20 человек рассказали про блюда, которые поклялись не есть больше никогда в жизни

«Кто любит арбуз, а кто свиной хрящик» — гласит народная пословица. Вкусы в еде зависят от множества обстоятельств, в том числе и от неудачного пищевого опыта. Бывает так, что продукт или блюдо, которое нравится почти всем, у кого-то вызывает резкое отторжение из-за того, что человеку попалась совсем уж некачественная версия.

В редакции AdMe.ru тоже есть люди, которые терпеть не могут укроп или вздрагивают от одного воспоминания о манной каше. Мы решили посмотреть, а какая еще еда, любимая многими, у кого-то вызывает резкое отторжение и почему.

В гостях предложили вареники. Я почему-то решила, что они должны быть с вареньем (слышала что-то про вареники с вишней) и согласилась. Откусила кусок, и мне в рот из потекла жидкость специфического вкуса. Вареники были с домашним козьим творогом, воняющим козой. Это было отвратительно — еле доела один. © Nady Zvereva / Facebook

/ Facebook Подруга решила на день рождения сводить меня в дорогое кафе. Когда мы пролистали меню, то натолкнулись на такие названия блюд, о существовании которых даже не подозревали. Наконец-то я увидела лазанью — хоть что-то, что я знаю, но до тех пор не пробовала. И это блюдо испортило весь наш обед. Когда мы откусили первый кусочек, это было все равно, что есть сыр с овощами. Вероятно, это был худший опыт с едой в нашей жизни. © Aditee Adhikari / Quora

Укроп. Ненавижу его. Всеми фибрами своей души и всеми вкусовыми рецепторами. И ведь надо же, что его пихают в каждое блюдо. Ладно бы кинули веточку для вида. Нет, нужно от души сыпануть. Да еще и мелко порубленного — попробуй выковыряй. В гостях постоянно его пихают во все блюда и чуть ли не мне в рот. Удивляются, как это я укроп не люблю. Суп в придорожной кафешке — держи укропа полтарелки. Горячий бутерброд в забегаловке — размазано укропа в соусе в расчете полкило на каплю. Стейк из мраморной говядины в ресторане... ну вы поняли. © Ziesint / Pikabu

Ненавижу тыкву. Ни в каком виде. Только семечки вкусные. А так вообще не понимаю: для соленых блюд она слишком сладкая, для сладких блюд — недостаточно. И привкус ее не люблю, а мама любит. Экспериментировала с ней всячески — вроде оладий с тыквой. Благо насильно не пихала, предлагала, я пробовала и говорила, что все-таки нет. © Rimlock / Pikabu

У кого-то в гостях угостили лагманом. Там сверху было все то, что я не люблю: вареная морковь, перец, лук, мясо с жиром. После такого я его вообще не ела. Не буду, и все, хоть пилите. А потом лет через 6 попробовала мамин лагман. И сильно удивилась. Нет переваренной лапши, моркови, перчик хрустит, мяско обжаренное — мммм... © Ruslana Khasanova / Facebook

Мой муж как-то принес какие-то стебли с несколькими листочками наверху. Я спросила его, что это, и он ответил: «Ревень». Итак, я погуглила рецепты и приготовила ему клубничный пирог с ревенем. На вкус он получился как грязь. Оказалось, что это был не ревень, а швейцарский мангольд. Я приготовила клубничный пирог с мангольдом. © Samantha Kelly / Quora

Фруктовые коктейли. Моя мама несколько лет назад увлеклась приготовлением смузи и делала их в огромном количестве. В конце концов, после нескольких недель отнекиваний, она заставила меня выпить один из них. Это был смузи из банана, клубники и киви с йогуртом. У него был такой неприятный кислый вкус. Никогда больше. © BetweenTwoWords / Reddit

Суп из лотоса и кусков порубленной свинины вместе с хрящами в Китае. Нас еще стращали, что наши китайские друзья обидятся, если мы откажемся есть. До сих пор помню жуткий жирный бульон и стебель лотоса, который похож на грязную губку, но при откусывании из него тянется длинный клок волос. Короче, не ешьте это никогда. © feofanno / Pikabu

Сегодня впервые заказал себе в офис блюда индийской кухни на обед. Ну очень захотелось чего-нибудь острого. Приезжает еда в пластиковых контейнерах. Я открываю — и просто бьет перцем в нос и глаза на расстоянии вытянутой руки. В итоге, хоть я и голодный, но не решался еще 5 минут попробовать. Ходил вокруг миски. Подготовился и решил: «Ну, была не была». Вот знаете, когда пробуешь, то очень-очень вкусно, но потом, секунд через 10–15, как будто кто-то тебе дает кувалдой прямо в нос и по челюсти. Температура тела подпрыгивает градусов на 10. Я мысленно переместился в Финляндию, посидел с мужиками в сухой сауне при 135 °С, а потом вернулся обратно в свое кресло в офис. Такой острой еды я не ел еще никогда. © SantaRabanoLoco / Pikabu

Когда работала в Мавритании, пришлось отведать верблюжатину. У них это деликатес для дорогих гостей. Мясо я кое-как съела, но потом зачем-то захотела печень попробовать. Никогда не ела мыло, но мне кажется, у него такой же вкус. © Федосья Ивановна / AdMe

Парень моей сестры предложил приготовить карбонару для нашей семьи, и мы согласились, так как сестра хвалила его кулинарные способности. Он купил предварительно нарезанный чеснок — что-то вроде сетки, состоящей из 30 порций чеснока в отдельных пакетиках. Я не против чеснока, я сам часто кладу больше рекомендованного, когда готовлю, но это было ужасно. Он взял все 30 порций, чтобы приготовить карбонару на 8 человек. Мы больше не разрешаем ему готовить для нас еду, и он никак не может понять почему. © Mowachoo / Reddit

Никогда не любила брокколи. Прямо тошнило от нее. Но почему-то свекровь всегда старалась приготовить какое-нибудь блюдо именно с ней. И, чтобы не портить отношения, чаще всего говорю, что не голодна. Но я до сих пор не понимаю, как ей удалось узнать, что я не люблю брокколи? Мой муж не особо ее ест, как и моя семья, поэтому даже они об этом не знают. У свекрови это что, инстинктивное, что ли? © Подслушано / Ideer

Посчастливилось попасть в международный лагерь в Германии. В конце смены нас распределили в немецкие семьи на пару-тройку дней. Вот там я и попробовала блюдо, вкус которого помню до сих пор. Мама моей немецкой подруги принесла нам десерт, как я поняла. Представьте себе огурцы в сладком молочном соусе. Огурцы с горем пополам съела, потом пришлось выпить и соус, так как очень настаивали. Безмерно удивились, что отказалась от добавки. А у меня одна мысль была: не опозориться бы. Уж очень огурцы наружу просились. © Марина Марина / Facebook

Бабка, хотя в молодости в столовке работала, готовить от этого вкуснее не стала. Особенно по мнению детей. Короче, было мне 6 лет. Привезли в деревню. Как-то налила она мне тарелку рассольника. С целым огромным вареным соленым огурцом. А я росла адской привередой и большую часть еды, которую мне давали, не ела. А тут суп, и надо все съесть. Мерзкий огурец тоже. Вышла она, возвращается — тарелка пустая. Ну и отпустили меня гулять. А вечером меня ждало наказание, так как бабка затеяла уборку на кухне, стала подметать и... от стола отвалился огурец, который я прилепила. С тех пор я как-то рассольник не очень люблю. © RagDolly / AdMe

Однажды в Киеве мне дали попробовать кровяную колбасу. Я знала, что она мне не понравится. Но из уважения к старшим взяла кусочек. И даже чуток прожевала и проглотила, так как старики сидели рядом и ждали моего мнения. А потом побежала искать туалет. Больше я никогда не буду пробовать сомнительную еду. © Marina Lukina / Facebook

Меня как-то подружка пригласила в ресторанчик прямо на берегу речки. Я тогда была на мели, думала ничего дорогого не заказывать, а подружка решила шикануть и заказала обоим то ли мидии, то ли устрицы — какие-то склизкие морепродукты. Попробовала я одну и, еле прожевав, поняла, что есть не смогу. Но подруга так потратилась, чтобы меня угостить... Я начала ее отвлекать: «Смотри, какой мачо на тебя пялится». Пока она жеманно оглядывалась, я потихоньку все содержимое своей тарелки бросала через плечо в воду. Слава богу, играла музыка и мои бултыхи не было слышно. Подругу поблагодарила, но с тех пор заказываю себе всегда сама. © Олена Елена / Facebook

Я человек неприхотливый, могу съесть практически все. Но только не сельдь под шубой. Для меня пытка есть эту дикую смесь соленой рыбы и жирного майонеза, причем еще со свеклой. Отдельно — с удовольствием. Но вместе — нет. И теперь представьте, каково это, когда вся твоя родня, мама, бабушка, обожают этот салат и готовят его почти на каждое торжество. © Виктория Кирилюк / Яндекс.Кью

Мой кошмар — это печень. Любого животного. В любом виде. Этот запах, эта фактура, это все. Однажды в столовке готовили печенку. А так как эта столовка сохранилась со старых времен, то вытяжки там были ужасные, если вообще были. И вот захожу я с коллегами и чувствую этот смрад. Сразу начались рвотные позывы, и я мигом вылетаю из этого ужасного места. © Руслан Максимов / Яндекс.Кью

Манная каша с изюмом — фу! Помню, в детстве в саду с сестрой вдвоем сидели за столом до посинения, не притрагиваясь. Все дети уже бегали и играли, а мы ни в какую ее есть не хотели, до сих пор помню, как меня от этой каши воротило. © Oxana Haradezki / Facebook

На мой день рождения родственники решили пожарить шашлыки. Мяса было много, да еще и разных видов. Мне предложили попробовать «легкое», я не отказался. А зря. Этот мерзкий кусок оказался самой паршивой пищей в моей жизни. Но на этом мое горе не закончилось. Не успел прийти в себя, как прозвучало: «Ну что, Егор, как тебе на вкус бычьи яйца?» И правда, это были они. А теперь представьте, каково это, когда съеденный кусочек дыхательного органа превращается в бычье «достоинство». © Егор Троцкий / Яндекс.Кью