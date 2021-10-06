20 человек рассказали о своих снах, тайна которых мучает их по сей день

Пока мы спим, наш мозг продолжает бодрствовать. И благодаря такому механизму его работы мы легче справляемся со стрессом, эмоциями и осмысливаем события. Все это выражается в причудливых видениях, странных и нелогичных. А порой мы даже можем увидеть вещий сон.

AdMe.ru уверен, что когда-нибудь ученые найдут объяснение этому феномену — пророческим видениям во сне. А пока можно узнать истории о сбывшихся снах, которыми поделились пользователи сети. Каждый сам выбирает, верить им или нет.

На днях очень сильно поссорились с мужем, так что речь зашла о разводе. Он ушел спать на кухню. В ту же ночь мне приснился мужчина, который успокоил меня, крепко и искренне обнял, я даже сквозь сон почувствовала тепло его крепких рук. Он объяснил мне многое и подсказал, как было бы лучше поступить. Человек мне этот был знаком, я видела его по телевизору, но во сне никак не могла вспомнить его имя. Только проснувшись, поняла, что это был Семен Слепаков. Так и не сообразила, почему именно он приснился, ведь я не фанат его творчества. Но спасибо вам, Семен. © Подслушано / Ideer

Когда еще работала продавцом, мне приснился сон, что я стою спиной к окну, которое не на улицу выходит, а куда-то в помещение. При этом нахожусь в каком-то большом кабинете и вокруг меня странные приборы и непонятные конструкции. Рядом со мной сидит женщина, мы перешучиваемся и что-то делаем. Заходит другая женщина и кричит на нас, чтобы ржали потише, а то мешаем. Спустя года 4, когда я устроилась на предприятие и сменила 2 профессии, эта ситуация произошла наяву. И тогда мне стало жутко. © Тоша / AdMe

Вещие сны мне не снились, зато был сон-телетрансляция. Я тогда на 1-м курсе училась, был конец 1-го семестра. Ничто, как говорится, не предвещало, и вдруг мне снится мать моей школьной подружки. Смотрит на меня с ехидной улыбочкой и говорит: «Ну что, поступила все-таки? Но ты ведь знаешь, что не заслуживаешь этого?» Весь день я ходила под впечатлением, размышляла, с чего бы это.

И вот вечером разговариваю с мамой по телефону, и она внезапно говорит: «О, забыла тебе сказать! Вчера приезжала С. В., заходила к нам на работу, спрашивала, как у тебя дела и где ты учишься». Эта женщина именно так и должна была, как в моем сне, отреагировать на информацию о моей учебе. Вслух не сказала бы, конечно, но подумала бы. Получается, я во сне как будто прочла ее мысли. До сих пор это явление объяснить не могу. © Rlys / AdMe

И вот вечером разговариваю с мамой по телефону, и она внезапно говорит: «О, забыла тебе сказать! Вчера приезжала С. В., заходила к нам на работу, спрашивала, как у тебя дела и где ты учишься». Эта женщина именно так и должна была, как в моем сне, отреагировать на информацию о моей учебе. Вслух не сказала бы, конечно, но подумала бы. Получается, я во сне как будто прочла ее мысли. До сих пор это явление объяснить не могу. © Rlys / AdMe Не совсем про вещие сны, но символично. Одно время часто снились змеи, которые нападали, кусали и просто путались под ногами. Через пару месяцев выяснилось, что за моей спиной близкие люди говорили обо мне гадости и выдумывали несуществующие злодеяния. Когда это все обнаружилось, змеи резко перестали сниться. © Tatyana Zaripova / AdMe

Лучший сон — это тот, в котором я увидела своего будущего мужа. Все до мелочей: имя, лицо, работу, даже его самую большую тайну, про которую он потом мне реально рассказал. Когда я его впервые встретила, что-то екнуло в сердце, будто с первого взгляда поняла: мой человек! Но я подумала: наверное, это сомнения перед предстоящей свадьбой (через месяц с другим человеком), да и вообще про сон не вспомнила. Но, видимо, в подсознании что-то отпечаталось, а так не понимала, почему он импонирует мне.

Но оказалось, я и не любила своего жениха, а просто по молодости и дурости выходила. Развелась. Все это время тот парень был мне как брат: я все пыталась его женить, невест искала. В итоге жизнь снова с ним свела. Он рассказал мне свою тайну, и только тогда я вспомнила его лицо и поняла, что все это время это и был человек из моих снов! Сейчас я безумно счастлива с ним! © Gauhar Dauletovnа / AdMe

Но оказалось, я и не любила своего жениха, а просто по молодости и дурости выходила. Развелась. Все это время тот парень был мне как брат: я все пыталась его женить, невест искала. В итоге жизнь снова с ним свела. Он рассказал мне свою тайну, и только тогда я вспомнила его лицо и поняла, что все это время это и был человек из моих снов! Сейчас я безумно счастлива с ним! © Gauhar Dauletovnа / AdMe Была еще мелкой. Приснился сон, будто я в комнате метр на метр и она заполняется водой. И голос называет меня Таней. Я отвечаю, что не Таня я. Вода почти уже на уровне подбородка, понимаю, что сейчас утону, и кричу: «Хорошо, я Таня!» Вода исчезает, а голос говорит мне: «Спасибо. Я знаю, что ты не Таня. Я Андрей, ее отец. Это был не несчастный случай. Прости».

Проснулась, всю трясет. Когда успокоилась, задумалась, кого из Тань я знаю. Крестная моя. Встретилась потом с ее мамой и стала расспрашивать про этого Андрея. Она была в шоке. Тема всегда закрытая была, они почти сразу развелись, и она про него не рассказывала никогда. Он утонул в бассейне, в другой стране. Дело закрыли, посчитав несчастным случаем. Я не могла об этом знать, даже моя мать не в курсе была. Отчество крестной не знала, не интересовалась — слишком мелкой была. © RagDolly / AdMe

Проснулась, всю трясет. Когда успокоилась, задумалась, кого из Тань я знаю. Крестная моя. Встретилась потом с ее мамой и стала расспрашивать про этого Андрея. Она была в шоке. Тема всегда закрытая была, они почти сразу развелись, и она про него не рассказывала никогда. Он утонул в бассейне, в другой стране. Дело закрыли, посчитав несчастным случаем. Я не могла об этом знать, даже моя мать не в курсе была. Отчество крестной не знала, не интересовалась — слишком мелкой была. © RagDolly / AdMe Мне было 14 лет, я жила с бабушкой, и жили мы очень бедно. С матерью общались редко, отца не видела на тот момент лет 5. Приснился мне сон, будто приезжает в гости отец и дарит мобильный телефон. Как сейчас помню, Alcatel синий. Я особого значения не придала: родители часто снились. Но, когда через два дня приехал отец и подарил мне телефон, который я видела во сне, я очень удивилась.

С будущим мужем еще подобное было. Познакомились, поболтали, телефонами не обменялись — он состоял в отношениях. А потом мне приснилось, что на свой 16-й день рождения я встретила его на улице и он сказал, что разошелся с девушкой, и мы пошли отмечать эти два прекрасных события. Надо ли говорить, что все точно так и случилось в реальности. © Leiko / AdMe

С будущим мужем еще подобное было. Познакомились, поболтали, телефонами не обменялись — он состоял в отношениях. А потом мне приснилось, что на свой 16-й день рождения я встретила его на улице и он сказал, что разошелся с девушкой, и мы пошли отмечать эти два прекрасных события. Надо ли говорить, что все точно так и случилось в реальности. © Leiko / AdMe Сестра забеременела. Увидела сон, в нем была она и за ручку с ней стоял мальчик, голубоглазый. Сказала сестре. Говорит: «На первом УЗИ сказали, что будет девочка. А через пару недель после сна пошла на второе узи, а там уже мальчик». Вот и родился год назад племянник голубоглазый. © Assemgul Mukasheva / AdMe

Считаю, что любовь всей своей жизни я встретила необычно. Однажды я сидела в компании, и все стали говорить о снах: кому что снилось. Когда очередь дошла до меня, я начала рассказ о полузабытом сне, который произвел на меня неизгладимое впечатление. На половине истории меня прервал он и дорассказал остальную часть во всех подробностях. Все сидели с открытыми ртами и хлопали глазами. © Подслушано / Ideer

Эту историю мне рассказал мой отец в день происшествия. Моя мама дружила с женщиной по имени Евгения. Она тайно была влюблена в моего отца, но достаточно уважала мою маму, чтобы не вмешиваться в брак. Мама до сих пор не знает об этом. Однажды отцу (его зовут Давид) приснился сон, в котором он услышал голос Жени: «Прощай, Давид, прощай, прощай, Давид, прощай». Голос стих, и он увидел кладбище и ее имя на могильном камне, а еще цветы.

А где-то после обеда мама позвонила ему на работу и сообщила, что Женя ушла из нашего мира. Ее нашли в ее доме лежащей на полу без сознания. Я действительно верю, что она посетила отца во сне в ту ночь. Она была очень близка нам, и нам ее очень не хватает. © Remote_Ad_7567 / Reddit

А где-то после обеда мама позвонила ему на работу и сообщила, что Женя ушла из нашего мира. Ее нашли в ее доме лежащей на полу без сознания. Я действительно верю, что она посетила отца во сне в ту ночь. Она была очень близка нам, и нам ее очень не хватает. © Remote_Ad_7567 / Reddit Моему бывшему часто снились вещие сны. Каждый раз они сбывались. Единственный связанный со мной был о том, что я собираюсь порвать с ним. Буквально это я и хотела сделать на следующий день. Он написал мне посреди ночи, желая узнать, так ли это. Ну что ж. © 100-billion-galaxies / Reddit

Я планировал встретиться с подругой утром в 8:30 до начала занятий. Это раньше, чем мы обычно вставали. Ночью мне приснился сон, в котором я проспал до 9:20, потому что мой будильник не сработал, и пропустил встречу, поэтому чувствовал себя по этому поводу неловко.

Проснувшись, я понял, что это был всего лишь сон. Добрался до места, где мы планировали встретиться в 8:30. Прошло полчаса — подруга не пришла. Странно, подумал я. На сообщения она не отвечала. В итоге я ушел, а вскоре после 9:20 получил сообщение с извинениями, в котором говорилось, что у нее не сработал будильник и она очень сожалеет, что пропустила нашу встречу. Я все еще пытаюсь осмыслить это. © BroBroBrayBray / Reddit

Полтора года назад я потеряла мою дочь. Месяц назад я была в другом городе. Гуляла со знакомой, зашли в магазин. Мне приглянулась пижама фиолетового цвета. На другой день звонит бывший парень моей дочери и говорит, что видел ее во сне. Она сказала: «Мама вчера в руках держала что-то яркое, розово-фиолетового цвета. Скажи ей, чтобы купила». Я, естественно, помчалась в тот магазин и приобрела пижаму. И я стала спать! Бессонница длилась два года с того самого дня, как стало известно о болезни дочки. © Подслушано / Ideer

Мне приснилось, что я стою в машине скорой помощи (я была в 5-м классе), но она не едет, а вокруг нет никого и тихо. Я увидела, что скорая находится внутри здания. Но в помещении, которое я видела, ничего не было. Вдруг я поворачиваюсь, а через боковую дверь скорой помощи заходит маленькая девочка и осматривается, как и я. Потом она показывает на переднюю часть, начинает трогать кнопки, поворачивать руль, кричит: «Смотри! У нее даже есть радио!» — и начинает играть с кнопками радио. На этом сон закончился.

Неделю спустя мама отвезла нас в дом друга семьи, чтобы присмотрели за нами. Не зная, чем нас занять, он отвел нас в научный музей. Мы провели отличный день, но только мы дошли до последней секции, где рассказывалось о медицине, мой сон начал сбываться! Я подошла к машине скорой помощи, стоявшей посреди комнаты, и запрыгнула в нее. Я стояла внутри и услышала, как маленькая девочка крикнула, что в машине скорой помощи даже есть радио.

Очевидно, что никто мне не поверил. Это было так странно. © COSMICmist / Reddit

Неделю спустя мама отвезла нас в дом друга семьи, чтобы присмотрели за нами. Не зная, чем нас занять, он отвел нас в научный музей. Мы провели отличный день, но только мы дошли до последней секции, где рассказывалось о медицине, мой сон начал сбываться! Я подошла к машине скорой помощи, стоявшей посреди комнаты, и запрыгнула в нее. Я стояла внутри и услышала, как маленькая девочка крикнула, что в машине скорой помощи даже есть радио. Очевидно, что никто мне не поверил. Это было так странно. © COSMICmist / Reddit Мне приснилось, что моя коллега застряла в фойе на всю ночь, потому что забыла ключи, и не могла ни с кем связаться. Когда я пришла на работу сегодня утром, она сидела снаружи и ждала моего прихода, потому что забыла ключи. © Becca_Chavis / Reddit

Мне несколько раз снились сны, в которых у меня на заднем плане мигали огни полицейских машин. Поэтому несколько дней после них я ездила осторожнее, чем обычно. Однажды я застряла в пробке и женщина на минивэне врезалась в меня, в результате моя машина оказалась разбита. Я сижу в оцепенении, и тут позади меня появляются полицейские машины с мигалками. © Aunty-Sociale / Reddit

Мне приснился сон, в котором один из моих лучших друзей в моем офисе сказал, что ему нужно обратиться к мануальному терапевту. Через несколько недель я увидел тот самый момент в реальной жизни и испытал дежавю: он даже был одет так же (хотя мой приятель всегда носит черные толстовки или футболки). © Idirectstuffandthing / Reddit

Давным-давно мне приснился очень конкретный сон о получении длинного факса, в котором были цифры. И это же произошло на следующий день. Я никогда не получала длинных факсов. К тому же сумма чисел во сне была близка к реальной, если не точно повторялась. Жаль, что мне не снилась лотерея. © BilboMontague1 / Reddit

Мне приснился сон о человеке, с которым я учился в одном классе, наверное, лет 10 назад. Это была приятная девушка, но я общался с ней только на уроках и однажды столкнулся с ней на концерте. Сон был просто о том, что я встретил ее и мы были рады видеть друг друга.

После школы я уехал за 2 тыс. миль от того города. Но на следующее после сна утро я пришел на деловую встречу, и эта девушка была там. © IWatchBadTV / Reddit

После школы я уехал за 2 тыс. миль от того города. Но на следующее после сна утро я пришел на деловую встречу, и эта девушка была там. © IWatchBadTV / Reddit Познакомилась с парнем. Он был проездом в моем городе, поэтому мы только переписывались и ждали новой встречи. Спустя некоторое время снится мне сон, где мы встретились и он говорит: «Я пришел, чтобы попрощаться с тобой». Проснулась, написала ему, но ответа не было неделю. Поэтому связалась с его сестрой и узнала, что он впал в кому, но чудом выбрался. Когда поговорила с ним, он сказал, что я дала ему силы выйти из комы, когда кричала во сне: «Останься, не уходи!» Это так странно... С парнем виделись всего один раз. © Подслушано / Ideer