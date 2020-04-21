20+ человек поделились тем, чего они не могут понять в других людях

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Вам знакома ситуация, когда вы общаетесь с человеком, а потом выясняется, что он, например, никогда не ел хлеб с маслом и вареньем или считает, что концовка фильма «Начало» предсказуема? Безусловно, после такого приходится удалять его из всех контактов, блокировать в соцсетях и в целом пересматривать свой подход к знакомству с людьми.

Конечно, у каждого человека могут быть свои особенности, и мы в AdMe.ru считаем, что люди интересны вне зависимости от того, какие у них фишки. Но некоторые заморочки настолько волнуют пользователей сети, что мы просто не могли пройти мимо их крика души.

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Возможно, вы тоже сталкивались с людьми, поведение и привычки которых совершенно невозможно объяснить? А можете привести пример, чтобы мы вместе удивились?