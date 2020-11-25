20+ человек, которые столкнулись со звездой в обычной жизни и едва не потеряли дар речи

Я часто шутила, что переехала в Австралию, чтобы найти Криса Хемсворта, и однажды он с женой зашел в ресторан, где я работала. Я была так напугана, что едва могла смотреть на них. Конечно, предложила столик в своей секции, но Крис попросил место потише. И пока они решали, куда сядут, предложила шуточный вариант: сесть за разные столы и кидаться друг в друга едой. Комичность была в том, что наш ресторан был классический и жутко пафосный. В итоге они все же выбрали стол и ужин прошел гладко. © eyeslikedeadgrass / Reddit

Работал статистом на нескольких фильмах и видел знаменитостей, но Хью Джекман оказался самым милым из всех, кого я встречал. Мы работали в маленьком городе, и местные жители были в восторге от фильма, который мы снимали. На улицах были толпы людей, все смотрели, как проходят съемки. Каждый раз, когда объявляли перерыв, Хью выходил к толпе, жал руки и раздавал автографы. В свободное время он даже ходил по местным предприятиям, чтобы поговорить с людьми. © jebarber / Reddit