаки, говорил, что они слюнявые. А теперь шлет мне совместные фотки с собакой каждый раз, когда работает дома»

«Кошек с детства боялась и не любила. Лет 10 назад знакомая подарила перса. Теперь наш Гоша нам как второй ребенок»

«„Я ненавижу собак“, — говорил он»

«Мой муж говорил, что коту не место в квартире, а теперь, кажется, он любит его больше, чем меня»

«Вот кто больше всех был против кота. Теперь это любовь на годы!»

«Муж разрешил взять собаку и сказал, что никогда не подойдет к ней. С первого дня у них случилась любовь. По-моему, собаку он любит больше, чем наших детей»

«5 лет уговаривала мужа взять кота. Сейчас Котя любит мужа больше, чем меня, а муж теперь называет себя „верховным котом“»

«Мой муж очень хотел завести собаку, но я долго сопротивлялась. Теперь у нас есть это чудо — и я не знаю, как бы я пережила трудные времена без нее»

«Мой муж не представлял животное в квартире, тем более кота! Теперь мне иногда кажется, что он любит нашего кота даже больше, чем меня»

«Муж не хотел кошку, пока к нам не забежала соседская киса. Мы ее тискали и кайфовали. На следующий день я поехала в приют. Вот наша Белоснежка»

«Я не хотела никаких животных дома. Но она такая сердечная! А потом и еще 2 кошки появились. Живем дружно»

«Муж говорил, что коты должны жить на улице. Но появился кот из приюта, и муж будто сошел с ума, стал ему родной матерью. Кот уже вырос, а муж все носится с ним, как с ребенком»

«Та же история»

Еще немного историй от наших читателей

Муж всегда считал, что собака — это все, что выше колена. А остальные — недоразумение. Я привезла домой шпица... Теперь муж ездит на рынок за отборной бараниной для собаки, водит его к лучшему парикмахеру и отдал свое одеяло, потому что ему показалось, что собаке оно нравится.

«У нас никогда не будет животных», — говорила моя жена 4 собаки и 3 кошки назад.

Всю жизнь ненавидела кошек и была ярой собачницей. А муж вообще был против любых животных в доме. Пока у нас не родилась дочь... фанатка кошек. Едва научившись говорить, она стала умолять нас о котенке. Мы держались года три и решились. И что теперь? У нас 2 кошки, спят они с нами и... Да, я не могу встать, если кто-нибудь из них лежит у меня на коленях. Мои богини...

У меня сейчас кошка, которую я не хотела и не искала. Собственно, я стопроцентная собачница, подыскивала себе щенка мелкой породы, но наша будущая котейка потерялась и под балконом плакала 2 дня, а на улице — 0 °C... Короче, мое сердце не смогло сказать «ну его», особенно когда она еще и застряла в двери подсобки... Сын добыл ее оттуда и принес... Сейчас она за мной хвостиком бегает, за сыном тоже бегает, кормим по первому «мяу», спит у меня на подушке... Это еще не все. Мужу стало интересно, почему это она за ним не бегает, и он тоже добивается ее внимания.

Муж много лет и слышать не хотел про собаку в доме. Сейчас спорим, кто с нашим биглем гулять пойдет. Оба хотим. И спят они часто вместе.

Муж не хотел животных... А я нашла котенка... Черного обычного... В общем, скандалил долго. А теперь приходит с работы и зовет: «Сынок, иди сюда, папка пришел». Смеюсь каждый раз.