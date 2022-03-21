20+ фотографий от людей, которые решили доказать, что и без профессиональной техники можно сотворить шедевр
Фотографию уже давно причисляют к видам искусства. При этом еще существует стереотип, что сотворить шедевр можно только с помощью суперпрофессиональных фотоаппаратов и множества объективов. Но реальность показывает, что достаточно обычного телефона и умения видеть красоту даже в самых обыденных вещах. Хотя и толика магии не помешает.
Мы в AdMe.ru за красоту во всех ее проявлениях, поэтому не смогли глаз отвести от этих снимков, которыми поделились пользователи в сети.
«Словно рыбы в космосе»
«Потрясающий кадр! И тот факт, что снимок сделан на смартфон, просто удивителен»
«Так, почему Джейсон Момоа не снимает рубашку и не прыгает в море? Ладно, если серьезно, кадр настолько крутой, будто вышел напрямую из „Лиги Справедливости“»
Окна — зеркала
Просто фото реки на Ямайке, сделанное на телефон, а какой результат получился!
«Выглядит как кофейное зерно»
«Напоминает космос или черную дыру»
Иногда на мир стоит смотреть сквозь розовые очки
«Сделал небольшую дыру в снеге и сквозь нее снял прекрасный закат»
Похоже на кадр из фильма или обложку книги
Безмятежно и чуточку мрачно
«Когда я решил сделать его фото, этот человек сказал: „У меня не хватает зубов, разве я могу получиться хорошо?“ Но я все равно сфотографировал его»
«Этот кадр буквально говорит со мной»
«Небо чистое, как вода, омыло звезды и показало их во всей красе»
Даже в обычной луже с грязью можно увидеть красоту
«Я слышал много плохого о камерах в телефонах, но этот снимок меня переубедил»
«Снято на телефон и немного отредактировано»
«Краски на снимке просто завораживают»
Красивое начало дня
Как кадры из артхаусного кино
Олицетворение спокойствия
А какие удачные кадры вы снимали с помощью мобильного телефона?
Фото на превью Low_Nobody_3364 / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ фотографий от людей, которые решили доказать, что и без профессиональной техники можно сотворить шедевр
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