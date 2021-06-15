20 человек с такой крутой самоиронией, что хоть бери и записывайся к ним на курсы

Самоирония — отличный навык, помогающий все в жизни переживать на веселой ноте. Герои сегодняшней подборки ко всему подходят с юмором. Неважно, не получается у них построить отношения или они слишком застенчивы, чтобы записаться куда-то, — они найдут, как об этом пошутить.

Мы в AdMe.ru ценим умение посмеяться над собой. Прошерстив твиттер, мы поняли: людей, которые могут задать жару самим себе, там полно.

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2.

«Моя семья».

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«Когда не можешь позволить себе медицинскую страховку».

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«Это я 10 лет назад, думала, что выгляжу на все сто. Взгляните на разницу между лицом и шеей».

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«Увидела это на моей машине: „Скупаем металлолом на колесиках“».

11.

Подвозил сегодня товарища.

— Вот же, блин, — говорит, — песня привязалась! Жена все утро напевала: «Тридцать три корове, тридцать три корове...»

— Там же вроде не «корове», а «коровы»?

— Да день рождения у нее сегодня, 33 года. © 2.718 / Pikabu

12.

«Был настолько напряжен, что сломал антистресс-игрушку».

13.

Пошел проведать родителей и наткнулся на колодец, из которого била ключом вода. Рядом стояла машина с бригадой рабочих. А воды уже много набежало, пришлось идти в обход. Люди все идут аккуратно, перепрыгивая с кирпича на кирпич. Навстречу мне мужичок, перепрыгивает через ручьи и нервно улыбается. Наши взгляды встретились. Он выдает: «Вонючий водоканал!» Я: «Да уж». Разошлись. Поворачиваю голову, а на спине у мужика написано «Горводоканал». © Muskatmusic / Pikabu

14.

«Вернулся из командировки и увидел новую покупку моей девушки. Мне 36, а ей 45. Не знал, что мы уже достигли того возраста, когда не можем стоять в душе».

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«Один из учеников случайно нарисовал мое тотемное животное».

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«2 недели назад я наконец выплатил кредит за машину и отремонтировал подвеску. В эти выходные у нее взорвался двигатель».

19.

Есть у меня в подчинении один парень. Вчера накосячил на работе, не критично, но все-таки неприятно. Ну и я его занудненько так отчитываю, больше формальности ради. И вот настает время для сакраментального вопроса: «Саша, ты зачем вообще это сотворил?» Вопрос, понятно, риторический, не предполагающий какого-либо ответа. Саша, однако же, не моргнув глазом отвечает: «Шеф, просто я идиот». И сразу расхотелось нотации читать и настроение улучшилось. Так что пользуйтесь — прием работает на все 100. © efim80 / Pikabu



20.

«Купила холст и поехала забирать. Но кое о чем я не подумала».