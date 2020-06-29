20 человек поделились фотографиями того, что имеет для них особый смысл

Счастливые моменты предательски быстротечны. Иной раз хочется схватить такое мгновение за хвост и законсервировать в красивой баночке, чтобы с теплотой любоваться им холодными вечерами. Кто-то говорит, что это невозможно, но некоторые люди доказывают обратное.

Мы в AdMe.ru собрали трогательные фотографии от пользователей сети, которые не могли не поделиться памятными вещами и событиями из своей жизни.

«Мой маленький двоюродный брат попросил нейрохирурга перед операцией „полечить вавку Соника“. Бабуля сделала это фото сразу после его успешной 6-часовой операции»

«Мой отец лежит с марта в больнице, но это фото заставило меня улыбнуться впервые за несколько месяцев. Это наша старушка по имени Малышка»

«Из-за преклонного возраста и болезни она потеряла большую часть зубов, а сегодня нам привезли ее новые игрушки, которые я заказала. Она бесилась с ними часами, а мама ее сфотографировала».

«Этот негатив я всегда ношу в бумажнике. На нем запечатлены мы с сестрой, которая пожертвовала ради спасения моей жизни более литра костного мозга 5 лет назад»

«Это кот моего двоюродного брата, который потерялся во время переезда. Его не было неделю, но он прошел 6 с лишним километров и вернулся в дом моих тетушек»

«Он домашний, ему 11 лет, но он смог найти путь домой. Так держать, котенька».

«Когда мне было 6, бабушка подарила мне это синее кольцо. Я часто ношу его в память о ней, а когда я надела его в день своей свадьбы, почувствовала, что она рядом со мной»

«Деда сделал для бабушки, которая страдает от артрита, вертикальный сад. Теперь она может возиться в саду без боли»

«Это моя драгоценная музыкальная шкатулка. Она играет мелодию из фильма моего детства. Всякий раз, когда я открываю ее, по телу бегут мурашки, а на сердце становится тепло»

«Эту записку мой дедушка оставил бабушке»

«Вот что я запомню, когда остаток моей жизни подойдет к концу: самое прекрасное, что я когда-либо делал, — просто любил тебя».

«Моя бабушка написала эту книгу рецептов еще до моего рождения. Ее рецепты будут жить вечно. Блюда, которые я сделала по ее советам, просто потрясающие»

«За пару недель до того, как не стало моей собаки, младшая сестра моего парня нарисовала ее портрет к моему дню рождения. С каждым днем дорожу им все больше»

«Я сделала эту татуировку в память о своем друге. Наши любимые животные — красные панды: они заботятся о себе, не лезут в чужие дела и им плевать, что о них думают»

«Мой папа никогда не был эмоциональным человеком и всегда держал свои чувства при себе. Перед тем, как я перебрался в другую страну к своей невесте, он подарил мне это красное колечко»

«Оно обычно висело у него на цепочке с ключами. Я видел его сотни раз, но никогда не думал о том, что оно было чем-то важным для отца. Просто случайный кусок пластика. Папа сказал мне: „Возьми его. Он был моим талисманом с тех пор, как ты родился, теперь он твой“. Когда я спросил, что это такое на самом деле, он улыбнулся и сказал: „Это от твоей первой соски. Думаю, теперь, когда у тебя будет своя семья, будет разумно подарить его тебе“».

«Два месяца назад я потеряла своего 19-летнего друга. Каждый день без него невыносимо тяжелый»

«Сегодня мне наконец доставили кольцо, которое я попросила сделать на заказ, с драгоценным камнем из его праха. Оно такого же цвета, как и глаза моего кота. Теперь частичка его навсегда останется рядом со мной».

«Сегодня я нашла записку от моего дедушки, когда двигала книжную полку. Он сделал ее для меня»

«Для Эллери — с самой большой любовью, которую ты только можешь представить — дедушка».

«Моя любимая служебная собака Пеппер Поттс получила награду животного-героя за то, что спасла мне жизнь»

«Каждый день могу видеть ее награду, фотографию и отпечаток лапы и благодарить за то, что она была моим лучшим другом и партнером все эти годы».

«Моя бабушка вязала это одеяло крючком. Я была удивлена, что она захотела подарить его именно мне, ведь у нее слабоумие. А последний раз я говорила, что мне нравится эта вещь, лет 10 назад»

«Когда-то это одеяло вдохновило меня научиться вязать крючком. Просто для того, чтобы воссоздать его. Но сейчас мне это не нужно».

«Я закончил строить небольшой дом, который начал конструировать еще мой отец»

«Это кольцо — моя самая драгоценная вещь, потому что оно олицетворяет вечную любовь. У моих бабушки и дедушки была 60-летняя история любви»

«После того, как дедушки не стало, мой папа отвез бабушку навестить его. Над тем местом, где покоилось его тело, бабушка собрала горстку камешков и не выпускала их весь день из рук. Папа попросил ювелира вставить один из камушков в оправу для кольца, чтобы бабушка всегда могла прижать дедушку к себе. Она носила это кольцо до конца своих дней».

«В течение многих лет мы с мамой с тоской смотрели на это ожерелье, заходя в магазин. Мы никогда не купили бы его, ведь оно очень дорого стоило»

«Последним подарком моей мамы были деньги, которые она тайком копила на протяжении долгих лет, чтобы я смогла купить украшение. Это ожерелье олицетворяет все, что в ней было: ее красоту, уникальность и способность видеть свет во всем, что она делала».

«Моя самая ценная собственность — фотография, на которой запечатлены руки бабушки и 5-летней меня»