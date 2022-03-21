20+ фотографий от людей, которые решили доказать, что и без профессиональной техники можно сотворить шедевр

Фотографию уже давно причисляют к видам искусства. При этом еще существует стереотип, что сотворить шедевр можно только с помощью суперпрофессиональных фотоаппаратов и множества объективов. Но реальность показывает, что достаточно обычного телефона и умения видеть красоту даже в самых обыденных вещах. Хотя и толика магии не помешает.

Мы в AdMe.ru за красоту во всех ее проявлениях, поэтому не смогли глаз отвести от этих снимков, которыми поделились пользователи в сети.

«Словно рыбы в космосе»

«Потрясающий кадр! И тот факт, что снимок сделан на смартфон, просто удивителен»

«Так, почему Джейсон Момоа не снимает рубашку и не прыгает в море? Ладно, если серьезно, кадр настолько крутой, будто вышел напрямую из „Лиги Справедливости“»

Окна — зеркала

Просто фото реки на Ямайке, сделанное на телефон, а какой результат получился!

«Выглядит как кофейное зерно»

«Напоминает космос или черную дыру»

Иногда на мир стоит смотреть сквозь розовые очки

«Сделал небольшую дыру в снеге и сквозь нее снял прекрасный закат»

Похоже на кадр из фильма или обложку книги

Безмятежно и чуточку мрачно

«Когда я решил сделать его фото, этот человек сказал: „У меня не хватает зубов, разве я могу получиться хорошо?“ Но я все равно сфотографировал его»

«Этот кадр буквально говорит со мной»

«Небо чистое, как вода, омыло звезды и показало их во всей красе»

Даже в обычной луже с грязью можно увидеть красоту

«Я слышал много плохого о камерах в телефонах, но этот снимок меня переубедил»

«Снято на телефон и немного отредактировано»

«Краски на снимке просто завораживают»

Красивое начало дня

Как кадры из артхаусного кино

Олицетворение спокойствия