20+ человек, которые столкнулись со звездой в обычной жизни и едва не потеряли дар речи
Даже самый обычный день превращается в праздник и запоминается на всю жизнь, если встречаешь человека, которого раньше видел только на экране. Одни теряются и не знают, что сказать, другие просят дать автограф и не прочь поболтать. Как бы там ни было, от понимания, что небожитель — обычный человек, да еще и добрый и забавный, становится теплее на душе.
Мы в AdMe.ru оторваться не могли от историй счастливчиков, которые встретили однажды своих кумиров и рассказали об этом на Reddit. А в конце вас ждет бонус от пользователей сети, чьи встречи со звездами можно назвать эпичным провалом.
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Встретив Хью Лори однажды лично, я могу с уверенностью сказать, что он — одна из самых милых и скромных знаменитостей. Он не только рад пообщаться со своими поклонниками, но и делает это так, чтобы каждый из них чувствовал себя его другом. Он запоминает имена и какую-нибудь личную информацию, и каждый новый разговор кажется продолжением старого диалога. Добавьте к этому тот факт, что он всегда весел, и вы поймете, почему его считают по-настоящему отличным парнем. © RamsesThePigeon / Reddit
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Увидел Скарлетт Йоханссон в Starbucks ранним утром, в 5:30. Думал, что на самом деле она сдержанная, может, даже стервозная, а оказалось — классная и задорная. Она рассмеялась, после того как я заявил, что обожаю ее ранние фильмы, особенно «Один дома — 3». От нее исходила аура очарования. © deleted / Reddit
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Я попросила Джейсона Момоа подписать мою сумку. Он сказал: «Луна моей жизни», — на дотракийском, а я ответила: «Мое солнце и звезды». Тогда он посмотрел на меня и сообщил, что мой дотракийский хорош. Вообще, это был первый раз, когда мы с ним увиделись, и я тогда разнервничалась, а он рассмеялся и обнял меня за талию для фото. Вторая встреча была на премьере «Аквамена»: он поблагодарил австралийцев и сказал, что у нас прекрасная страна. © ThirstyBarbarian / Reddit
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Я не большой поклонник «Гарри Поттера», но один из моих друзей — фанат, поэтому мы пошли на шоу Дэниела Рэдклиффа в Лондоне и решили подождать артиста в холле после окончания действа. Рэдклифф вышел и поговорил с каждым, а ведь его ожидало огромное количество людей. Вместо того чтобы быстро сфотографироваться и подписать афишу, он проявлял неподдельное любопытство: задавал вопросы, завязывал беседу. Помню, каждый чувствовал, что его слова важны для актера. Это было ночью после окончания шоу, и я уверен, что Дэниел устал, но все же он был таким очаровательным и искренним парнем. Я был потрясен. Раньше я не был поклонником Дэниела Рэдклиффа, но теперь определенно им стал. © Ecuadorable / Reddit
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Я работал в ресторане быстрого обслуживания. Представьте: зима, темнота, раннее утро, во всем здании только я и повар на кухне. И тут заходит Опра Уинфри, подходит и тихо заказывает напиток. А потом берет заказ и уходит. Не заплатив. Через минуту заходят двое ее телохранителей и молча расплачиваются. Впрочем, я и не собирался кричать ей в спину: «Эй, Опра, ты забыла заплатить!» Вот такой необычный опыт встречи со звездой. © Hunchsly / Reddit
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Я встретила Энн Хэтэуэй за кулисами. Она рассказала мне о том, какая она неуклюжая, и мы немного пошутили на эту тему. А когда ее вызвали на сцену, она споткнулась на лестнице и упала, а затем повернулась ко мне, и мы обе начали хохотать. Она милый и по-настоящему приятный человек. Я рада, что мы знакомы. © menicknick / Reddit
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Я часто шутила, что переехала в Австралию, чтобы найти Криса Хемсворта, и однажды он с женой зашел в ресторан, где я работала. Я была так напугана, что едва могла смотреть на них. Конечно, предложила столик в своей секции, но Крис попросил место потише. И пока они решали, куда сядут, предложила шуточный вариант: сесть за разные столы и кидаться друг в друга едой. Комичность была в том, что наш ресторан был классический и жутко пафосный. В итоге они все же выбрали стол и ужин прошел гладко. © eyeslikedeadgrass / Reddit
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Работал статистом на нескольких фильмах и видел знаменитостей, но Хью Джекман оказался самым милым из всех, кого я встречал. Мы работали в маленьком городе, и местные жители были в восторге от фильма, который мы снимали. На улицах были толпы людей, все смотрели, как проходят съемки. Каждый раз, когда объявляли перерыв, Хью выходил к толпе, жал руки и раздавал автографы. В свободное время он даже ходил по местным предприятиям, чтобы поговорить с людьми. © jebarber / Reddit
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У меня вышла забавная встреча. 6:30, в кофейне нас только двое: я и Питер Динклэйдж. Было неловко, потому что я не представлял, что сказать, но и делать вид, что я его не знаю, было глупо. В итоге я кивнул ему, а он взял и подмигнул мне, а еще кивнул в ответ. Это свело на нет напряжение, и день начался хорошо. © sniffles_snort / Reddit
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Когда был подростком, ненавидел Зака Эфрона. Просто так, без причины. А потом столкнулся с ним в компании и начал вести себя как дурак, ожидая от него того же. Но он оказался самым крутым чуваком на свете, настоящим джентльменом. Он назвал меня «сэр», а ведь я был моложе его. Своим хорошим поведением он заставил меня почувствовать себя полным дураком, а я, кстати, таким и был. С тех пор я не делаю молниеносных выводов о знаменитостях и пытаюсь дважды подумать, прежде чем что-то сказать. Что касается Зака — я просто счастлив слышать о его успехах. © deleted / Reddit
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Леди Гага крепко обняла меня, выслушала, искренне поблагодарила за поддержку и попросила кого-нибудь из своей команды взглянуть на мою самодельную одежду, вдохновленную ее нарядами. © Hausofmeredith / Reddit
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Адам Сэндлер — очень милый. Мы встретили его в доме моей тети у озера. Он приехал со своей семьей, и мы тусовались с ним около 3 часов, просто болтали и расслаблялись. Он потрясающий чувак! © hshdhfjde / Reddit
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Мы встретили Николаса Кейджа. Узнав, что мы только что поженились, он подошел к моему мужу и спросил, не будет ли тот против, если он меня поцелует, а муж-умница ответил: «Кто я такой, чтобы стоять на пути прогресса?» Да, дамы... он прекрасно целуется! © Gammieof15 / Reddit
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На концерте Linkin Park музыканты выбрали меня из толпы, чтобы я подыграл им на гитаре в одной из песен. После этого всякий раз, когда я встречал группу, солист Честер Беннингтон подходил и здоровался. А во время автограф-сессии он не раздумывая встал и крепко обнял меня, как будто увидел старого друга. Мы поговорили несколько минут, и такое отношение было чертовски приятно. © warchiello / Reddit
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Мы с девушкой были в кафе и поняли, что напротив сидит Том Хэнкс. Конечно, начали волноваться, но в конце концов набрались смелости и подошли. Он пригласил мою девушку присесть, и они сделали несколько забавных селфи. А я пожал ему руку и сказал, как сильно его люблю. Том поблагодарил и ответил словами Шерифа Вуди из «Истории игрушек», которого он озвучивал «Я все эти годы приглядывал за тобой». Он отнесся к нам как к старым товарищам, это было потрясающе! Никогда не забуду тот день. © ILoveAGoodNap / Reddit
«Шел в Париже по мосту, навстречу — двое мужчин. Я подумал: „Ого, этот парень очень похож на режиссера Уэса Андерсона“. А затем дошло, кто шел с ним».
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Я работала в кинотеатре, и однажды туда зашел Натан Филлион, но я не сразу его узнала, потому что на нем были толстовка с капюшоном и очки. Он купил 6 больших порций попкорна и много воды. Тогда я подумала: «Черт возьми, этот парень голоден!» В конце концов я собралась с мыслями и сказала: «Эй, ты выглядишь как Натан Филлион». А он снял очки и ответил: «Я очень на это надеюсь». Я встала по стойке смирно и выпалила: «Капитан!» Получился крутой момент. © BanyonNoble / Reddit
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Довелось сидеть рядом с Бенедиктом Камбербэтчем. Дело было в Малайзии. Он ел, а я как раз собирался уходить, когда заметил его. Подошел, извинился за то, что помешал обедать, но не мог пройти мимо такой звезды. Он предложил сфотографироваться со мной, спросил, как зовут, и пожал мне руку. Уходя, я заметил, что он отдал еду бездомному. Так что да, в реальности он довольно приятный мужчина с очень успокаивающим голосом. © Gandalf-the-fool / Reddit
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После театрального представления в Великобритании я встретил Сэра Иэна Маккеллена и показал ему свое тату с Гэндальфом. Он сказал, для него честь, что я сделал татуировку с его персонажем. Правда, он сначала подумал, будто я просто нарисовал ее маркером. © TheSandman4 / Reddit
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Когда работал в австралийском ресторане, мне довелось обслуживать Майли Сайрус и Лиама Хемсворта. Майли, должно быть, заметила мой канадский акцент и спросила, откуда я родом. Мы поболтали о моем городе и о том, как она туда приезжала. И она, и Лиам были очень милыми. Приятно видеть, как они просто тусуются и ведут себя как обычные люди, а вовсе не как знаменитости. © Orangeroadsign / Reddit
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В Нью-Йорке мы с двоюродным братом ехали в метро и заметили Киану Ривза, сидящего напротив. Было как-то неудобно его отвлекать, и тут он посмотрел на нас и сказал, что ему нравятся татуировки моего кузена. На тату была собака в акварельном стиле. Мы проговорили до конца поездки, чуть не пропустили свою остановку. Вокруг Киану просто аура доброты! © cidtherandom/ Reddit
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Встретил Уилла Смита, когда он снимался в последней части «Людей в черном». Его вышибала пригласил нас с друзьями, когда мы шли мимо. Он спросил, не хотим ли мы встретиться с Уиллом. Мы не поверили, а затем актер вышел из своего гигантского трейлера и поприветствовал каждого улыбкой и рукопожатием. © jeffispeachy/ Reddit
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Когда я учился в колледже, Камерон Диас приехала в наш город, чтобы навестить свою кузину Ребекку, с которой я дружил. Камерон была великолепна. Всей компанией мы провели веселую ночь у реки. На ней были джинсовые шорты — я до сих пор помню это и ее длиннющие ноги. Черт возьми, казалось, они нескончаемые! Она несколько раз посмеялась над моими шутками — у нее потрясающий смех, такой беззаботный! Больше я ее не встречал. Всего одна теплая апрельская ночь в компании у реки и небольшой костер — это единственное, что у меня осталось на память о Камерон. Кроме ног. Я уже упоминал эти длиннющие ноги в обрезанных шортах? © Ask_me_4_a_story / Reddit
«Каковы были шансы встретить Роберта Дауни — младшего в маленьком торговом центре в Техасе?»
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Я стояла в очереди в аэропорту О’Хара в Чикаго. На руках у меня был 3-месячный малыш, и кто-то рядом сказал: «Какой красивый ребенок!» Я ответила: «Спасибо», даже не глядя в сторону, потому что рылась в сумке. Затем я подняла голову и увидела Роба Шнайдера. Быстро побежала рассказать мужу о том, что произошло, а он мне не поверил. Но через несколько минут Роб снова прошел мимо и помахал мне. Вот тут муж и понял, что был неправ. © chapelson88 / Reddit
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Однажды я бежал через улицу из ресторана в центре Манхэттена, а Алек Болдуин как раз выходил из такси. Я врезался прямо в него, вписался головой. Он поймал меня, извинился, спросил, в порядке ли я. Я извинился в ответ и... убежал. Только когда оказался на другой стороне дороги, до меня дошло, кто это только что был. © spelling_hippo / Reddit
«Я большая фанатка Мартина Фримена и вот случайно встретила его».
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Я инструктор по серфингу, провожу частные уроки. Однажды мой босс позвонил и спросил, хочу ли я преподать урок тому самому Борату. Конечно же, я согласился, но решил, что он шутит. Приезжаю, а там сам Саша Барон Коэн. В жизни он оказался довольно забавным, вежливым, скромным и очень умным. Все 2 часа, что длился урок, он искренне интересовался всем, что я говорю, и был благодарен за помощь. © dirtysanta69 / Reddit
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В кафе я увидел бородатого парня, который ел ребрышки, и спросил его: «Ну как, вкусно?» Мы разговорились, и тут до меня дошло, что это Майкл Фассбендер. Мы говорили около получаса обо всем на свете, но я не подал виду, что узнал его, а он не говорил о себе. Через некоторое время и другие посетители начали его узнавать. Думаю, он почувствовал, что его ужин инкогнито вот-вот закончится. Он встал, заплатил, представился Майклом, пожелал мне удачи и ушел. Как только он вышел, ко мне подбежали человек 15 и начали расспрашивать. Позже узнал, что как раз в это время он снимался в фильме «12 лет рабства», потому и отрастил бороду. © thescentofsummer / Reddit
«Увидела, как Джаред Падалеки проходит мимо. Он является одной из немногих знаменитостей, которых я была бы рада встретить. Джаред оказался очень милым и уделил мне несколько минут. Я была так взволнована!»
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Колин Ферт сидел в кафе со своим сыном. Я дождался, пока они встанут и начнут собираться, подошел и попросил автограф для мамы: она его большая поклонница. Колин задал мне несколько вопросов о ней и расписался. Между делом я сказал ему, где она работает, так вот на следующий день актер был рядом с этим местом, решил зайти и поговорить с ней. Поистине классный поступок! © ninjakaji / Reddit
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Мне было 13 лет, и я был одержим Синди Кроуфорд. В то время мой отец владел аэропортом, где люди заправляли свои частные самолеты. Однажды он взял меня на работу. И вот сижу я в микроавтобусе, дверь со стороны пассажира открывается, а там Синди! Она улыбается, называет меня по имени. Пока мы ехали в этом микроавтобусе, я был в диком шоке, а она просто вела со мной светскую беседу. А в конце взяла меня за руки и сообщила: «Было приятно познакомиться. Хорошо относись к своему отцу, ладно?» — и вышла. Благодаря папе я познакомился со многими знаменитостями, но те 3 минуты запомню навсегда. На следующий день в школе никто не поверил ни единому моему слову. Это было до сотовых телефонов, так что доказательств не было. © nahteviro / Reddit
Бонус: когда встреча со звездой запомнилась как эпичный провал
- Работала над мультфильмом «Князь Владимир». Устроили презентацию фильма для спонсора в каком-то ресторанчике. Я туда пошла чисто пожрать. Вижу: ажиотаж, все запрыгали вокруг какого-то мужика. Смотрю, и мужик-то какой-то неказистый. Как потом выяснилось, это был Сергей Безруков. Он князя Владимира озвучивал. © Кистеперая Рыба / AdMe
- На Грушинском фестивале случился у нас с товарищем музыкальный батл. Подошел незнакомый дядька: «Ребята, можно я с вами посижу?» — «Да сиди, не жалко». Тут товарищ впал в ступор: есть, говорит, песня «ДДТ», но я ее забыл. И начинает гитару терзать, вспоминая. Дядька заерзал, и мой друг на него обернулся: «Слушай, ты на гитаре играть умеешь?» — «Ну умею». — «Ой, а ты „ДДТ“ знаешь?» — «Ну так...» — «А вот такую песню знаешь, сыграть сможешь?» — «Знаю, смогу!» Товарищ передает дядьке гитару, дядька ее ставит на колено, достает из кармана медиатор, характерным жестом руки убирает волосы со лба — и мы понимаем: Шевчук! © squirrel / AdMe
- В аэропорту Вены была пересадка на другой рейс. Бежала быстро, торопилась. Навстречу несся какой-то мужик, врезался в меня, прошептал: «Sorry». Я в ответ буркнула: «Е-мое, все ноги оттоптал,» — и побежала дальше. Мужчина удивленно посмотрел вслед. Только потом дошло, что сбил меня Дима Билан. © Vladislava Klimova / Facebook
Кого из звезд вы бы хотели повстречать и какой вопрос бы задали?