20 человек, у которых после первой работы впечатлений в копилке оказалось не меньше, чем денег

Первая работа — важное событие в жизни человека и запоминается на долгие годы. Героям нашей новой подборки она подарила не только трудовой стаж, но и яркие впечатления, сравнимые со вкусом мороженого в детстве. Ну или гудрона — кому как.

Мы в AdMe.ru от души желаем этим славным ребятам высоких зарплат и добрых начальников до самой пенсии. А в конце вас ждет бонус: несколько историй от людей, которым первый опыт по зарабатыванию денег принес еще и нежданные открытия.

«Мой отец в первый день в качестве стажера на гидроэлектростанции. Он был напуган до чертиков, потому что наврал в резюме, чтобы получить работу»

«В итоге он нашел наставника, который навсегда изменил его жизнь (1974 год)».

«Устроился в закусочную. Дома все гордятся моей инициативой, а я рад, что стал еще одним кормильцем для семьи»

Цель произвести впечатление на работодателя достигнута

«Первый рабочий день. Пожелайте мне удачи»

Самозанятость, начало

«Мне 19, третья неделя как тружусь электриком. Начинаю понемногу вникать в суть дела»

«1989-й! До сих пор храню именной значок»

Отличная идея для летнего стартапа

«Только что получил свою первую должность — техник в дизельном автопарке»

«Мой парень устроился на работу мечты. Так приятно видеть, как он входит в дверь с улыбкой на лице даже после долгой смены»

«Он техник в мастерской по реставрации классических автомобилей».

«Сегодняшний вид с моего служебного места»

Компот — это, конечно, хорошо, но приставка лучше

«Работала в автосалоне танцующим хомяком»

«Мой дед начал трудовую деятельность в компании Eastman Kodak и был верным поклонником их фотоаппаратов. Недавно он покинул нас, а вчера я нашла это»

Когда провел каникулы «с огоньком»

«Знаю, что они не ценные и не редкие, но будут дополнением моей винтажной коллекции».

«Карьерный дебют моего отца. Страж замка! (1980-е)»

«Первая должность была в зоомагазине. У меня каждую неделю появлялся новый друг. Это Банановый Парень»

Мамина помощница

«Отмыл кирпичную дорожку у дома тети, пробный опыт. Дорожку не трогали лет 30»

«На первом фото мой отец 30 лет назад на своей первой работе электриком. На втором фото мы с ним. Трудимся в его собственной электрокомпании»

Бонус: истории незабываемых открытий, полученных с началом трудовой деятельности

Первая моя работа была на фабрике по производству багажа. Делали дешевые чемоданы. Я работал примерно в метре от другого парня, и поскольку работа была однообразной, мы много болтали. Через 3 месяца выяснили, что являемся не только сослуживцами, но и двоюродными братьями! Он родственник моей матери. © rhoadesb2 / Reddit



В 19 подрабатывал официантом в ресторане, где шеф-поваром был итальянец Массимо. Я удивился, что паста — это, оказывается, макароны. Шеф возмутился и в обед презентовал мне пасту с тунцом. Немного пожевав, я выдал: «Массимо, макароны сырые, ты их немного недоварил». Звук брошенной обо что-то кастрюли и ругань на итальянском слышно было и в зале, и, наверное, за пределами ресторана. Ну не знал я тогда еще, что такое «al dente»! Разговаривать Массимо со мной начал спустя неделю. © TyrikPetrovich / Pikabu

Мне было 11 лет, когда я начал разносить газеты. Как-то мы с семьей поехали в отпуск и я заплатил другу за то, чтобы он меня подменил. Потом до меня дошло, что я могу платить процент за работу детям, а разницу оставлять себе. Вскоре у меня было 4 маршрута и куча детей, работающих на меня. Вот такой ранний урок управления человеческими ресурсами. © LiterallyOuttoLunch / Reddit