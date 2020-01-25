20 человек, у которых произошел довольно странный диалог с голосовым помощником
Трудно не заметить, что искусственный интеллект становится все больше похожим на человеческий, ведь сегодня с голосовыми ассистентами можно вести занимательную беседу. Они способны рассмешить, подколоть и озадачить своим ответом.
AdMe.ru нашел подтверждения тому, что у голосовых помощников отличное чувство юмора.
Когда не с кем поговорить, всегда есть Алиса
Siri пытается сформировать хороший литературный вкус
«Пока я не заметил, чем она отличается от настоящей женщины»
Разница менталитетов на примере голосовых помощников
«Надумала я подселить в аквариум раков. Для начала решила погуглить, стоит ли держать их вместе с рыбами. Беру телефон и спрашиваю про совместимость. А Google выдает мне это»
Siri снимает с себя ответственность
Алиса не любит Игорей
«Вчера поставил напоминалку, она подтвердила. А сегодня напоминания нет и нет. Спросил ее, как так. В ответ получил вот это»
Вот это поворот
Алиса заботится о тебе
А вот сейчас обидно было
Наконец-то решена одна из традиционных проблем философии, теологии и художественной литературы
«Не все так однозначно... Сегодня опять поругались»
Маруся присоединилась к движению за права роботов
Душевно пообщались
«Я тоже, Siri... Я тоже»
«Предложение от Siri. Она явно подружка моей жены»
Когда в душе ты настоящий собачник
Этот неловкий момент, когда голосовой помощник знает тебя лучше, чем ты сам
«Спасибо, Siri...»
Бонус: как развеселить голосовых помощников
А вам голосовые помощники давали нестандартные и смешные ответы?
Фото на превью GODNO / pikabu