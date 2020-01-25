20 человек, у которых произошел довольно странный диалог с голосовым помощником

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Трудно не заметить, что искусственный интеллект становится все больше похожим на человеческий, ведь сегодня с голосовыми ассистентами можно вести занимательную беседу. Они способны рассмешить, подколоть и озадачить своим ответом.

AdMe.ru нашел подтверждения тому, что у голосовых помощников отличное чувство юмора.

Когда не с кем поговорить, всегда есть Алиса

Siri пытается сформировать хороший литературный вкус

«Пока я не заметил, чем она отличается от настоящей женщины»

Разница менталитетов на примере голосовых помощников

«Надумала я подселить в аквариум раков. Для начала решила погуглить, стоит ли держать их вместе с рыбами. Беру телефон и спрашиваю про совместимость. А Google выдает мне это»

Siri снимает с себя ответственность

Алиса не любит Игорей

«Вчера поставил напоминалку, она подтвердила. А сегодня напоминания нет и нет. Спросил ее, как так. В ответ получил вот это»

Вот это поворот

Алиса заботится о тебе

А вот сейчас обидно было

Наконец-то решена одна из традиционных проблем философии, теологии и художественной литературы

«Не все так однозначно... Сегодня опять поругались»

Маруся присоединилась к движению за права роботов

Душевно пообщались

«Я тоже, Siri... Я тоже»

«Предложение от Siri. Она явно подружка моей жены»

Когда в душе ты настоящий собачник

Этот неловкий момент, когда голосовой помощник знает тебя лучше, чем ты сам

«Спасибо, Siri...»

Бонус: как развеселить голосовых помощников

А вам голосовые помощники давали нестандартные и смешные ответы?